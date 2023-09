Počet případů rakoviny u osob mladších 50 let celosvětově vzrostl za tři desetiletí téměř o 80 %

6. 9. 2023

Na rakovinu umírá více než milion lidí mladších 50 let ročně a do roku 2030 se jejich počet zvýší o dalších 21 %

Podle údajů je strava s vysokým obsahem červeného masa a soli a nízkým obsahem ovoce a mléka spolu s užíváním alkoholu a tabáku hlavním rizikovým faktorem, který je základem nejčastějších případů rakoviny u osob mladších 50 let, a přispívají k němu i nedostatek fyzické aktivity, nadváha a vysoká hladina cukru v krvi



Podle nejrozsáhlejší studie svého druhu vzrostl počet případů rakoviny u osob mladších 50 let na celém světě za tři desetiletí téměř o 80 %.Celosvětový počet případů rakoviny s časným začátkem onemocnění se zvýšil z 1,82 milionu v roce 1990 na 3,26 milionu v roce 2019, zatímco počet úmrtí na rakovinu u dospělých ve věku 40, 30 a méně let vzrostl o 27 %. Na rakovinu nyní umírá více než milion osob mladších 50 let ročně, ukazuje výzkum.



Odborníci jsou zatím v počáteční fázi poznávání příčin nárůstu počtu případů. Autoři studie, která byla zveřejněna v časopise BMJ Oncology, uvádějí, že mezi faktory pravděpodobně patří špatná strava, užívání alkoholu a tabáku, nedostatek fyzické aktivity a obezita.



"Od roku 1990 se celosvětově výrazně zvýšil výskyt a počet úmrtí na rakovinu s časným nástupem," uvádí se ve zprávě. "Podpora zdravého životního stylu, včetně zdravé stravy, omezení konzumace tabáku a alkoholu a přiměřené venkovní aktivity, by mohla snížit zátěž časným výskytem rakoviny."



Předchozí studie naznačily, že výskyt rakoviny u dospělých do 50 let v posledních několika desetiletích v různých částech světa stoupá. Nejnovější studie, kterou vedla Edinburská univerzita ve Skotsku a Lékařská fakulta Zhejiangské univerzity v čínském Chang-čou, se jako první svého druhu zabývala touto problematikou v celosvětovém měřítku a rizikovými faktory u mladších dospělých.



Většina předchozích studií se zaměřovala na regionální a národní rozdíly. V této celosvětové studii vědci analyzovali údaje z 204 zemí, které pokrývají 29 typů rakoviny.



Zkoumali nové případy, úmrtí, zdravotní následky a přispívající rizikové faktory u všech osob ve věku 14 až 49 let, aby odhadli změny mezi lety 1990 a 2019.



V roce 2019 bylo nově diagnostikováno 3,26 milionu případů rakoviny u osob mladších 50 let, což je o 79 % více než v roce 1990. Největší počet případů a s nimi spojených úmrtí připadal na rakovinu prsu, a to 13,7, resp. 3,5 na každých 100 000 obyvatel světa.



Nejrychleji mezi lety 1990 a 2019 rostl počet případů rakoviny průdušnice a prostaty s časným začátkem onemocnění, přičemž odhadované roční procentní změny činily 2,28 %, resp. 2,23 %. Na opačném konci spektra klesaly případy časného nástupu rakoviny jater o odhadovaných 2,88 % ročně.



V roce 2019 zemřelo na rakovinu celkem 1,06 milionu osob mladších 50 let, což je o 27 % více než v roce 1990. Po rakovině prsu byl nejvyšší počet úmrtí spojen s rakovinou průdušnice, plic, žaludku a střev. Nejstrmější nárůst úmrtí byl zaznamenán u lidí s rakovinou ledvin nebo vaječníků.



Nejvyšší počet případů rakoviny s časným nástupem v roce 2019 byl v Severní Americe, Oceánii a západní Evropě. Nízko a středně příjmové země byly také postiženy a nejvyšší počet úmrtí mezi osobami mladšími 50 let byl v Oceánii, východní Evropě a střední Asii.



V zemích s nízkými a středními příjmy měla časná rakovina mnohem větší dopad na ženy než na muže, pokud jde o špatný zdravotní stav a úmrtí.



Na základě pozorovaných trendů v posledních třech desetiletích vědci odhadují, že celosvětový počet nových případů rakoviny s předčasným nástupem a s ní spojených úmrtí vzroste do roku 2030 o dalších 31 %, resp. 21 %, přičemž nejvíce ohroženi budou lidé ve věku 40 let.



Podle vědců je pravděpodobné, že svou roli hrají genetické faktory. Podle údajů je však strava s vysokým obsahem červeného masa a soli a nízkým obsahem ovoce a mléka spolu s užíváním alkoholu a tabáku hlavním rizikovým faktorem, který je základem nejčastějších případů rakoviny u osob mladších 50 let, a přispívají k němu i nedostatek fyzické aktivity, nadváha a vysoká hladina cukru v krvi.



Dr. Claire Knightová, vedoucí manažerka zdravotnických informací ve společnosti Cancer Research UK, která se na studii nepodílela, uvedla, že zatím není jasné, co je příčinou tohoto trendu, a vyzvala k opatrnosti.



"Jakkoli se to může zdát alarmující, rakovina je především onemocněním vyššího věku, přičemž většina nových případů rakoviny je celosvětově diagnostikována u osob starších 50 let," uvedla. "Potřebujeme další výzkum, který by zkoumal příčiny časného nástupu rakoviny u konkrétních typů rakoviny, jako je naše studie BCAN-RAY, která se zabývá novými způsoby identifikace mladších žen s vyšším rizikem rakoviny prsu.







Pokud se lidé obávají rizika vzniku rakoviny, existuje spousta způsobů, jak ho snížit, například nekouřit, dodržovat vyváženou stravu, mít dostatek pohybu a bezpečně se pohybovat na slunci."







Podrobnosti v angličtině ZDE

