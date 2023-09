Ruská agrese na Ukrajině: Jeden mrtvý při ruském útoku na přístav Izmail; Moskva hlásí útok ukrajinského dronu nad Brjanskem

6. 9. 2023

čas čtení 8 minut

- Americký ministr zahraničí Blinken dorazil do Kyjeva na oficiální návštěvu:

🇺🇸🇺🇦 United States Secretary of State Anthony Blinken arrived in Kyiv on an official visit. pic.twitter.com/zSjidmseLI — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) September 6, 2023 - Ruské údery na dunajský přístav Izmail zabily jednoho člověka a poškodily infrastrukturu, na Kyjev byly vypáleny rakety; Kreml tvrdí, že nad region sousedící s Ukrajinou byl vypuštěn dron

- Jeden mrtvý při útocích ruských dronů na přístavní čtvrť: Ukrajinský gubernátor



Při útocích ruských dronů na přístavní čtvrť v jihozápadní Oděské oblasti na Ukrajině byl ve středu brzy ráno zabit jeden člověk, uvedl regionální guvernér.



Noční útoky trvaly tři hodiny a jejich cílem byla Izmailská čtvrť, uvedl Oleg Kiper na Telegramu.



Přístav Izmail na řece Dunaj, který hraničí s Rumunskem, členem NATO, se stal hlavní exportní trasou pro ukrajinské výrobky poté, co Rusko v červenci odstoupilo od dohody o dodávkách obilí, kterou schválila OSN.



"Bohužel jeden člověk zemřel," uvedl Kiper a dodal, že šlo o zemědělského dělníka, který byl vážně zraněn a zemřel v nemocnici.



"V několika osadách byla zaznamenána destrukce a požáry," dodal s tím, že poškozena byla přístavní a zemědělská infrastruktura včetně administrativních budov.

Při útocích ruských dronů na přístavní čtvrť v jihozápadní Oděské oblasti na Ukrajině byl ve středu brzy ráno zabit jeden člověk, uvedl regionální guvernér.Noční útoky trvaly tři hodiny a jejich cílem byla Izmailská čtvrť, uvedl Oleg Kiper na Telegramu.Přístav Izmail na řece Dunaj, který hraničí s Rumunskem, členem NATO, se stal hlavní exportní trasou pro ukrajinské výrobky poté, co Rusko v červenci odstoupilo od dohody o dodávkách obilí, kterou schválila OSN."Bohužel jeden člověk zemřel," uvedl Kiper a dodal, že šlo o zemědělského dělníka, který byl vážně zraněn a zemřel v nemocnici."V několika osadách byla zaznamenána destrukce a požáry," dodal s tím, že poškozena byla přístavní a zemědělská infrastruktura včetně administrativních budov.

- USA varovaly Kim Čong-una, že Severní Korea "zaplatí cenu" za dodávky zbraní Rusku a uvedly, že jednání o zbraních mezi oběma státy aktivně postupují.



Poskytnutí zbraní Rusku "nebude mít na Severní Koreu dobrý dopad a KLDR za to zaplatí cenu v mezinárodním společenství", řekl novinářům v Bílém domě poradce USA pro národní bezpečnost Jake Sullivan.



Kreml již dříve v úterý uvedl, že "nemá co říci" k prohlášením amerických představitelů, že Kim plánuje tento měsíc odcestovat do Ruska, aby se setkal s prezidentem Vladimirem Putinem a jednal o dodávkách zbraní do Moskvy.



Podle Sullivana Kim očekává, že rozhovory o zbraních budou pokračovat, a to i na úrovni vůdců a "možná i osobně".



- Žoldnéřská skupina Wagner bude prohlášena za teroristickou organizaci, oznámilo britské ministerstvo vnitra.



- Situace na východní frontě Ukrajiny zůstává složitá, říká ukrajinský velitel pozemních sil



Situace na východní frontě zůstává obtížná a hlavním úkolem ukrajinských vojsk je zajistit spolehlivou obranu a zabránit ztrátě opěrných bodů, uvedl ve středu velitel ukrajinských pozemních sil Oleksandr Syrskij.



"Nepřítel se nevzdává svých plánů dosáhnout hranic Doněcké a Luhanské oblasti," citovaly pozemní síly Syrského slova v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.



"Naším hlavním úkolem je zajistit spolehlivou obranu, zabránit ztrátě našich opěrných bodů a pozic na kupjanském a limanském směru, stejně jako úspěšně postupovat vpřed a dosáhnout určených linií na bachmutském směru."







Ukrajinské síly v noci na pondělí sestřelily 17 ruských bezpilotních letounů nad Oděskou oblastí



Rumunský prezident Klaus Iohannis v úterý uvedl, že k útokům došlo "velmi, velmi blízko" hranic jeho země.



Bukurešť důrazně odsoudila ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu na Dunaji.



- Rusko odpálilo rakety na Kyjev



Rusko ve středu brzy ráno zahájilo raketový útok na Kyjev, přičemž systémy protivzdušné obrany země sestřelily všechny rakety dříve, než dosáhly svého cíle, uvedla vojenská správa hlavního města v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.



Svědci agentury Reuters slyšeli několik výbuchů, které zněly jako nasazení systémů protivzdušné obrany kolem 05:50, kdy byl vyhlášen poplach pro celou Ukrajinu, než byl asi o hodinu později odvolán.



"Další raketový útok nepřítele na mírové město s cílem zabít civilní obyvatelstvo a zničit infrastrukturu," uvedl Serhij Popko, šéf kyjevské vojenské správy, v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.



Dodal, že podle předběžných informací nedošlo v Kyjevě k žádným destrukcím ani obětem na životech.



Rozsah útoku, který podle Popka zahrnoval rakety různých typů, nebyl bezprostředně znám.



- Moskva hlásí útok dronem nad Brjanskem



Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho systémy protivzdušné obrany zničily v úterý krátce před půlnocí nad Brjanskem, který hraničí s Ukrajinou, dron.



Gubernátor Brjanské oblasti Alexandr Bogomaz v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram uvedl, že nedošlo ke zničení ani ke ztrátám na životech.



Agentura Reuters nemohla tuto zprávu nezávisle ověřit.



- Na videozáznamu z bojiště, který koluje na sociálních sítích, je patrně vidět zničení britského tanku Challenger 2 na Ukrajině, což by bylo poprvé, kdy byl jeden z těchto tanků zničen v boji.



- Podle organizace Cluster Munition Coalition (CMC) bylo v loňském roce na Ukrajině v souvislosti s rozsáhlým ruským používáním těchto široce zakázaných zbraní zabito nebo zraněno kazetovou municí více než 900 lidí, což zvýšilo celosvětový počet obětí na rekordní úroveň.



- Představitelé demokratů a republikánů v americkém Senátu v úterý vyjádřili podporu pokračující pomoci Ukrajině, zákonodárci se vrátili do Washingtonu, kde je čeká krátký termín pro schválení zákonů o výdajích. Prezident Joe Biden minulý měsíc požádal Kongres, aby schválil další výdaje ve výši přibližně 40 miliard dolarů, včetně 24 miliard dolarů pro Ukrajinu a další mezinárodní potřeby, což je test ochoty země nadále podporovat Ukrajinu v boji proti ruským útočníkům.



- Ruský vývoz zemního plynu potrubím do EU může letos klesnout na 21 miliard metrů krychlových, což je téměř o dvě třetiny méně než loni a více než šestinásobný pokles oproti roku 2021, uvedla ruská státní banka Veb.









- Kuba odhalila údajnou skupinu obchodníků s lidmi, jejímž cílem bylo naverbovat její občany k boji na straně Ruska ve válce na Ukrajině, uvedlo její ministerstvo zahraničí. Pracovalo na rozbití "sítě obchodníků s lidmi, která operuje z Ruska a začleňuje tam žijící kubánské občany".



- První dáma Ukrajiny Olena Zelenská hovořila o intenzivním dopadu války na její rodinu. "Možná je to trochu sobecké, ale potřebuji po svém boku manžela, nikoliv historickou postavu... Ale zůstáváme silní, máme sílu jak emocionální, tak fyzickou. A jsem si jistá, že to společně zvládneme," řekla BBC.



- Rusko v úterý časně ráno sestřelilo nejméně tři Ukrajinou vypálené drony, které mířily na hlavní město země, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Ministerstvo uvedlo, že jeho systémy protivzdušné obrany zničily dva drony nad Kalužskou a Tverskou oblastí, které hraničí s Moskevskou oblastí, a také jeden blíže k hlavnímu městu, nad Istrijskou oblastí Moskevské oblasti.



- Dvě hlavní moskevská letiště, Vnukovo a Šeremetěvo, stejně jako letiště Žukovksy, obnovila po dočasném přerušení provozu na začátku úterý od 7.30 normální provoz, uvedla ruská Federální agentura pro leteckou dopravu.



- Ruská protivzdušná obrana také v úterý ráno zničila nad Krymem ukrajinský bezpilotní letoun, uvedlo ruské ministerstvo obrany ve svém prohlášení.



- Kreml v úterý uvedl, že si nemyslí, že by rozhodnutí Ukrajiny jmenovat nového ministra obrany změnilo charakter ukrajinské vlády. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli uvedl, že odvolává ministra obrany Oleksije Reznikova a na jeho místo navrhuje Rustema Umerova, krymského Tatara, muslima a bývalého poslance. Putin v televizním rozhovoru uvedl, že žid Zelenskyj je nacista dosazený Západem. Jak konstatují pozorovatelé, "žid-nacista jmenoval svým ministrem obrany muslima".



- Gubernátor ruské západní Brjanské oblasti uvedl, že pohraničníci a bezpečnostní složky "zmařili" pokus ukrajinské diverzní skupiny, která se pokusila proniknout do Ruska. Rusko letos opakovaně informovalo o ukrajinských pokusech o sabotáž na svých hranicích a v květnu vyslalo vrtulníky, aby potlačily přeshraniční vpád v Belgorodské oblasti.



- Generál Sergej Surovikin se zřejmě znovu objevil. Ostorožno Media zveřejnila fotografii, údajně pořízenou v pondělí v Moskvě, na níž je bývalý velitel letectva po boku své manželky. Surovikin zmizel po neúspěšné vzpouře skupiny Wagner.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0