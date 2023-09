Německo přihlíží konci svého ekonomického modelu

6. 9. 2023

Od té doby, co ruský car Mikuláš I. v polovině 19. století vytvořil frázi "nemocný muž Evropy", je to termín, který v průběhu let měnil majitele jako boxerský pás. Původně se používal k označení úpadku Osmanské říše, ale vyvinul se v oblíbený popis velké ekonomiky v úpadku. Zatímco v posledních letech měla pochybnou čest držet tento titul Velká Británie, válka na Ukrajině a její následky vynesly do popředí nového kandidáta: Německo. Čtvrtá největší ekonomika světa a největší evropská ekonomika se nachází v rozbouřených vodách a čelí strukturálním problémům, které by mohly pro ekonomickou velmoc starého kontinentu znamenat konec téměř dvou desetiletí prosperity. Podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) to bude jediná rozvinutá ekonomika, která letos nezažije růst.

Musíte se vrátit k počátku století, abyste zjistili, kdy naposledy Německo bojovalo o titul, když jeho ekonomika splaskla - HDP klesal ve dvou po sobě jdoucích letech v letech 2002 a 2003 - a potýkala se se špatnou zahraniční poptávkou a dvoucifernou mírou nezaměstnanosti. Gerhard Schröder, kancléř v letech 1998 až 2005, inicioval řadu reforem, které vyvolaly boom zaměstnanosti a v kombinaci se zdravou zahraniční poptávkou ze vzkvétajících ekonomik, jako je Čína, posílily páteř německé ekonomiky. To zahrnuje konkurenceschopný výrobní sektor, především díky levnému ruskému plynu a východoevropské pracovní síle. Tyto faktory podepírají Německo už téměř dvě desetiletí a činí z něj vedoucí evropskou sílu. Někteří odborníci však varují, že jeho úspěch mohl způsobit, že se Berlín stal samolibým.

Německá ekonomika má nyní daleko k boomu uplynulého desetiletí: Ve druhém čtvrtletí zůstal její HDP stabilní (0,1%) poté, co na začátku roku vstoupila do recese, a od září 2022 nezažila skutečný vzestup. Kromě toho se inflace, metla posledních několika měsíců, ukazuje jako obzvláště odolná právě v Německu, které bylo nejvíce zasaženo energetickou krizí. Vysoká inflace a hospodářský pokles vedly ke stagflaci. To znamená, že země se může pochlubit nejnižší mírou nezaměstnanosti v eurozóně - a pro ekonomy, jako je Clemens Fuest, ředitel Leibnizova institutu pro ekonomický výzkum (IFO), to činí nálepku "nemocného muže" mírně přehnanou.

Pokud jde o domácnosti, tyto signály odpovídají šetrnému německému myšlení: zatímco mzdy rostly ve druhém čtvrtletí historicky nejrychlejším tempem (6,6 %) – což vyvolalo obavy ze zhoršení inflace –, spotřeba domácností stagnovala a ukazatele spotřebitelské důvěry klesají. Index sestavený společností pro výzkum trhu GfK zaznamenal tento měsíc nový pokles se zápornou sazbou 25,5 bodu v předvečer září. Marcel Fratzscher, prezident ekonomického výzkumného institutu DIW Berlin, nicméně tvrdí, že zatím neexistují žádné známky sekundárních efektů – kdy by zvýšení mezd ke zmírnění dopadu inflace nakonec vedlo k dalšímu růstu cen – a je přesvědčen, že mohou podpořit spotřebu.

Změna geopolitického uspořádání, narušeného invazí na Ukrajinu, odhalila slabiny německého ekonomického modelu. Německý model, jak zdůrazňuje Wolfgang Münchau v jedné ze svých analýz pro Eurointelligence, závisí na třech ingrediencích: Nákladové konkurenceschopnosti, technologickém prvenství ve svém průmyslu a geopolitické stabilitě. A "všechny jsou pryč," dodává. Na jedné straně odříznutí ruského plynu, který představoval více než 50 % plynu spotřebovaného v Německu, ovlivnilo energeticky náročný průmysl a donutilo podniky jako chemická společnost Lanxess restrukturalizovat své podnikání a uzavřít závody. Navíc s Čínou v propadu se stala zjevnou přílišná závislost obchodu s asijským gigantem: V červenci se podle německého statistického úřadu vývoz do Číny – který představuje 3 % německého HDP – meziročně propadl o více než 6 %.

"Svět kolem Německa se změnil," brání ho Münchau., "To, co se nyní objevilo, je krize cen energií, nové geopolitické rozdělení a technologické šoky, které kladou existenční otázky ohledně budoucnosti modelu." Podle Fuestova názoru bude Německo i nadále závislé na značné úrovni vývozu a dovozu, "ale průmyslová odvětví, která byla úspěšná v posledních dvou desetiletích, jmenovitě chemické a automobilové, nebudou v budoucnu hrát stejnou roli". Mezitím indikátor podnikatelské důvěry měřený institutem, kterému Münchau předsedá, vykázal v srpnu svůj čtvrtý negativní měsíc a vnímání německých podnikatelů je na úrovni srpna 2020.

Šance Berlína na zvrácení situace v krátkodobém horizontu zůstávají mizivé a politická krajina - koalice tří stran ve vládě - to nijak neusnadňuje. Na konci roku 2021 podepsali sociální demokraté, liberálové a ekologové dohodu, která signalizovala začátek funkčního období Olafa Scholze jako německého kancléře po 16 letech vlády pod vedením Angely Merkelové. Koaliční vláda navrhla dvě stěžejní opatření: Zavedení jednotné ceny energie pro energeticky náročný průmysl, prosazované ministrem financí Zelených Robertem Habeckem, a schválení ambiciózního daňového balíku, který předložila liberálnější frakce aliance v čele s ministrem financí Christianem Lindnerem. Na prvním zasedání vlády po letní přestávce bránily neshody mezi liberály a ekology schválení opatření, které bylo nakonec schváleno v úterý. Skládá se z balíku fiskální pomoci v hodnotě 32 miliard eur na příští čtyři roky.

Strukturální problémy

"Velká výzva pro německou ekonomiku je strukturální," hájí se Fratzscher z DIW. Výzvy jsou značné. Nezaměstnanost je rekordně nízká, ale skrývá něco znepokojivějšího: Podle Eurostatu činila ve druhém čtvrtletí míra volných pracovních míst 4,1 %, což je jeden bod nad průměrem eurozóny. To spolu s téměř neexistující nezaměstnaností jednoduše znamená, že pracovní síla není schopna pokrýt pracovní místa, která ekonomika vyžaduje. A vysvětlení, stejně jako v mnoha jiných rozvinutých ekonomikách, spočívá ve stárnutí populace.

Nejedná se o nový problém. Před deseti lety Institut pro výzkum zaměstnanosti varoval, že mezi lety 2008 a 2050 se pracovní síla sníží o 18 milionů lidí jen z demografických důvodů. Na konci června německý parlament schválil plán, jak do země přilákat kvalifikované pracovníky.

K úbytku pracovní síly a přílišné závislosti na exportu se přidává řada ran, které zasahují přímo do srdce německé ekonomiky, konkrétně do jejího průmyslu. Tím hlavním je transformace energetiky, do které vláda investuje miliardy eur a která podle odhadů potrvá nejméně do roku 2027, než sníží ceny energií pro průmysl. Z tohoto důvodu téměř třetina společností hledá investice mimo Německo, podle barometru energetické transformace obchodní a průmyslové komory. Navíc šéf ING pro Německo a eurozónu Carsten Brzeski tvrdí, že pobídky obsažené v americkém zákoně o snížení inflace přitahují evropské společnosti, zatímco "strukturálně oslabují průmysl".

Mocný automobilový průmysl byl obzvláště tvrdě zasažen všemi těmito faktory. Kromě toho, jak zdůrazňuje analytik Patrick Artus ve zprávě investiční banky Natixis, existuje konkurence prosperujících čínských značek na trhu s elektřinou. Vliv asijského giganta na Německo má dvojí dopad. Na jedné straně byla jeho slabost v posledních měsících zátěží pro vývoz, zatímco na druhé straně dynamika značek, jako je BYD, ohrožuje její průmysl. "Čína se stala strukturálnějším problémem, protože již nejen nakupuje německé výrobky, ale stala se také konkurentem," zdůrazňuje Brzeski.

Kromě přílišné závislosti na vývozu, výzvy transformace energetiky nebo stárnutí obyvatelstva existuje endemické onemocnění německého hospodářství, které bylo dosud maskováno zdravou hospodářskou výkonností, a tím jsou nedostatečné investice. "Pandemie a válka na Ukrajině změnily svět, ale Německo také nedokázalo investovat a zavést nové reformy," říká Brzeski, který jako příčinu označuje potřebu "jít příkladem" během úsporných opatření finanční krize. Ve stabilním prostředí zůstaly nedostatky ve veřejných investicích – s jejich důsledky pro infrastrukturu země – bez povšimnutí, ale když existuje nerovnováha, vzniká mimořádná situace.

Podle Fratzschera průmysl "zaostává v mezinárodním srovnání" a musí projít trojí transformací: Za prvé musí urychlit svou ekologickou transformaci; za druhé, má "jednu z nejhorších digitálních infrastruktur v Evropě" a mnoha jejím středně velkým společnostem trvalo příliš dlouho, než digitalizovaly výrobu, což znamená, že zaostávají v produktivitě. A konečně musí snížit svou závislost na Číně. V tomto procesu a v souladu s plány Bruselu se německá vláda snaží přilákat velké technologické společnosti přívalem finančních prostředků: Grant ve výši 10 miliard eur a Intel investuje dalších 30 miliard eur do výstavby dvou závodů na výrobu čipů ve městě Magdeburg. Tchajwanská TMSC učiní totéž v Drážďanech s vládním grantem ve výši 5 miliard eur.

Ekonomové poukazují na to, že transformace bude vyžadovat kombinaci veřejných a soukromých investic, ale varují, že to může narazit na dalšího endemického strašáka německého systému: Nadměrnou byrokracii. "Tyto investice jsou brzděny příliš složitými plánovacími postupy, restriktivními předpisy a byrokracií," říká Fuest z IFO. "Německá vláda musí přijmout transformaci a podporovat její realizaci, spíše než se snažit konsolidovat status quo," vysvětluje Fratzscher: "To vyžaduje značné veřejné investice do infrastruktury a vzdělávání, stejně jako zjednodušení regulace a byrokracie."

Všichni dotazovaní odborníci se shodují na tom, že tento proces bude vyžadovat značné finanční nasazení. Podle názoru Brzeského z ING bude zvrácení investiční neaktivity země možné pouze tehdy, pokud Německo změní svá vlastní fiskální pravidla - ústavní omezení dluhu, pozastavené během COVIDové krize. Příští rok se navíc vrátí fiskální pravidla Evropské unie, což by mohlo posloužit jako další překážka pro zemi, která po léta hrála roli fiskální policie starého kontinentu, což jí umožní učinit krok, po němž volají její ekonomové. To vše bylo spojeno s návratem úsporné rétoriky ze strany vlády a s tím, že německá krajní pravice se objevila jako síla, se kterou je třeba počítat. Vyléčit "nemocného muže Evropy" nebude snadné a určitě to nebude levné.

