USA: Kim bude jednat s Putinem o prodeji severokorejských zbraní

6. 9. 2023

Severokorejský vůdce by podle amerických představitelů mohl odcestovat do Ruska již tento měsíc. Možná schůzka přichází v době, kdy se Moskva snaží získat vojenské vybavení pro svou válku na Ukrajině. Severokorejský vůdce by podle amerických představitelů mohl odcestovat do Ruska již tento měsíc. Možná schůzka přichází v době, kdy se Moskva snaží získat vojenské vybavení pro svou válku na Ukrajině.

USA uvedly, že severokorejský vůdce Kim Čong-un očekává rozhovory o zbraních s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Bílý dům minulý týden varoval, že Rusko aktivně jedná se Severní Koreou o získání zbraní pro svou válku na Ukrajině.

Deník The New York Times s odvoláním na americké a spojenecké zdroje uvedl, že Kim pojede z Pchjongjangu, pravděpodobně obrněným vlakem, do Vladivostoku.

Kreml v úterý odmítl potvrdit, zda se bude konat summit mezi vůdci.

"Ne, nemůžeme," řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, když byl dotázán, zda se Kim brzy setká s Putinem. "Nemáme k tomu co říct."

