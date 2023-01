Rozhovor Britských listů 565. Kdyby celá republika byla v situaci jako lidé v Karlovarském kraji, tak tady bude fašismus

19. 1. 2023

Situaci před druhým kolem prezidentské volby v ČR rozbírá Jan Čulík s komentátorem Britských listů Borisem Cvekem. Co je zdrojem rozdělení české společnosti? A bylo druhé kolo prezidentské volby vůbec nutné? A to, že se bude konat, a že vznikl prostor čtrnácti dní pro lživou předvolební manipulaci občanů, čí je to vina? Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi od pátku 20. ledna 2023.

