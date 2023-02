Zelenskij je odhodlán zlepšit situaci na Ukrajině

3. 2. 2023

Korupční skandál na Ukrajině se šíří: Nyní bylo mimo jiné propuštěno vedení celního úřadu. Zdá se, že tyto zprávy zapadají do klišé, že Ukrajina je stále zemí prolezlou oligarchickými zájmy. Přesto dokazují pravý opak, píše Clemens Wergin. Korupční skandál na Ukrajině se šíří: Nyní bylo mimo jiné propuštěno vedení celního úřadu. Zdá se, že tyto zprávy zapadají do klišé, že Ukrajina je stále zemí prolezlou oligarchickými zájmy. Přesto dokazují pravý opak,

Ve středu ukrajinské úřady znovu zasáhly proti korupci ve své zemi. Jedním z cílů byl mimo jiné jeden z nejbohatších ukrajinských podnikatelů a bývalý podporovatel prezidenta Volodymyra Zelenského Ihor Kolomojskij. Propuštěno bylo i vedení celní správy.

To ukazuje dvě věci. Za prvé, že Ukrajina má i nadále problém s korupcí. A za druhé, že prezident nechce čekat s úklidem až po válce. Mimo jiné proto, že je velmi důležité, aby Kyjiv ujistil Západ, že velké množství peněz, které v současné době proudí do země, neskončí v temných kanálech.

Ukrajina se stále potýká s obrazem hluboce zkorumpované země prolezlé oligarchickými zájmy. Tato klišé však maskují skutečnost, že země od roku 2014 dosáhla mnohého. Povstání obyvatelstva na Majdanu nebylo motivováno pouze touhou stát se součástí EU, ale také vzpourou proti strašlivé korupci režimu tehdejšího prezidenta Viktora Janukovyče.

"Ukrajinci si uvědomili, že korupce ničí stát a musí skončit," píše Tymofij Mylovanov, který se jako ministr hospodářství snažil prosadit nezbytné reformy a nyní vede Kyjivskou ekonomickou školu.

Navzdory odporu a nezdarům bylo od té doby možné zavést transparentní postupy zadávání veřejných zakázek, reformovat bankovní sektor a zřídit specializovaný protikorupční orgán. Kromě toho zůstává vysoký tlak ze strany občanské společnosti, přičemž protikorupční nevládní organizace a novináři odhalují temné machinace.

Současná válka však nyní tento problém ještě více přivedla do centra pozornosti, píše Andrij Borovyk, který vede ukrajinskou kancelář Transparency International. "Ruská agrese také odhalila další výzvy, zejména potřebu, abychom pokračovali v boji proti vnitřnímu nepříteli - korupci."

Samozřejmě, že i přes některé úspěchy to státní správa dosud nedotáhla tam, kde by si mnoho ukrajinských občanů přálo, aby byla - tedy na stejné úrovni s lépe spravovanými zeměmi EU. Nemůže však být pochyb o tom, že celkově trend posledních let ukazuje správným směrem.

Důkazem toho je profesionalita nově budované ukrajinské armády, stejně jako hrdinské úsilí všech těch veřejných zaměstnanců, kteří den za dnem pracují na záchraně zraněných občanů z Ruskem bombardovaných domů a na tom, aby zničená kritická infrastruktura byla znovu zprovozněna.

Nejnovější vyšetřování korupce by proto nemělo sloužit k tomu, aby se vrátily staré stereotypy o Ukrajině. Místo toho by to měl Západ brát jako signál, že prezident Zelenskij je odhodlán vytvořit lepší zemi. A že si zaslouží podporu Evropy i v této oblasti, aby společně vybudovala silnou a udržitelnou Ukrajinu.

