EU se zavázala zdvojnásobit program vojenské pomoci Ukrajině

3. 2. 2023

EU vycvičí dalších 15 000 vojáků a připravuje nové sankce proti Rusku





EU se zavázala zdvojnásobit program vojenské pomoci Ukrajině tím, že vycvičí dalších 15 000 vojáků, a to v rámci celé řady oznámení, jejichž cílem je ukázat, že bude "dlouhodobě stát při Ukrajině".



Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na začátku své dvoudenní cesty do Kyjiva zopakovala, že cílem EU je realizovat desátý balík sankcí proti Rusku do 24. února, tedy do prvního výročí invaze.



"Donutíme Putina zaplatit za jeho krutou válku," řekla novinářům při návštěvě v doprovodu 15 komisařů EU, která je první návštěvou tolika představitelů EU ve válečné zóně. "Rusko dnes platí vysokou cenu, protože naše sankce podkopávají jeho ekonomiku a vrhají ji o generaci zpět."



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij uvedl, že existuje společný úkol omezit obcházení sankcí, a dodal: "Čím více se nám to podaří, tím blíže budeme k porážce ruské agrese."



Von der Leyenová s příslibem "pokračovat ve zvyšování tlaku" rovněž zopakovala, že EU omezí ceny ruských ropných produktů v rámci širšího plánu skupiny G7 na omezení příjmů z ropy, které má k dispozici kremelská válečná mašinérie. G7 a EU se již dohodly na omezení cen ropy, které vstoupilo v platnost v prosinci loňského roku a podle Von der Leyenové stojí Rusko 160 milionů eur denně.



Na nejnovějším cenovém stropu pro ropu se 27 členských států EU ještě musí dohodnout. Pokračují diskuse o návrhu stanovit strop na 100 dolarů za barel pro prémiové ropné produkty a 45 USD za barel pro diskontní produkty. Jeden z diplomatických zdrojů uvedl, že jsou přesvědčeni o dosažení dohody do 5. února, což je dohodnutý termín.



Ve spolupráci s ukrajinskými státními zástupci hodlá EU rovněž zřídit mezinárodní centrum pro stíhání zločinu agrese na Ukrajině, které bude sídlit v Haagu, uvedla von der Leyenová. Účelem tohoto střediska je shromažďovat a uchovávat důkazy pro případný budoucí soudní proces, ať už se uskuteční prostřednictvím zvláštního tribunálu, nebo jiným způsobem.



Samostatně šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell oznámil záměr členských států EU vycvičit v roce 2023 dalších 15 000 ukrajinských vojáků, čímž se zdvojnásobí stávající program výcviku 15 000 vojáků, který byl zahájen loni v říjnu. Tento plán ve výši 45 milionů eur přichází spolu s dalšími 500 miliony eur na zbraně pro Ukrajinu financované EU, které byly oznámeny ve čtvrtek, čímž celková pomoc bloku dosáhne 3,6 miliardy eur.



V předvečer návštěvy EU v Kyjevě Ukrajina uvedla, že Rusko plánuje velkou vojenskou ofenzívu u příležitosti prvního výročí války. V rozhovoru pro francouzskou televizi ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov varoval, že Rusko by mohlo povolat půl milionu vojáků. S odkazem na ruskou všeobecnou mobilizaci 300 000 vojáků z povolání v září loňského roku uvedl, že počty na hranicích naznačují, že skutečná velikost by se mohla blížit 500 000.



"Nepodceňujeme našeho nepřítele," řekl Reznikov. "Oficiálně oznámili 300 000, ale když vidíme vojáky na hranicích, je to podle našich odhadů mnohem více."



Ve čtvrtek zasáhly dvě ruské rakety východní město Kramatorsk a způsobily zatím neznámé civilní oběti, uvedli místní představitelé. Dva lidé zahynuli při ruském ostřelování v Chersonské oblasti.



Tyto útoky přišly poté, co ruský raketový útok na obytnou budovu v Kramatorsku ve středu večer zabil nejméně tři lidi a 20 dalších zranil.



Von der Leyenová a Borrell přijeli ve čtvrtek za přísných bezpečnostních opatření do Kyjeva, aby se spolu s dalšími 14 komisaři EU setkali s ukrajinskou vládou.



Tato silně symbolická návštěva měla být nejen projevem podpory, ale i povzbuzením v době, kdy se Ukrajina snaží nebývale rychle vstoupit do EU. Ukrajinská vláda vyjádřila naději, že se k EU připojí do dvou let, ale většina členských států se domnívá, že tento proces bude trvat mnoho let, ne-li desetiletí.



Von der Leyenová zůstane v Kyjevě i v pátek na summitu EU-Ukrajina, prvním od ruské invaze.



Von der Leyenová uvedla, že EU dodá Ukrajině 35 milionů LED žárovek, 2 400 generátorů k již dodaným 3 000 a slíbila financování solárních panelů pro napájení veřejných budov v zemi. Podle bruselských úředníků poskytly orgány EU a jejích 27 členských států Ukrajině podporu ve výši 50 miliard eur a navíc 10 miliard eur pro 8 milionů uprchlíků, kteří se uchýlili do Evropy.



EU chce rovněž urychlit integraci Ukrajiny do svého jednotného trhu a pomoci zemi s přechodem na zelenou energii.



Představitelé EU úzce spolupracují s ukrajinskými protějšky na 10. balíku sankcí bloku proti Rusku, které by měly zahrnovat zbraně a technologie nalezené na bojišti, jež byly v předchozích letech opomenuty.



Představitelé EU úzce spolupracují s ukrajinskými kolegy na desátém balíčku sankcí proti Rusku, který by měl zahrnovat zbraně a technologie nalezené na bojišti, jež byly v předchozích kolech vynechány. Vzhledem k tomu, že ruská ekonomika je již nyní pod přísnými sankcemi, diplomaté neočekávají výrazné rozšíření hospodářských omezení; lukrativní odvětví, jako je vývoz ruských diamantů a jaderný průmysl, pravděpodobně zůstanou nedotčena.



EU také zkoumá právně složitou otázku, jak může využít ruská aktiva k úhradě rostoucích nákladů na obnovu Ukrajiny, které Světová banka loni v září odhadla na 349 miliard eur (312 miliard Kč). "Rusko bude muset také zaplatit za škody, které způsobilo, a bude muset přispět na obnovu Ukrajiny," uvedla Von der Leyenová.



Jednání mezi Evropskou komisí a ukrajinskou vládou se zúčastnili dva ze tří náměstků Von der Leyenové, Margrethe Vestagerová, která vede oblast regulace digitální politiky, a Valdis Dombrovskis, který má na starosti obchodní politiku, a dále úředníci, kteří vedou oblast právního státu, životního prostředí, spravedlnosti, zemědělství a finanční regulace.



Představitelé EU se snažili, aby delegace na návštěvě nenapodobovala Zelenského oblečení ve vojenském stylu. Podle interního memoranda, které viděl deník Guardian, bylo komisařům před setkáním doporučeno, aby nosili "obvyklý pracovní oděv ...... a vyhýbali se zelené, khaki nebo příliš jasným barvám".





Podrobnosti v angličtině ZDE



