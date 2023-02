Pentagon sděluje, že monitoruje čínský špionážní balon, který byl spatřen při přeletu nad USA

3. 2. 2023

Úřady balón sledují již několik dní, ale rozhodly se jej z bezpečnostních důvodů nesestřelit.



Pentagon uvedl, že sleduje čínský špionážní balon letící nad Spojenými státy, ale rozhodl se ho z bezpečnostních důvodů nesestřelit.



Představitelé obrany uvedli, že balon je sledován již několik dní od chvíle, kdy vstoupil do vzdušného prostoru USA a letěl ve velké výšce. Byl sledován několika metodami včetně pilotovaných letounů a naposledy byl sledován při přeletu nad Montanou, kde mají USA umístěna některá sila s jadernými raketami. Z preventivních důvodů byly ve středu pozastaveny lety z letiště Billings Logan.



Kanadské ministerstvo národní obrany později uvedlo, že i ono zaznamenalo výškový sledovací balon a "monitoruje případný druhý incident". Američtí představitelé již dříve uvedli, že balon cestoval nad částí Kanady na své cestě do Montany. Pentagon uvedl, že sleduje čínský špionážní balon letící nad Spojenými státy, ale rozhodl se ho z bezpečnostních důvodů nesestřelit.Kanadské ministerstvo národní obrany později uvedlo, že i ono zaznamenalo výškový sledovací balon a "monitoruje případný druhý incident". Američtí představitelé již dříve uvedli, že balon cestoval nad částí Kanady na své cestě do Montany.





Kanadské obranné orgány jasně uvedly, že nedošlo k žádnému ohrožení veřejnosti, a dodaly: "Kanadské zpravodajské služby spolupracují s americkými partnery a nadále přijímají veškerá nezbytná opatření k ochraně citlivých kanadských informací před zahraničními zpravodajskými hrozbami."



Pentagon ve svém prohlášení uvedl: "Balón se v současné době pohybuje ve výšce výrazně nad komerčním leteckým provozem a nepředstavuje vojenskou ani fyzickou hrozbu pro lidi na zemi.





"Případy tohoto druhu balónové aktivity byly pozorovány již dříve v průběhu několika posledních let. Jakmile byl balón zjištěn, vláda USA okamžitě jednala, aby se ochránila před shromažďováním citlivých informací."

Napětí ve vztazích s Čínou je obzvláště vysoké v mnoha otázkách, od Tchaj-wanu a Jihočínského moře až po lidská práva v západní části Číny v oblasti Sin-ťiang a zásahy proti demokratickým aktivistům v Hongkongu. V neposlední řadě je na seznamu faktorů nebezpečí tichá podpora Ruska při invazi na Ukrajinu, odmítání omezit rozšiřující se program balistických raket v Severní Koreji a pokračující spory v oblasti obchodu a technologií.









Incident přichází těsně před návštěvou Antonyho Blinkena v Číně, která se očekává tento víkend, kdy se předpokládá, že se americký ministr zahraničí setká se Si Ťin-pchingem. Cesta nebyla oficiálně oznámena, ale Peking i Washington o jeho brzkém příjezdu hovoří.Vysoce postavený představitel americké obrany uvedl, že Spojené státy "kontaktovaly" čínské představitele prostřednictvím mnoha kanálů a sdělily jim závažnost této záležitosti.Joe Biden byl o situaci informován. Prezident požádal o vojenské možnosti, ale bylo rozhodnuto, že existuje příliš velké nebezpečí, že trosky poškodí lidi na zemi, pokud by byly sestřeleny.Dalším faktorem při rozhodování bylo, že ačkoli balón přelétal nad citlivými jadernými lokalitami v Montaně, nezdálo se, že by shromažďovalo nějaké zpravodajské informace, které by nebylo možné získat ze satelitů, takže bylo vyhodnoceno, že to pro Číňany nemá žádný přínos.V Montaně se nachází jedno ze tří jaderných raketových sil na letecké základně Malmstrom. Ve středu od 13.30 do 330 hodin byl na mezinárodním letišti Billings Logan v Montaně zastaven veškerý letecký provoz, protože armáda připravovala stíhačky a poskytovala Bílému domu různé možnosti.Vedoucí představitelé Kongresu byli o této záležitosti informováni ve čtvrtek odpoledne. Předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy později napsal na Twitteru: "Bezostyšné nerespektování svrchovanosti USA ze strany Číny je destabilizující akcí, kterou je třeba řešit."Vojenští experti tvrdí, že používání výškových balónů se v příštích letech pravděpodobně zvýší. Jsou mnohem levnější než špionážní družice, jsou těžko zjistitelné radarem a obtížně sestřelitelné, někdy přetrvávají i několik dní po jejich proražení. Lze je "řídit" změnou nadmořské výšky pomocí počítačů, které vypočítají, jak využít větry jdoucí různými směry v různých vrstvách atmosféry. Kromě pozorování by mohly v době konfliktu nést i bomby.V roce 2019 použila americká armáda až 25 experimentálních výškových balonů poháněných sluneční energií k provedení rozsáhlých pozorovacích testů v šesti státech na středozápadě USA. Balóny byly vybaveny hi-tech radary určenými k současnému sledování mnoha jednotlivých vozidel ve dne i v noci, za jakéhokoli počasí, a měly sloužit k monitorování obchodu s drogami a potenciálních hrozeb pro vnitřní bezpečnost.