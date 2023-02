Zatímco Prahu dusí auta, Londýn proti nim razantně zasahuje

4. 2. 2023

Londýnský primátor zavádí nový program šrotovného v hodnotě až 3 000 liber (90 000 Kč) pro motoristy s nízkými příjmy

Balíček pro likvidaci starých znečíšťujících vozidel byl spuštěn v rámci přípravy na rozšíření londýnské Zóny s velmi nízkými emisemi (Ultra Low Emissions Zone, ULEZ) dne 29. srpna 2023





Londýňanům s nízkými příjmy je nabízen balíček v hodnotě až 3 000 liber na sešrotování starých znečišťujících automobilů v rámci přípravy na letní rozšíření zóny s velmi nízkými emisemi (Ulez) na většinu ulic a silnic ve městě

Londýňanům s nízkými příjmy je nabízen balíček v hodnotě až 3 000 liber na sešrotování starých znečišťujících automobilů v rámci přípravy na letní rozšíření zóny s velmi nízkými emisemi (Ulez) na většinu ulic a silnic ve městě





Jedná se o nejnovější program šrotovného, který se připojil k obdobným programům v Birminghamu, v Bristolu a ve Skotsku, které mají své vlastní nízkoemisní zóny.



K tomu Německý turista dostal pokutu 3 150 liber za jízdu v londýnské zóně Ulez.



Od roku 2019 jsou řidiči benzinových vozů poprvé registrovaných před rokem 2006 (s motory Euro 3 a nižšími) a dieselových vozů zakoupených do roku 2015 (ne Euro 6) považováni za příliš znečišťující, aby mohli jezdit v londýnské zóně Ulez, která byla v říjnu 2021 rozšířena na všechny silnice v rámci severního a jižního okruhu. Vozidla, která nesplňují požadavky, v něm stále mohou jezdit, ale musí platit poplatek za vjezd do města 12,50 GBP (330 Kč) denně.



Vzhledem k tomu, že zóna bude 29. srpna opět rozšířena, londýnský Dopravní podnik TfL obnovia program šrotovného, aby částečně čelil tvrzení, že Ulez negativně ovlivňuje nejchudší domácnosti. Předpokládá se, že asi 15 % vozidel v nově rozšířené oblasti nebude vyhovovat novým ekologickým předpisům.



Aby měli řidiči nárok na šrotovné, musí bydlet v jedné z 32 městských částí hlavního města, mít zdravotní postižení nebo pobírat jednu z dlouhého seznamu sociálních či zdravotních dávek.



Žadatel musel vlastnit automobil, který chce sešrotovat, k 30. lednu 2022. To má zabránit tomu, aby si lidé chodili kupovat stará autaa pak pro ně žádali o šrotovné. Dotyčný vůz musí být také pojištěn.



Žadatelé nemohou obdržet platbu v rámci předchozího programu šrotovného TfL, kdy bylo ze silnic vyřazeno 15 000 starších vozidel.



Jakmile bude majitel přijat do programu, předloží všechny doklady a potvrzení ze šrotovného, že vozidlo bylo zlikvidováno, obdrží hotovostní platbu 2 000 liber za automobil nebo 1 000 liber za motocykl.



Zajímavé je, že uživatelé se mohou také rozhodnout pro částečnou hotovostní platbu a místo toho pro jednu nebo dvě roční jízdenky na autobus a tramvaj pro dospělé. Zájemci o sešrotování automobilu mohou získat 1 600 liber v hotovosti a jednu roční autobusovou jízdenku, nebo 1 200 liber v hotovosti a dvě jízdenky, což podle TfL činí 3 000 liber.



O program šrotovného pro dodávky a minibusy, v rámci kterého se vyplácí dotace ve výši 5 000 až 9 500 liber, mohou žádat také živnostníci se sídlem v Londýně, registrované charitativní organizace a malé podniky do 10 zaměstnanců.



Majitelé starších, speciálně upravených, bezbariérových osobních automobilů nebo dodávek mají možnost nechat je sešrotovat a dostat 5 000 liber v hotovosti, nebo stejnou částku věnovat na dovybavení novým motorem nebo elektrickou přestavbu, která zajistí, že vozidlo bude vyhovovat předpisům. Platba na modernizaci se vztahuje pouze na dodávky, nikoli na přestavěné automobily.



Nejen v britském hlavním městě dostávají řidiči peníze za sešrotování svých starých aut. V Birminghamu mohou řidiči získat 2 000 liber v kreditech na cestování veřejnou dopravou nebo 2 000 liber na nákup vyhovujícího vozu prostřednictvím společnosti Motorpoint. V takovém případě musíte bydlet mimo nízkoemisní zónu a vydělávat méně než 30 000 liber ročně.





Podobný program existuje i v Bristolu, zatímco ve Skotsku je možné získat pomoc ve výši až 3 000 liber za předpokladu, že bydlíte v okruhu 20 km od takové zóny a pobíráte sociální dávky.









