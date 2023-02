Belgický kupec evropských tanků doufá, že je dodá Ukrajině

3. 2. 2023

čas čtení 6 minut

Společnost OIP vybudovala obrovský soukromý arzenál a jednoho dne vsadil na to, že opět vznikne poptávka po zbraních, píše Pjotr Sauer. Společnost OIP vybudovala obrovský soukromý arzenál a jednoho dne vsadil na to, že opět vznikne poptávka po zbraních,

Na předměstí Tournai, ospalého středověkého městečka v mírné, brueghelovské krajině francouzsky mluvící části Belgie, stojí nenápadný šedý hangár, sotva skrytý za plotem. Uvnitř jsou řady za řadami německých tanků Leopard 1 a dalších těžkých bojových vozidel – některé ze stejných typů zbraní, které jsou na prvním místě ukrajinského vojenského seznamu.

Hangár patří belgické obranné společnosti OIP a obsahuje jednu z největších soukromých zásob zbraní v Evropě. "Řada z těchto tanků tu stojí léta. Doufejme, že teď je čas, aby konečně viděli nějakou akci na Ukrajině," řekl Freddy Versluys, šéf OIP, při prohlídce hangáru.

"Tady máme 50 Leopardů 1," řekl a ukázal. „Máme také 38 samohybných protiletadlových kanónů Gepard, 112 rakouských lehkých tanků SK-105 a 100 italských obrněnců VCC2 a 70 M113."

Celkově má jeho firma na skladě asi 500 obrněných vozidel, "pravděpodobně největší soukromý arzenál tanků v Evropě," tvrdí Versluys, který má ve vojenském sektoru dlouhou historii.

Po dokončení vojenské služby strávil Versluys devět let prací pro belgickou armádu v oddělení, které bylo zodpovědné za kontrolu kvality tanků a munice. V roce 1989 nastoupil do firmy OIP, která se specializovala na optická zařízení, kde nakonec založil dceřinou společnost OIP Land Systems, která skupovala staré vojenské vybavení a sázela na to, že jednoho dne po něm bude opět poptávka.

"Všechno, co děláme, je zde legální, řídíme se předpisy a máme všechny potřebné licence," řekl a pokrčil rameny na označení "prodejce zbraní".

Při procházce úzkými dlážděnými zadními uličkami a bulváry v Tournai je těžké si představit, že takové zbraně jsou jen 15 minut chůze odtud. Versluys během posledních dvou desetiletí skoupil většinu svých současných zásob a tanky získal přímo od evropských vlád, které snížily své výdaje na obranu.

Od pádu Sovětského svazu se evropské státy snažily nahradit některé těžké a nákladné tanky z dob studené války lehčími vozidly potřebnými pro kratší mírové mise po celém světě. Obranné škrty urychlila ekonomická krize v roce 2008 a do roku 2014, kdy Vladimir Putin anektoval Krym, evropské vojenské výdaje dosáhly historického minima.

V rámci jednoho z větších obchodů Versluys koupil 50 tanků Leopard 1, které belgická vláda vyřadila z provozu v roce 2014, každý za 37 000 eur. "Byla to tržní cena kvůli geopolitické situaci v té době," řekl. "Ale nákup těch vyřazených tanků byl pro nás obrovský hazard. Velké, velké riziko."

Leopard 1, který pochází ze 60. let, je lehčí a méně výkonný než novější tanky Leopard 2, z nichž 14 Německo minulý týden souhlasilo dodat na Ukrajinu, ale němečtí představitelé řekli, že by stále byly schopny konkurovat ruským tankům.

Po celá léta společnost Versluys nemohla prodat Leopardy 1 a Gepardy, protože německé zákony vyžadují souhlas Berlína pro reexport vojenského vybavení. Ale rozhodnutí kancléře Olafa Scholze z minulého týdne o Leopardu 2, které otevřelo stavidla pro další evropské země, aby je následovaly, otevřelo nové možnosti.

Ruská invaze na Ukrajinu a následná bezprecedentní západní vojenská podpora Kyjivu již vedly Versluyse k prodeji 46 lehkých obrněných vozidel M113 do Británie, která je poté předala na Ukrajinu jako součást vojenského balíčku. Belgie, která nemá ve svých obranných skladech žádné tanky, prozkoumala možnost odkoupení Leopardů 1, které prodala Versluysovi.

Ludivine Dedonder, belgický ministr obrany, minulý týden řekl, že zahájil jednání s OIP, ale obvinila firmu, že se snaží z prodeje vytřískat "obrovský zisk". "Jednání stále probíhají, ale nehodlám platit půl milionu za tank, který není ani zdaleka připraven k boji," řekl Dedonder belgickým médiím.

Versluys popřel, že by ho belgická vláda oslovila, a řekl, že je těžké odhadnout cenu, za kterou by tanky prodal. "Nemá smysl teď mluvit o cenách, protože musíme zkontrolovat stav každého tanku a co je třeba aktualizovat," řekl.

Zdůraznil, že může trvat měsíce a vyžádat si náklady na renovaci až 1 milion eur na každý tank, než bude připraven k použití na Ukrajině. "Tihle kluci potřebují nový motor, tlumiče, nejnovější radarovou technologii - seznam pokračuje."

Versluys řekl, že ho nedávno oslovil ukrajinský státní vývozce a dovozce zbraní ohledně možnosti koupě jeho tanků. Spojené expediční síly Spojeného království (JEF), britská skupina, která se skládá z 10 severoevropských států, jsou také v kontaktu od doby, kdy Německo oznámilo své Leopardy, řekl. "Jsme otevřeni všem možnostem," řekl Versluys. "Ale cena musí být spravedlivá, nejsme charita."

A přestože Německo zrušilo zákaz vývozu Leopardů, další překážky zůstávají. OIP stále není schopen prodat své velké zásoby lehkých tanků rakouské výroby SK-105, přičemž Vídeň exporty neschválila. "Je to velká škoda, protože jsou v dobrém stavu a dají se snadno připravit," řekl.

V Bruselu se vedla debata o tom, zda bylo krátkozraké vyřadit své tanky z provozu. "Při zpětném pohledu je příliš jednoduché říci, že zbavit se tanků byla chyba," řekl Joe Coelmont, vedoucí pracovník Královského vysokého institutu obrany a bývalý brigádní generál v belgické armádě. "Po pádu Sovětského svazu bylo prostě nepředstavitelné, že by v Evropě došlo k bitvě ve stylu 2. světové války. S vládními škrty v rozpočtu na obranu se musela rozhodovat armáda a snížení počtu starších, drahých tanků bylo tou nejlogičtější volbou."

V hangáru Versluys odmítl obvinění vznesená některými v Belgii, že se snažil z války profitovat. "Všichni si myslí, že vyděláváme spoustu peněz, ale podívejte se kolem sebe, zatím je hangár plný," řekl.

"Tyto tanky jsme pořídili, když je nikdo nechtěl. Teď bych je moc rád viděl na Ukrajině."

Zdroj v angličtině: ZDE

0