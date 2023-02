Německo je znovu izolované – a Olafu Scholzovi teď nikdo nevěří

1. 2. 2023

čas čtení 2 minuty

Pro Evropu byl první rok v úřadu německého kancléře řadou nedodržených slibů a narušených vztahů, upozorňuje Wolfgang Münchau. Pro Evropu byl první rok v úřadu německého kancléře řadou nedodržených slibů a narušených vztahů,

Olaf Scholz ukončil své váhání, zda poslat tanky Leopard 2 na Ukrajinu. Ale váhavost německého kancléře již poškodila soudržnost EU, západní aliance a vztahy Německa s východní Evropou, Francií a USA. Ukrajinci se cítí Němci opět opuštěni.

Slyším lidi argumentovat, že Scholz tajně podporuje Rusko, zatímco předstírá, že podporuje Ukrajinu. Nikdy si nemůžeme být jisti, co se Scholzovi odehrává v hlavě. Nevíme, zda lže, sleduje skrytou agendu, nebo zda je prostě slabý a nedůsledný.

Předpokládat nejhorší je přiměřená reakce, když se slova a činy neshodují. Co víme jistě je, že je to nespolehlivý spojenec. Z německého domácího pohledu se odvíjející se události prezentují jinak. Německá média přiznávají, že má problém s komunikací, ale o diplomatické izolaci Německa moc nepíší. Země má dlouhou historii sebeizolace v mezinárodních konfliktech, která sahá až do studené války. Nejde jen o politické preference. Je to obchodní model. Scholz a jeho SPD jsou hlavními představiteli toho, čemu říkám neomerkantilistický model – modelu, který se snaží maximalizovat exportní přebytky.

Neomerkantilismus také definuje vaši zahraniční politiku. Angela Merkelová byla typickým představitelem neomerkantilistického období. Jejím politickým mistrovským tahem bylo rezignovat, když to skončilo. Scholz, který pokračuje ve stejné tradici, takové štěstí nemá.

Mnoho německých společností provedlo strategické investice v Rusku a vybudovalo osobní vztahy s Rusy. Bylo mi řečeno, že němečtí šéfové se silně opírají o Scholze a prosazují mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou za každou cenu. To poslední, co chtějí, je, aby Ukrajina vyhrála válku s pomocí německých zbraní. Byli by až příliš spokojeni se špinavou dohodou, která resetuje německo-ruské vztahy na status quo ante a která jim přinese lukrativní obchodní dohody na obnovu Ukrajiny. Podle prastaré tradice chtějí obchodovat s oběma stranami, jako tomu bylo v minulosti. Problém pro ně je, že německá vláda není dostatečně silná, aby rozhodla o výsledku války.

Zdroj v angličtině: ZDE

0