Věci jsou opravdu trochu složitější

30. 1. 2023 / Jan Čulík

Je velmi zajímavé, jak Je velmi zajímavé, jak Karel Dolejší propadá - pro středoevropské poměry trochu pozměněné - thatcherovské ideologii, že společnost neexistuje, nikdo nemá za druhé odpovědnost a každý jednotlivec se musí postarat sám o sebe. Kdokoliv, kdo požaduje jakékoliv strategičtější jednání vlády, je podle Dolejšího komunista, anebo se jako příslušník stárnoucí generace prý neosvobodil od závislosti na husákovském režimu a očekává, aby jako Husák dělal režim pro lidi všechno.





Je paradoxní, že například v Británii se tato thatcherovská mantra právě v době, kdy pro ni horuje Karel Dolejší, spektakulárním způsobem rozpadá. Uprostřed korupčních a daňových skandálů současné konzervativní vlády, která se bohužel nedokázala očistit od obrovských závějí hnusu, které ve vládních a politických kruzích vytvořil Boris Johnson (tak se vyjádřil v páteční rozhlasové diskusi konzervativní komentátor deníku Times Matthew Parris) si nyní lidé uvědomují, že thatcherovská mantra, že se každý musí postarat sám o sebe, vede ke korupčnímu spiknutí elit, které způsobují sociální a ekonomický úpadek země. Komentátor John Harris a mnozí jiní dnes v Británii poukazují na to, že vláda bez odpovědnosti vede k vzniku úzkých klik (v Británii absolventů několika málo drahých soukromých škol), které ovládnou média, politiku i soudnictví. Tito absolventi soukromých škol a pak univerzit v Oxfordu a v Cambridgi dělají v mocenských pozicích, do nichž se pak zcela automaticky dostanou, neuvěřitelné boty, ale je jim to jedno, protože jejich bohaté zázemí je chrání - nenesou nikdy žádnou odpovědnost.



Je zajímavé, jak se vzdálená ozvěna téhož realizuje i v České republice, kde dodneška přežívá ve vládě odéesácký extremismus z devadesátek. Je to trochu jako pražská kavárna, jen ty údajně elitní soukromé školy, které produkují v Anglii vlivné blbce, zatím jaksi nemáme.



Samozřejmě, že vláda je plně odpovědná za nefunkčnost Úřadů práce, které nejsou schopny občanům, kteří to potřebují, zajistit příspěvek na bydlení. Dostala ho jen čtvrtina oprávněných lidí: není tohle skandál naprosté nekompetence? V tomhle se lidé také mají individuálně postarat sami o sebe? A jak?



Samnozřejmě, že česká vláda nese přímou zodpovědnost za kriminální systém soukromých exekucí, které uvalily na čtvrtinu českého obyvatelstva dluhy, které tito lidé většinou vůbec nevytvořili - jsou to zcela arbitrárně účtované sekundární náklady. To je kriminalita. Proti tomu se lidé mají také individuálně sami o sebe postarat? A jak?



České vysoké školy jsou sice samostatné, vláda a ministerstvo školství však samozřejmě mají povinnost s nimi vyjednávat o šokující situaci, kdy mnoho univerzitních odborných asistentů má daleko nižší plat než učitelé na středních školách. Tyhle poměry připomínají poměry za nacistické okupace, kdy nacisté zavřeli české vysoké školy a univerzitní profesoři šli učit na školy střední. Dnes se totéž - úprk univerzitních učitelů na školy střední - děje z platových důvodů.



Školství je v každé zemi nesmírně důležitá priorita a vláda má odpovědnost zajistit, aby prospívalo, protože jinak dojde ke katastrofě. Ať už to dělá jakkoliv. Argumentace Karla Dolejšího, že vláda nemusí dělat nic a nemusí mít žádnou strategii pro rozvoj školství, protože "univerzity jsou nezávislé", nepřesvědčuje.



Ano, inteligentní vláda nebude opakovat thacherovskou mantru o tom, že se každý musí postarat sám o sebe, což vedlo k naprostému ekonomickému propadu četných oblastí v severních Čechách a ve Slezsku, a musí vypracovávat ekonomickou strategii inovací v oblasti zelené ekonomiky i umělé inteligence. Oblasti jako Slezsko či severní Čechy zůstávají bez jakýchkoliv takovýchto projektů. Vláda musí vytvořit podmínky, aby mohly vznikat soukromé společnosti, které převezmou štafetu ekonomického inovačního rozvoje.



V tom hraje důležitou roli infrastruktura, která prostě v ekonomicky zanedbaných oblastech České republiky chybí.



Někteří pozorovatelé si povšimli, že v ekonomicky deprivovaných severních Čechách, které hromadně hlasovaly pro Babiše, existuje výjimka. Je to oblast kolem dálnice vedoucí z Prahy do Drážďan. Kolem tohoto infrastrukturního projektu lidi hlasovali pro Petra Pavla. Nic nemůže být přesvědčivější, že zásahy - zde infrastrukturní - vlády do života země fungují.



Není možné nechat lidi, kteří nemají na jídlo a jimž hrozí vystěhování z bytů na pospas ideologickému přesvědčení, že "každý se musí postarat sám o sebe", protože to povede k celkové destabilizaci země, která nakonec postihne i ty příslušníky stále ještě bohatých středních vrstev, které se nyní "sockám" posmívají.



A ještě k tomu Babišovu doporučení, aby si lidi vkládali své peníze do sázkových kanceláří, protože na tisícíkoruně "vydělají dvanáctinásobek". Je pěkné se posmívat "blbcům", kteří něco takového udělali a mají teď finanční problémy.



Jenže v civilizovaných zemích se tohle nedělá. I při současné rozloženosti Británie, kdyby nějaký politik něco takového veřejnosti doporučil, stane před soudem a bude platit vysoké odškodné.



Kdyby v ČR fungovalo soudnictví, donutilo by Babiše, aby postiženým jejich peníze vrátil.



Politik v civilizované zemi nemůže beztrestně radit lidem, aby udělali něco, co je vážné poškodí.



A když se proti tomu nezasáhne, vede to k destabilizaci.

