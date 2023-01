Británie: Tři roky po realizaci brexitu je v zemi jen jediné hrabství, který stále podporuje brexit

31. 1. 2023

Konzervativní brexitérští poslanci a jejich příznivci v britských médiích se nyní potýkají s tím, že to, co považovali za věčný kulturní konsensus, se ukázalo být efemérním produktem souběhu krizí v polovině desátých let jednadvacátého století. (Referendum o brexitu se konalo v červnu 2016 a těsně ho tehdy vyhráli brexitéři, bylo jen konzultativní.) Je to fascinující případovou studií politického zoufalství.

Ohromující průzkum veřejného mínění od @Unherd v předvečer 3. výročí brexitu. Ve všech 650 britských volebních obvodech kromě tří (všechny v hrabství Lincolnshire) nyní více lidí souhlasí než nesouhlasí s tím, že brexit byl chybou. Největší pohyb je v levicově orientovaných oblastech.



Tory Brexiter MPs and their supporters in UK media struggling with how what they thought was an eternal cultural consensus has turned out to be an ephemeral product of a convergence of crises in the mid-2010s is a fascinating case study in political desperation https://t.co/hWvw1yfpwJ