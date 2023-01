Scholz: "Bylo správné a je správné, že jsme se nenechali unést"

27. 1. 2023

Kancléř Olaf Scholz ve Spolkovém sněmu obhajuje svůj přístup k dodávce tanků Leopard 2. V prvním kroku chce Německo poskytnout 14 Leopardů ve verzi A6 od Bundeswehru. Se spojenci je plánováno vytvoření dvou praporů.

Rozhodnutí uniklo již v úterý, následovalo oficiální oznámení ve středu: Německo dodá Ukrajině tanky Leopard 2. Spolkový kancléř Olaf Scholz (SPD) informoval spolkovou vládu a poslance německého Spolkového sněmu.

"Dodáme Ukrajině také tanky Leopard 2," řekl Scholz na začátku doby vyhrazené pro otázky v Bundestagu. "Je to výsledek intenzivních konzultací s našimi spojenci a mezinárodními partnery."

Kancléř v krátkém projevu obhajoval, že rozhodnutí ještě nebylo přijato na páteční schůzce ministrů obrany NATO v Ramsteinu. "Bylo správné a je správné, že jsme se nenechali unášet," řekl Scholz.

V prvním kroku má Ukrajina dostat 14 tanků Leopard v moderní verzi A6 ze zásob Bundeswehru. Se spojenci je plánováno dodání dvou tankových praporů. Jak Scholz odpoledne vysvětlil, Německo ponese náklady na dodání tanků Leopard samo.

Očekává se také, že USA se připojí ke koalici a oznámí dodávku tanků M1 Abrams. Scholz se ve svém projevu nezmínil o roli Američanů v rozhodnutí o tanku. Podle konzistentních zpráv v médiích spolková vláda učinila účast Američanů podmínkou pro dodávky Leopardů.

Scholz: Zabraňte "eskalaci mezi Ruskem a NATO"

Scholz ve svém projevu zdůraznil, že v Evropě jsou hlavními vojenskými podporovateli Ukrajiny Německo a Velká Británie. Kancléř vyjmenoval několik zbraňových systémů, které již byly dodány, včetně bojových vozidel pěchoty Marder, dělostřeleckých zbraní a systémů protiraketové obrany.

"Všechna rozhodnutí jsme učinili v harmonii a v úzké spolupráci s našimi spojenci," řekl Scholz. "Budeme v tom pokračovat." Německo bude i nadále podporovat Ukrajinu, ale bude se snažit zabránit "eskalaci mezi Ruskem a NATO".

Rozhodnutí dodat tanky Leopard 2 padlo již v úterý. Podle informací Die Welt se Bundeswehr již připravoval na dodávku těchto 14 tanků. Další média také jednomyslně informovala o kancléřově rozhodnutí dodat vlastní tanky Leopard 2 a také umožnit spojencům dodávky.

Pistorius: První tanky Leopard po třech měsících

Podle ministra obrany Borise Pistoria (SPD) mají být první bojové tanky Leopard k dispozici asi za tři měsíce. Bundeswehr nyní začne "velmi rychle" s výcvikem ukrajinských vojáků na tanku a vyjasněním zásobovacích tras, řekl Pistorius ve středu po zasedání výboru Bundestagu pro obranu v Berlíně.

V prvním kroku Německo poskytne relativně nové tanky Leopard ze zásob Bundeswehru, aby bylo možné dodat první prapor na Ukrajinu společně s partnery. Ve druhém kroku by měl být vytvořen druhý prapor ze starších tanků Leopard. To bude "trvat trochu déle," řekl Pistorius. "Cílem je, abychom byli schopni dodat co nejrychleji," řekl ministr. V Bundeswehru se prapor Leopard 2 skládá ze 44 tanků. Dva prapory by měly mít 88 tanků.

Pistorius oznámil další jednání s partnery o plánovaných dodávkách a jmenoval Polsko, Kanadu, Španělsko a Portugalsko. Kromě toho nastínil vyhlídky na rozhovory se zbrojním průmyslem, ve kterých by mělo jít o "rychlejší doplnění". "To bude výzva příštích několika let," dodal.

Zdroj v němčině: ZDE

