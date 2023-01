Je v Rusku možný vojenský převrat?

30. 1. 2023

Před padesáti lety uspořádala skupina portugalských důstojníků otrávených "nekonečnými koloniálními válkami" puč a svrhla režim Antonia Salazara. Nelze vyloučit, že v určitém okamžiku jejich ruští kolegové zkusí něco podobného, tvrdí Abbás Galljamov.

Čím déle se válka vleče, tím zjevnější se stává její nesmyslnost a tím více je ruské armádě jasné, že NATO nikdy nevstoupilo do války - navzdory tomu, co tvrdí Kreml a jeho propagandisté.

To změnilo obraz Putina v ruské armádě a ruském lidu. Už to není "velký stratég", ale spíše jen obyčejný a průměrný diktátor. To ho činí zranitelným, protože jakmile se vyjasní schopnosti diktátora skutečně splnit to, co slíbí, lidé na všech úrovních začnou uvažovat o jeho nahrazení.

Jednou skupinou v ruské společnosti, která je obzvláště zděšena Putinovými selháními jako velitele, je armáda. A často se stává, že když armáda nějaké země rozhodne, že vůdce nemůže dělat svou práci, někteří z vojenských lídrů začnou uvažovat o jeho odstranění.

Že by se to dnes mohlo stát v Rusku, odráží i něco jiného. Musíme uznat, že drtivá většina velitelů v armádě autoritářského státu nejsou oddanými zastánci držitelů moci, ale spíše obyčejnými oportunisty.

Lidé se skutečným přesvědčením v takových byrokratických systémech dlouho nepřežijí, a tak vojenští velitelé vždy kalkulují, jaké jsou jejich možnosti. Stejně jako každý normální oportunista tak činí ve snaze zjistit, kdo nakonec zvítězí a co pro něj budou různé výsledky znamenat.

Aby byl puč v Rusku úspěšný, bude potřebovat nějakou skupinu, která poslouží jako jádro nového politického systému, stejně jako soubor argumentů, které budou platit dál a zároveň vytvoří pocit, že vláda ztrácí podporu veřejnosti. Pokud se tak stane, pak by v Rusku mohlo dojít k převratu, a to navzdory chybějící národní tradici převratů.

