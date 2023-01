Kreml si myslí, že jadernou válku může vyhrát

30. 1. 2023

Mnoho Rusů, kteří se staví proti Putinově válce na Ukrajině, a ještě více západních analytiků je přesvědčeno, že Vladimir Putin potřebuje prostor k vybudování svých konvenčních sil - a že ho odradí od jaderné války, pokud Západ neposkytne Ukrajině dostatek zbraní najednou, aby tak umožnil Kyjivu přejít do útoku, říká Alexandr Skobov. Mnoho Rusů, kteří se staví proti Putinově válce na Ukrajině, a ještě více západních analytiků je přesvědčeno, že Vladimir Putin potřebuje prostor k vybudování svých konvenčních sil - a že ho odradí od jaderné války, pokud Západ neposkytne Ukrajině dostatek zbraní najednou, aby tak umožnil Kyjivu přejít do útoku,

Ale oba tyto předpoklady jsou mylné. Na jedné straně Putin nikdy nevyzýval k příměří ani nenavrhoval skutečná jednání a veškerý potřebný oddech se mu dostává tím, jak opatrně Západ poskytuje Ukrajině vojenskou pomoc.

Pokaždé, když se Západ zaváže poskytnout Ukrajině více pomoci, jak to dělal s vítanou pravidelností, dělá to tak, že žádná pomoc se do Kyjiva nedostane okamžitě. Tak poskytuje Kremlu veškerý čas, který potřebuje, aby se připravil na to čelit čemukoliv, co Západ a Ukrajina mohou udělat.

Každý další balík pomoci může být větší a lepší než ten předchozí, ale žádný z nich se nedostane na frontu okamžitě. V důsledku toho když se tento balík nakonec dostane na frontu, Putinovi se mezitím podařilo doplnit jeho kanónenfutr a přisunout více zbraní na ruskou stranu.

Posledních 11 měsíců nečekaně pro mnohé a možná i pro Kreml ukázalo, že Putin může neustále čerpat další lidské zdroje od ruského obyvatelstva - kvůli naprosté necitlivosti většiny ruské společnosti nejen k válečným zločinům na Ukrajině, ale i k ruským ztrátám.

A na druhou stranu se Západ zjevně rozhodl poskytovat Ukrajině pomoc "po kapkách", jinak by prý masivní dodávka najednou vyvolala přízrak, že Rusko prohraje válku a to přiměje Putina k použití jaderných zbraní. Natahováním procesu vyzbrojování Ukrajiny Západ doufá, že se tomuto výsledku vyhne.

Toto dávkování pomoci však ve skutečnosti nedělá nic pro snížení rizika jaderné války. Rusku dnes vládnou chladní vypočítaví darebáci a tudíž rozhodnutí Kremlu přejít k jaderným zbraním nebude záviset na tom, zda mu bude hrozit riziko rychlé porážky, nebo zda bude přesvědčen, že nakonec na Ukrajině prohraje.

Toto rozhodnutí bude záviset výlučně na tom, jak moc si je Kreml jistý, že vyhraje jadernou válku. V současnosti Putin a jeho okolí věří, že jadernou válku, i totální, lze vyhrát. To je téměř jistě klam, ale muži v Kremlu si to myslí.

Západ tedy může zabránit Kremlu v použití jaderných zbraní pouze tím, že jej přesvědčí, že tuto válku prohraje. Což bude vyžadovat, aby Západ změnil svůj přístup, aby ukázal, že je ochoten poskytnout Ukrajině dostatek zbraní, aby porazila Rusko. A zároveň musí také ukázat, že bude drtivě reagovat na jakékoli první použití jaderných zbraní Moskvou.

