Německo: Opozice má nejvyšší preference za poslední rok a půl

30. 1. 2023

čas čtení 1 minuta

V novém průzkumu se opoziční strany CDU a CSU dostaly na nejlepší hodnotu od července 2021. S 29 % jsou daleko před SPD, která se dostala na druhé místo. Pouze jeden procentní bod dělí Zelené od AfD. V novém průzkumu se opoziční strany CDU a CSU dostaly na nejlepší hodnotu od července 2021. S 29 % jsou daleko před SPD, která se dostala na druhé místo. Pouze jeden procentní bod dělí Zelené od AfD.

CDU/CSU se vyšplhala na nejvyšší úroveň za posledních 18 měsíců. V nedělním průzkumu, který pro "Bild am Sonntag" provedl institut pro výzkum veřejného mínění Insa, se CDU a CSU dostávají na 29 %. To je o jeden procentní bod více než v předchozím týdnu. SPD zůstává stabilní na 20 %, Zelení (16 %) a FDP (7 %) si také udrželi své hodnoty z předchozího týdne. AfD by získala beze změny 15 %, Die Linke by pokračovala na 5 %. Ostatní strany by mohly získat 8 % hlasů.

V politbarometru ZDF byla čísla nedávno podobná, když CDU a CSU dospěly k 27 %. SPD s 21 % předstihla Zelené (19 %). FDP získala 6 %, AfD 15 %, Die Linke 6 %.

Podle průzkumu bylo klima v koalici vnímáno většinou respondentů jako spíše špatné. Tento názor vyjádřilo 59 %. Pouze 33 % hodnotilo vztah mezi SPD, Zelenými a FDP jako poměrně dobrý. Nicméně 23 % věří, že semaforová koalice se předčasně rozpadne. 71 % předpokládalo, že bude existovat až do příštích voleb do Bundestagu na podzim 2025.

V hodnocení významných politiků ("Co si myslíte o ...") byli na špici dva zelení politici, ministr hospodářství Robert Habeck a ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Následovali spolkový kancléř Olaf Scholz (SPD), ministr zdravotnictví Karl Lauterbach (SPD) a ministr financí Christian Lindner (FDP), další politici z koalice. Lídr CSU Markus Söder byl na 6. místě, předseda CDU Friedrich Merz na 8. místě a ministryně vnitra Nancy Faeser (SPD) mezi nimi.

Zdroj v němčině: ZDE

0