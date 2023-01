Americký generál varuje, že britská armáda už není špičkovou bojovou silou

30. 1. 2023

Rishi Sunak riskuje, že selže ve své roli "válečného premiéra", pokud nepodnikne naléhavé kroky vzhledem k rostoucí bezpečnostní hrozbě ze strany Vladimira Putina. Přichází varování s výzvami k výraznému zvýšení výdajů na britskou armádu





Vysoce postavený americký generál soukromě sdělil ministru obrany Benu Wallaceovi, že britská armáda již není považována za špičkovou bojovou sílu.

Uvedli, že tento pokles bojových schopností - po desetiletích škrtů s cílem ušetřit peníze - je třeba zvrátit rychleji, než se plánovalo, a to v důsledku ruské války na Ukrajině.



"Sečteno a podtrženo... je to celá armáda, která není schopna už desetiletí chránit Spojené království a naše spojence," uvedl jeden ze zdrojů z obrany.

Zdroje uvedly, že Rishi Sunak riskuje, že selže ve své roli "válečného premiéra", pokud nepodnikne naléhavé kroky vzhledem k rostoucí bezpečnostní hrozbě, kterou představuje Rusko Vladimira Putina.



To by mělo zahrnovat navýšení rozpočtu na obranu nejméně o 3 miliardy liber ročně, zastavení plánu na další zmenšení velikosti armády a uvolnění pravidel pro zadávání zakázek v době míru, která brání Británii v rychlém nákupu zbraní a munice.

"Máme válečného premiéra a válečného ministra," řekl jeden ze zdrojů.



"Historie se bude dívat na rozhodnutí, která učiní v nadcházejících týdnech, jako na zásadní pro to, zda tato vláda skutečně věří, že její hlavní povinností je obrana království, nebo zda je to jen slogan, který se má plnit."



Nabízí se představa o rozsahu problémů,. kterým čelí armáda, královské námořnictvo a královské letectvo:



- Ozbrojeným silám by v případě, že by byly povolány do boje, došla munice "během několika dní".

- Spojené království nemá schopnost bránit své nebe před takovou úrovní raketových a bezpilotních úderů, jakým je vystavena Ukrajina.

- Trvalo by pět až deset let, než by armáda byla schopna postavit válečnou divizi o síle přibližně 25 000 až 30 000 vojáků, kterou by podporovaly tanky, dělostřelectvo a vrtulníky.

- Přibližně 30 % britských sil ve vysoké pohotovosti tvoří záložníci, kteří nejsou schopni mobilizovat v rámci časových plánů NATO - "takže bychom se dostavili v nedostatečném počtu".

- Většina armádního vozového parku obrněných vozidel, včetně tanků, byla vyrobena před 30 až 60 lety a jejich plná obměna se očekává až za několik let.



Evropské mocnosti jako Francie a Německo oznámily plány na výrazné zvýšení výdajů na obranu po loňské ruské invazi na Ukrajinu v plném rozsahu.







Putin "válčí se Západem

Rishi Sunak zatím neučinil žádný smysluplný slib, že rozšíří výdaje na obranu.







Obranná krize se blíží už dlouho

"Dutá síla"

Armáda nejmenší od napoleonských dob

Je však neobvyklé, že i sloužící důstojníci začali na veřejnosti otevřeněji hovořit o vyčerpaných schopnostech - což je jasný signál vážného znepokojení v armádě.







Evropská unie už uvedla, že prezident Putin je nyní ve válce se Západem a NATO.Britská armáda je na tom obzvláště špatně.Existují sice plány na modernizaci služby bojovými vozidly, raketami a modernizovanými tanky, ale ty byly vypracovány ještě před zahájením války s Ruskem a časový plán na provedení transformace je podle zdrojů z obrany příliš pomalý na to, aby odpovídal zvýšenému riziku.Tyto obavy nevyjadřují jen jednotlivci uvnitř britských obranných kruhů, podle zdrojů nabídl loni na podzim vysoce postavený americký generál Wallaceovi a některým dalším vysokým představitelům upřímné hodnocení britské armády.Generál použil termín pro hodnocení síly armády dané země, přičemž za první stupeň se považují velmoci nejvyšší úrovně, jako jsou Spojené státy, Rusko, Čína a Francie, a tento status se snaží získat i Spojené království.Druhý stupeň by označoval spíše střední mocnosti s menší bojovou kapacitou, jako je Německo nebo Itálie.Podle zdrojů generál s odkazem na armádu uvedl: "Nemáte úroveň jedna. Je to sotva úroveň dvě."Jeden ze zdrojů trval na tom, že USA a NATO chápou, že Velká Británie plánuje přestavbu svých sil.Krize v obraně trvá již celou generaci, protože od konce studené války došlo k opakovanému snižování počtu příslušníků tří ozbrojených složek, které prováděly po sobě jdoucí konzervativní, koaliční i labouristické vlády, aby ušetřily peníze na mírové priority.Dopad škrtů ještě zhoršuje skutečnost, že ministerstvo obrany a armáda v posledních 20 letech chronicky selhávají při nákupu nejpotřebnějšího vybavení, jako jsou obrněná vozidla a nové komunikační systémy, přestože na ně vynakládají miliardy liber.Navíc nutnost dodat Ukrajině velkou část zbývajících armádních zásob zbraní a munice, které mají pomoci ukrajinské armádě v boji proti Rusku, tlak ještě zvýšila.Klíčovou roli v podpoře Kyjiva hraje Velká Británie, jejíž premiér se stal prvním vedoucím politikem, který přislíbil vyslání západních tanků.V roce 2020 Boris Johnson jako premiér zvýšil výdaje na obranu o 16 miliard liber, což je největší navýšení od dob studené války, ale nestačí to na zacelení mezer.Od té doby rostoucí inflace, směnné kurzy a nutnost urychlit modernizační plány v důsledku událostí na Ukrajině budou bez nových peněz znamenat další škrty, uvedly zdroje.Chronická eroze vytvořila to, co zdroje z obrany popisují jako "duté síly" s nedostatečným počtem personálu, nedostatkem peněz na výcvik a vyzbrojení těch, kteří jsou stále v evidenci, zastaralými zbraněmi a vyčerpanými zásobami munice a náhradních dílů.Podle generála sira Richarda Barronse, bývalého vysoce postaveného velitele, je to již dlouho problém, ale Putinova invaze na Ukrajinu vyvolala další pocit naléhavosti - i když se zdá, že zatím ne uvnitř čísla 10."Peníze potřebné na nápravu obrany jsou malé ve srovnání s jinými oblastmi výdajů, jako je zdravotnictví, sociální péče a úroky z dluhu. Je to tedy otázka rozhodnutí vlády, nikoliv dostupnosti," řekl.Britská armáda má pouze 76 000 mužů, což je méně než polovina její velikosti z roku 1990 a je nejmenší od napoleonských dob.Podle současných plánů, které budou realizovány, pokud se nenajdou nové peníze, se má početní stav armády ještě snížit na 73 000 osob.Generálové, admirálové a vrchní maršálové letectva ve výslužbě bijí na poplach již několik let a obvykle začínají mluvit teprve po odchodu mimo armádu.