Volili snad Židé "protestně" nacisty?

29. 1. 2023 / Karel Dolejší

Handrkovat se a planě slovíčkařit lze samozřejmě donekonečna. Leccos ovšem objasní relativně jednoduchá otázka: Zdalipak ve výmarském Německu v klíčových volbách z března roku 1933 podporovali Židé "protestně" nacisty?

Pokud lze doložit fakty, nestalo se to. Židé sice podpořili i některé ultrapravicové formace jako Stalhelm, nacisty však nikoliv. Divné, což?



Měli snad Židé ve výmarském Německu málo důvodů být nespokojení? Sotva. Když se Hitler dostal k moci, stát a společnost nebyly rozhodně v dobrém stavu. Avšak znamená to, že někoho příčetného vůbec napadne "protestně" volit politiky, u nichž je zcela zřejmé, že již tak špatnou situaci mé komunity ještě výrazně zhorší? Dává smysl chovat se jako proslulá "židovská sebevražedná jednotka" z filmu Život Briana, spokojeně vymírající s poslední větou na rtech: "To jsme jim to nandali"?

Volit "protestně" a volit sebevražedně jsou dvě různé věci. Prázdné gesto "protestu proti establishmentu" ústící pouze a jedině ve výrazné zhoršení situace protestujícího a jednoznačně odporující jeho zájmům rozhodně nepředstavuje nic "pochopitelného", natož pak "normálního".

Neexistuje nic, co by Andrej Babiš jako prezident řekněme pro obyvatele znevýhodněných lokalit v pohraničí mohl udělat. A Petr Pavel není kandidátem vládní koalice, je nezávislým kandidátem - takže pokud by opravdu někdo chtěl demonstrativně "volit proti Fialovi", podporou Babiše by absolutně ničeho nedosáhl. Žádný účinný protest proti vládě by tak nevznikl.

Smiřme se s tím, že někteří voliči pod vlivem nezvladatelných emocí jednají impulzívně a iracionálně, dokonce proti svým nejlepším zájmům, protože věří nesmyslům naslibovaným politickými spasiteli, nebo jim "něco" vadí natolik, že musejí být vždycky "proti", i kdyby tím na sebe měli v důsledku přivolat neštěstí. K jezeru vždy je cos nutí, nic doma, nic jim po chuti.

Tak jako jsou řekněme někteří z nich schopni za večer prohrát celou výplatu na automatech nebo ji propít v restauraci a zůstat druhý den úplně bez prostředků.

Zbaví nás to nutnosti vymýšlet fantastická "sofistikovaná a empatická" vysvětlení jejich počínání. A budeme o to pozorněji vnímat lidi v obtížném postavení, kteří navzdory němu nepřicházejí o rozum.

