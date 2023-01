Babišovy výpady a vousy v době, kdy se blíží rozhodující test českých voleb

27. 1. 2023

čas čtení 5 minut

Robert Tait shrnuje v deníku Guardian nejnovější vývoj poněkud potrhlé prezidentské kampaně v ČR. Nemá tam však nejnovější fake news o tom, že je Petr Pavel údajně mrtvý :) článek, ač vyšel v pátek, je zřejmě z poloviny týdne. (JČ)





Zaostává v průzkumech, a tak se bývalý premiér uchýlil k nekompromisnímu útoku na svého prezidentského soupeře Petra Pavla



Bývalého českého premiéra Andreje Babiše čeká o víkendu možná rozhodující zúčtování v jeho kariéře, až voliči vynesou svůj verdikt v prezidentských volbách, které by podle průzkumů mohl tvrdě prohrát.



Bojovný Babiš, který spolu se svým spojencem, odcházejícím prezidentem Milošem Zemanem, dominoval politice této středoevropské země v uplynulém desetiletí, se v přímém souboji, který mnozí pozorovatelé považují za klíčový pro budoucnost české demokracie, utká s vyznamenaným vojákem Petrem Pavlem - generálem ve výslužbě a bývalým druhým velitelem NATO.



Volební místnosti se otevřou v pátek a uzavřou v sobotu. Bývalého českého premiéra Andreje Babiše čeká o víkendu možná rozhodující zúčtování v jeho kariéře, až voliči vynesou svůj verdikt v prezidentských volbách, které by podle průzkumů mohl tvrdě prohrát.Bojovný Babiš, který spolu se svým spojencem, odcházejícím prezidentem Milošem Zemanem, dominoval politice této středoevropské země v uplynulém desetiletí, se v přímém souboji, který mnozí pozorovatelé považují za klíčový pro budoucnost české demokracie, utká s vyznamenaným vojákem Petrem Pavlem - generálem ve výslužbě a bývalým druhým velitelem NATO.Volební místnosti se otevřou v pátek a uzavřou v sobotu.



Jednašedesátiletý Pavel, bývalý náčelník generálního štábu NATO, zaujal státnickou pózu, která odpovídá jeho slibu vrátit důstojnost politickému úřadu, který je podle názoru mnoha Čechů pošpiněn Zemanovými provokativními výstřelky. Zeman jednou žertoval s Vladimirem Putinem, že by měl "zlikvidovat" novináře, a na státní návštěvě Číny prohlásil, že se tam byl učit, "jak stabilizovat společnost".





Pavlovi příznivci vytyčili kontrast tím, že se odvolávají na ducha zesnulého Václava Havla, dramatika a bývalého disidenta, který se po sametové revoluci v roce 1989 stal prvním postkomunistickým prezidentem Československa.





(Pozn. red. Robert Tait se nezmiňuje o tom, že byl Petr Pavel v komunistické armádě a v komunistické straně.)



Babiš přišel do debaty s nápadně zarostlejším obličejem než obvykle. Nechal si narůst dříve úzce zastřižené a sotva znatelné vousy, čímž se možná snažil konkurovat bujnému ochlupení svého soupeře v habsburském stylu.

Jan Hartl, zakladatel průzkumné skupiny Stem, označil Babišovu taktiku za "improvizaci", jejímž cílem je získat pozdní příznivce otevřením radikálního rozdělení společnosti, ale uvedl, že to pravděpodobně nebude fungovat. "České veřejné mínění není příliš radikální a nevykazuje takovou radikalizaci, jakou se Babiš snaží do soutěže vnést," řekl. "Pochybuji, že tím může přilákat mnoho nových voličů."







Zdroj v angličtině ZDE

0

347

Průzkumy veřejného mínění naznačují, že Pavlovo poselství má ohlas. Dvě české agentury pro výzkum veřejného mínění, Median a Stem, ukázaly, že Pavel vede v poměru 58 % ku 42 %. To je mnohem větší rozdíl než v prvním kole před dvěma týdny, kdy Babiš skončil v početnějším poli těsně za Pavlem, ačkoli ani jeden z kandidátů nezískal potřebnou většinu odevzdaných hlasů, aby se vyhnul druhému kolu.Dojem lidové podpory vyvolal Pavel také masovými mítinky v Brně a Ostravě, dvou největších českých městech mimo hlavní město Prahu.V reakci na to se Babiš uchýlil k nekompromisním útokům a vykreslil Pavla jako válečného štváče, který chce Českou republiku zatáhnout do konfliktu na straně Ukrajiny v jejím boji proti Rusku - což kritici odsoudili jako dezinformaci - a sám sebe vykreslil jako oběť výhrůžek smrtí a pomluv.Den po své porážce v prvním kole si Babiš - miliardář a magnát vlastnící podnikatelské impérium v mnoha odvětvích - vzal na mušku Pavlovy vojenské zásluhy a odhalil billboard se sloganem: "Nezatáhnu Českou republiku do války: Jsem diplomat, ne voják."Následovala anonymní textová zpráva údajně z Pavlovy kampaně, která děkovala voličům za podporu v prvním kole volby a nařizovala jim, aby se "dostavili na nejbližší pobočku ozbrojených sil, kde obdržíte potřebné zbraně k mobilizaci na Ukrajinu".Texty vyvolaly policejní vyšetřování, protože Pavel tvrdil, že jde o špinavé triky, a ukázal prstem na Babišovy příznivce. Pavel si také stěžoval na videozáznamy kolující po sociálních sítích, které se zdály být pečlivě sestříhané tak, aby ho falešně zobrazovaly, jak obhajuje válku proti Rusku.Neexistují žádné důkazy o Babišově přímém zapojení do obou epizod. Přesto kandidát toto téma v neděli večer v debatě ve veřejnoprávní České televizi, kterou původně slíbil bojkotovat, než si to později rozmyslel kvůli klesajícím číslům v průzkumech veřejného mínění, rozvinul v titulcích.Poté vyvolal pobouření, když se zdálo, že podkopává ustanovení článku 5 NATO o kolektivní bezpečnosti, když na otázku, zda by v případě ruské invaze vyslal české vojáky do Polska a pobaltských zemí, odpověděl "rozhodně ne".Po odsouzení ze strany Polska vydal Babiš vysvětlující tweet, v němž zdůraznil, že respektuje závazky NATO. Diplomatická škoda však byla napáchána - - a Pavel zveřejnil vlastní tweet v polštině, v němž přislíbil brzkou návštěvu Polska v případě svého zvolení.Andrej Babiš v úterý oznámil, že upouští od veřejné kampaně poté, co mu bylo vyhrožováno smrtí, což nahlásil na policii, několik dní poté, co oznámil, že jeho manželka dostala kulku v poště, a požadoval ukončení "nenávisti a agrese".Pavel reagoval jízlivě, na Twitteru Babiše vyzval, aby "uklidnil situaci", a tvrdil, že nabitá atmosféra je "důsledkem vaší kampaně".