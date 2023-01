Nenechte se zmást: Německo se k vyslání tanků na Ukrajinu staví neochotně

27. 1. 2023

Invaze na Ukrajinu otřásla Německem a oslabila jeho dlouhá desetiletí silnou vazbu na pacifismus



Ruská invaze na Ukrajinu v plném rozsahu uvrhla Německo do nutnosti vážné sebereflexe. Rozbila mnoho jistot, včetně dokonce té nejželeznější zásady poválečných německých dějin, která tvrdila, že žádný konflikt nelze nikdy vyřešit vojensky. Slavné německé krédo "Wandel durch Handel", změna prostřednictvím obchodu, bylo přímo odvozeno od tohoto myšlení, které prostupovalo prakticky všemi částmi německé společnosti, píše Jan-Philipp Hein.

Mějme to na paměti, když si uvědomíme, že Německo až do několika dnů před začátkem ruské invaze osamoceně podporovalo vysoce kontroverzní projekt plynovodu Nord Stream 2 a odmítalo opakovanou kritiku ze strany východní Evropy, USA a mnoha západoevropských zemí, i když Moskva již na hranicích Ukrajiny hromadila svá vojska v rámci příprav na válku.



Události z 24. února 2022 zasadily smrtelnou ránu dobře zažitému odmítání Německa uznat povahu Ruska Vladimira Putina. Do té doby ruská vojenská zvěrstva v Sýrii, jeho války v Gruzii a na východní Ukrajině, a dokonce ani nestoudně veřejné zločiny, jako byla otrava Alexandra Litviněnka v Londýně nebo vražda gruzínského občana považovaného Putinovým režimem za nepřítele v Berlíně v roce 2019, nedokázaly vyvolat žádnou významnou změnu v chování Německa.



Vzhledem k tomu všemu urazilo však Německo za necelý rok skutečně velký kus cesty. Jeho veřejnost se posunula od odmítání vyslání zbraní na Ukrajinu v poměru téměř dva ku jedné k většině, která je pro. A aby bylo jasno: Německo poskytlo mnohem více, než by se po loňských vyčerpávajících debatách o jeho příspěvcích mohlo zdát.



Tím, že se Scholz nadále schovává za Washington a spoléhá na svou mantru, že Německo "nepůjde samo", souhlasí s tím, že napáchal značné škody na jedinečně důležitých transatlantických vztazích, nemluvě o dalším podkopávání východoevropské důvěry v Berlín. Pobaltské státy a Polsko dlouhodobě považují Německo za prvek nestability. Jejich silné obavy ohledně Nord Stream 2, které byly plně legitimní ještě před ruskou invazí na Ukrajinu, byly v Berlíně široce zesměšňovány, a to nejen Scholzovými sociálními demokraty.



Nyní se kancléřovi spin doktoři snaží pozdní a politicky nákladné rozhodnutí vykreslit jako geniální politický a strategický tah.



Ve skutečnosti Scholzovo nevyzpytatelné politické manévrování pravděpodobně odráží stejně nejasné postoje mnoha Němců. Dnešní německá společnost vznikla v době, kdy země, chráněná přinejmenším ve své západní polovině jaderným deštníkem NATO, rozkvetla v globální hospodářskou velmoc. Němci začali považovat dějiny v podstatě za ukončené a začali poučovat své ochranné mocnosti, především USA, plytkými pacifistickými hesly.



Dlouholetá tradice protiamerických nálad v Německu tento krok usnadnila, stejně jako se promítla - a promítá - do jeho téměř romantického pohledu na Rusko. Putinův projev v němčině v Bundestagu v roce 2001 byl pro většinu Němců víc než dostatečný k tomu, aby přehlédli brutalitu jeho metod, kterou se ani nesnažil nijak skrývat. Po svém projevu sklidil Putin ovace ve stoje, a to vše v době, kdy ruská vojska byla zaměstnána srovnáváním čečenských měst se zemí.



Ruská genocidní válka na Ukrajině katapultovala Německo z jeho komfortní zóny. Milosrdný výklad by mohl znamenat, že Berlín možná ještě dokončí svou dlouhou a namáhavou cestu ke globálnímu Západu, včetně převzetí odpovědnosti, která přesahuje finanční a humanitární pomoc. V tomto scénáři by Scholz mohl být chápán jako umírněná síla, která Němcům pomáhá překonat hluboký šok z reality a zároveň je jemně posouvá k bodu, kdy mohou zpracovat změny kolem sebe.





Zřejmou odvrácenou stranou tohoto přístupu je, že Německo se může posunout dále na západ jen proto, že se mu to nepodařilo dříve. Scholzova nejistota tak vypadá jako zoufalý pokus oddálit, ne-li zcela zabránit, oddělení od Ruska, které, jak se zdá, není schopno přinášet nic jiného než smrt a zkázu. Ruska, které musí tuto válku prohrát - což je jednoduchý požadavek, který Scholz po 11 měsících této války ještě veřejně nepřednesl.





Zdroj v angličtině ZDE



