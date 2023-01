Důchodová reforma nebo tupý útok na slabší část společnosti = staré a většinou nemocné(?)

28. 1. 2023 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 3 minuty





Co by to bylo za důchodovou reformu, která vsadí na znepříjemnění odchodu do předčasného důchodu lidem po šedesátce, kteří povětšině mají nějaké zásadní zdravotní problémy? To by mohl schválit jen sbor velmi ne-mocných hlav. Pochopím, že pokud je někdo fit, tak ať, jak již bylo rozhodnuto dříve, pracuje do 65 (a to číslo ať už proboha nikdo neposouvá dál a hledá vhodnější zdroje státního rozpočtu, jako třeba „daň z bohatství“ nebo „daň z robotů“!).

Pokud ale někdo ve věku 60+ má nějakou sníženou pracovní schopnost nebo dokonce nějakou formu invalidního důchodu, ať ho stát nechá v klidu do předčasného důchodu odejít a nehází mu další klacky pod nohy! Současná sankce kolem 25% minus při výpočtu důchodu je dostatečně sadistická. Někde jsem zachytl, že takovým lidem se jako další trest po dobu předčasného důchodu nemají důchody valorizovat. Skvělý nápad v době kritické inflace, že? To už by byl trest druhý. To není povoleno ani v trestním právu – dva tresty za jeden čin!







Svět, soudě podle různých novinářských informací, leckde zvažuje 4 denní pracovní týden. Opakuje se tak někdejší diskuse, zda volná sobota je dobrý nápad... Volný pátek při nesnížení mzdy by měl být logickým dopadem automatizace, robotizace, zavádění umělé inteligence do mnoha společenských procesů... Pokud snad opravdu nemáme peníze na důchody – tak s tímto v Česku ještě třeba 10 let počkejme a jakousi „nadpráci“ odváděnou za stále 5 pracovních dnů v týdnu vrhněme v přepočtu na peníze do důchodového systému. Tvrzení „nemá kdo dělat na důchody“ je tak v této době zcela irelevantní a hraničí s …....... svých autorů. Vše je jen o dobrém zpřevodování toků peněz bez levo-pravých režimových předsudků.







Kdokoli bude sahat na způsob realizace důchodů, měl by si důkladně ověřit sociologická a zdravotnická data. Dá se dohledat, že v Česku, a to se již po několikáté opakuji, občané dostanou v průměru fatální nemoc, která tak či onak omezí jejich možnost zapojit se efektivně do práce, kolem 55 let věku. Zcela logické by tedy bylo chodit do důchodu + - právě v této době a velmi tak odlehčit například zdravotnickému systému – samozřejmě zejména finančně – to je stále jedna stejná hromada STÁTNÍCH PENĚZ! Člověk, který bude doma, v klidu, bez existenční nervozity, si mnoho nemocí (zejména psychického či psychosomatického rázu) přece vyléčí sám!







A co zaměstnávání mladých, kteří potřebují co nejdříve po studiu získat dobré pracovní návyky v oboru, který vystudovali? Není lepší poslat starého člověka (v té době již se značným příjmem) do důchodu dříve a mládežníka přijmout za nástupní plat? Z rozdílu platů, při smysluplném nastavení toků peněz, opět můžeme po nějaký čas financovat alespoň částečně důchod odcházejícího.







Důchodová reforma, která nebude postavena na zásadních sociologických, zdravotnických a ekonomických datech a samozřejmě zdravé úvaze , ale bude jen tupě šetřit výdaje státního rozpočtu,







je







k ničemu!







K ničemu.

0