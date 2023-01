Rusko zakázalo Meduzu ve snaze zlikvidovat nezávislé zpravodajství

27. 1. 2023

Zpravodajský portál Meduza byl v Rusku prohlášen za "nežádoucí" a jeho novinářům, zdrojům a dárcům hrozí trestní stíhání





Rusko prohlásilo zpravodajský portál Meduza za "nežádoucí organizaci", čímž fakticky postavilo mimo zákon jeden z nejznámějších zdrojů nezávislého zpravodajství o Kremlu a válce na Ukrajině.



Meduza, kterou založili ruští novináři v lotyšské Rize v roce 2014, byla ve čtvrtek ruskou generální prokuraturou prohlášena za nežádoucí organizaci, protože "představuje hrozbu pro základy ústavního pořádku a národní bezpečnosti Ruské federace".

Rozhodnutí má znemožnit další informování o Rusku tím, že jeho korespondentům, zdrojům a dárcům hrozí pokuty nebo trestní stíhání za to, že budou pokračovat v novinářské produkci z této země.



"Je to zvláště závažné omezení pro novináře, kteří musí hovořit se zdroji, aby mohli informovat o zprávách," uvedla Meduza ve čtvrteční zprávě, v níž popisuje svou práci; "v [Rusku], naší vlasti, je to zcela zakázáno". Omezení jsou tak přísná, že dokonce i sdílení odkazů na zpravodajství tohoto média může být považováno za trestný čin.



Ve veřejném dopise se novináři tohoto ruskojazyčného média zařekli, že budou navzdory omezením pokračovat v práci.



"Rádi bychom nyní řekli, že se nebojíme a nový status nás nezajímá - ale není tomu tak," stojí v dopise. "Bojíme se o naše čtenáře. Bojíme se o ty, kteří s Meduzou spolupracují už řadu let. Bojíme se o své blízké a přátele. Přesto věříme v to, co děláme. Věříme ve svobodu slova. Věříme v demokratické Rusko. Čím silnější je tlak, tím tvrději mu odoláváme."



Meduza již byla zablokována internetovými cenzory, v roce 2021 byla prohlášena za "zahraničního agenta". To ji v důsledku zbavilo místních inzerentů a donutilo ji přijmout crowdfunding k financování své žurnalistiky.



Meduza nicméně uvedla, že od té doby, co se dostala pod větší tlak, se rozrostla. "Navzdory tomu jsme pokračovali v práci. Uvnitř Ruska jsme si udrželi mnohamilionové publikum a stali jsme se největší necenzurovanou publikací vydávanou v ruštině."





Stovky ruských novinářů byly nuceny opustit zemi poté, co Vladimir Putin v únoru napadl Ukrajinu. Orwellovským způsobem se novináři a jednotlivci, kteří označili krvavou invazi za "válku", stali terčem trestního stíhání nebo byli uvrženi do vězenáí.





Nezávislí novináři se ve čtvrtek postavili na podporu Meduzy a označili rozhodnutí Ruska za pokus umlčet jedno z nejdůležitějších médií.Proekt, investigativní médium zařazené na seznam "nežádoucích organizací" v roce 2021, uvedl, že rozhodnutí je uznáním významu práce Meduzy. "Tento status dostávají jen ti, kterých se ruské úřady bojí nade vše, a znamená to, že jejich novináři skutečně pokračují v dobré práci," napsal list.