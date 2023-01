Brexit: Počet studentů z EU na britských univerzitách se po brexitu snížil na polovinu

27. 1. 2023

Údaje ukazují prudký pokles studentů z Itálie, Německa a Francie, přičemž brexit je považován za hlavní odrazující faktor.



Počet studentů z EU, kteří se zapsali na britské univerzity, se po brexitu snížil o více než polovinu - podle údajů prudce poklesl počet stipendistů z Itálie, Německa a Francie.



Brexit je považován za hlavní odrazující faktor, kvůli nyní horentním poplatkům za studium,



Před brexitem evropští studenti platili domácí poplatky ve výši něco málo přes 9 000 liber a měli k dispozici studentské finance. Po brexitu se poplatky zvýšily až na 38 000 liber. Ve Skotsku pregraduální studenti žádné školné neplatí, a tak tam dosud mohli studenti z ČR i ze Slovenska i z ostatních zemí EU studovat zadarmo. A na Glasgow University jich bylo hodně, poznamenává Jan Čulík.



Dopad brexitu je však nejhlubší na úrovni bakalářského studia, kde se podle oficiálních údajů v roce 2021 do prvního ročníku základního studia zapsalo pouze 13 155 studentů z EU oproti 37 530 v roce předcházejícím.



Univerzity tvrdí, že úbytek studentů bakalářského studia odstraňuje rozmanitost ve třídách a oslabuje finance vysokých škol, které se mohly spolehnout na to, že studenti z EU budou na vysoké škole studovat tři nebo čtyři roky - na rozdíl od mnoha nových zahraničních studentů, kteří přicházejí na jednoleté postgraduální studium.



Z údajů Agentury pro statistiku vysokoškolského vzdělávání (HESA) vyplývá, že celkově je v systému stále 120 000 studentů z EU, což je o 152 000 méně než v roce 2020-21. To zahrnuje studenty, kteří se zapsali před brexitem a dokončují své kurzy.



Ztráta studentů na postgraduální úrovni je významnou ranou, protože fungovala jako zdroj odborníků do vědeckého sektoru, přičemž studenti jsou důležitou součástí programu Horizont a dalších špičkových vývojových oblastí, jako je lékařský výzkum a astronomie.



Údaje agentury HESA ukazují, že počet postgraduálních studentů z EU se v letech 2017-18 snížil na 14 000 z 24 000 a počet studentů výzkumu se ve stejném období snížil o polovinu na 2 260 z 4 650.



Z údajů HESA rovněž vyplývá, že největší odliv studentů po brexitu byl zaznamenán z Itálie, Německa a Francie.



Počet čínských studentů vzrostl ze 107 000 v letech 2017-2018 na 151 000 v loňském roce.



Univerzity Spojeného království uvedly, že nárůst počtu studentů ze zemí mimo EU nevyvážil odliv studentů z EU, což oslabilo finanční stabilitu terciárního vzdělávání a snížilo rozmanitost ve všech oborech. "Pokles počtu studentů postgraduálního studia s výukou a postgraduálního výzkumu v důsledku přechodu studentů na mezinárodní poplatky je důvodem k obavám, pokud jde o přísun talentů pro výzkum ve Spojeném království."



Čísla ukazují "velmi jasně dopady jakési ztráty svobody pohybu a změny statusu poplatků pro evropské studenty, ale také, a to je pro vysokoškoláky kritické, ztráty přístupu ke studentským půjčkám", uvedl Charley Robinson, vedoucí oddělení politiky globální mobility na univerzitách ve Spojeném království.



Organizace Universities and Colleges Admissions Services (Ucas), která má k dispozici aktuálnější údaje založené na přihláškách ke studiu, naznačuje, že pokles počtu studentů z EU bude pokračovat, přičemž v roce 2022-23 bude počet přihlášek na bakalářské studium podaných rezidenty EU činit 24 000 oproti 53 000 v roce 2016.



V době, kdy studenti z EU zvažovali své možnosti a rozhodovali se, se tento počet výrazně snížil a na místa ve Spojeném království nastoupilo pouze 11 300 studentů, z nichž mnozí pravděpodobně pocházeli z Irska.





Před brexitem platili studenti z EU v celém bloku tolik, kolik platili domácí studenti, což v případě Anglie činilo něco přes 9 250 liber ročně,ve Skotsku neplatili nic. Řada studentů z ČR studovala na skotských univerzitách zadarmo, své studium zdarma tam nyní ještě dokončují.







Nyní musí platit poplatky, které platí studenti ze zemí mimo EU a které se podle údajů Study UK a British Council mohou pohybovat od 11 400 do 38 000 liber ročně.

Brexit také vylučuje studenty z EU ze studentských půjček, přičemž nová imigrační pravidla vyžadují, aby si neirští evropští studenti opatřili vízum a doklad o tom, že se mohou sami živit. Musejí mít k dispozici 1 334 liber měsíčně pro kurzy v Londýně a 1 024 liber měsíčně pro kurzy mimo Londýn.Zdroj v angličtině ZDE