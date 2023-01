Včera, dnes a zítra, aneb od pondělí do pátku sledovali pohádku

28. 1. 2023 / Petr Haraším

A tak jdeme do finále a za všechno vážně dík, přeje český politický holubník. Zřel jsem pilně a neomylně od pondělí do úderu páteční čtrnácté hodiny Poslední soud nad Českou oligarchickou republikou. Podle podlé fanatické fantasmagorické kampaně přecházející do antikampaně to fakt vypadalo, že k nám zavítal z hlubin uhelných dolů Poslední soud. Možná ne Poslední soud, ale předposlední jistě. Přiznám se rovnou, nemám tolik odvahy a ve skříni magické brnění, abych snad sledoval televizní předvolební manéž. Zůstal jsem skromně u netištěných internetových napajedel pro voliče prezidentského majestátu.