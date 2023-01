Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskij po posledních úderech volá po dalších sankcích a dalších zbraních

27. 1. 2023

čas čtení 5 minut





Během čtvrtečních úderů byly slyšet výbuchy v blízkosti Záporožské jaderné elektrárny, sdělujejaderná agentura OSN



- Australský premiér Anthony Albanese v pátek zopakoval australskou podporu Ukrajině a kritizoval příznivce ruské invaze poté, co se objevilo video zachycující otce Novaka Djokoviče, jak na Australian Open pózuje s fanoušky s ruskými vlajkami, informuje agentura Reuters.



Policie vyslechla čtyři fanoušky, kteří byli spatřeni s "nevhodnými vlajkami a symboly" po středečním čtvrtfinálovém zápase mezi Rusem Andrejem Rublevem a favorizovaným Djokovičem, uvedli organizátoři Tennis Australia.



"Chci zdůraznit, že Austrálie stojí na straně ukrajinského lidu. To je postoj Austrálie a Austrálie jednoznačně podporuje vládu mezinárodního práva," řekl Albanese na tiskové konferenci poté, co se jeden z reportérů zeptal, zda by měl být Djokovičův otec Srdjan deportován poté, co byl spatřen, jak pózuje na fotografiích s fanoušky s ruskými vlajkami.



"Nechceme, aby byla jakkoli podporována ruská invaze na Ukrajinu, která má na ukrajinský lid zničující dopad."



Albanese na otázku, zda by měl být Srdjan Djokovič deportován, přímo neodpověděl.



informuje agentura Reuters.Policie vyslechla čtyři fanoušky, kteří byli spatřeni s "nevhodnými vlajkami a symboly" po středečním čtvrtfinálovém zápase mezi Rusem Andrejem Rublevem a favorizovaným Djokovičem, uvedli organizátoři Tennis Australia."Chci zdůraznit, že Austrálie stojí na straně ukrajinského lidu. To je postoj Austrálie a Austrálie jednoznačně podporuje vládu mezinárodního práva," řekl Albanese na tiskové konferenci poté, co se jeden z reportérů zeptal, zda by měl být Djokovičův otec Srdjan deportován poté, co byl spatřen, jak pózuje na fotografiích s fanoušky s ruskými vlajkami."Nechceme, aby byla jakkoli podporována ruská invaze na Ukrajinu, která má na ukrajinský lid zničující dopad."Albanese na otázku, zda by měl být Srdjan Djokovič deportován, přímo neodpověděl.



- Poradce prezidenta Zelenského vydal varování pro své kolegy ukrajinské úředníky, které zřejmě souvisí s pokračující snahou vymýtit korupci.



Po sérii skandálů a obvinění z úplatkářství bylo tento týden odvoláno více než deset ukrajinských činiteklů. Političtí analytici uvedli, že Zelenskyi potřebuje ukázat západním partnerům a válkou unaveným Ukrajincům, že to s potrestáním špatné správy myslí vážně.



"Každý by měl pochopit míru své odpovědnosti vůči zemi a národu během války. Kdo na to zapomene, dostane rychlou reakci," řekl Andrij Jermak, vedoucí Zelenského kanceláře.



"Stane se to každému, kdo si dovolí zapomenout (na své povinnosti), bez ohledu na jména a funkce," napsal Jermak na Twitteru.



Mezi nejkřiklavější případy patří případ náměstka ministra obrany, který rezignoval po zprávě, kterou popřel, že jeho ministerstvo platilo nadsazené ceny za stravu pro vojáky.



Skončil také prezidentův poradce, kterého místní média označila za řidiče honosných automobilů, a vysoký státní zástupce, který podle ukrajinských médií odjel na dovolenou do španělské Marbelly, čímž porušil stanné právo.





- Rafael Grossi, šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), který minulý týden navštívil Ukrajinu, uvedl, že pozorovatelé MAAE zaznamenali ve čtvrtek silné exploze v blízkosti ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží, kterou okupuje Rusko, a znovu vyzval k vytvoření bezpečnostní zóny kolem elektrárny.



Renat Karchaa, poradce šéfa společnosti Rosenergoatom, která provozuje ruské jaderné elektrárny, však tyto komentáře označil za nepodložené a označil je za "provokaci".



Rusko v minulosti reagovalo na ukrajinské úspěchy hromadnými nálety, po nichž zůstaly miliony lidí bez světla, tepla a vody.



Ve čtvrtek se zdálo, že bude postupovat podle tohoto vzoru. Premiér Denys Šmyhal uvedl, že ruské útoky byly zaměřeny na energetické závody.



"Dnes jsem měl naléhavou schůzku o energetické situaci - o nedostatcích, které se objevují, a o opravách po úderech teroristů. V těchto místech pracují opravářské týmy," řekl ve čtvrtek Zelenskij.



Kreml uvedl, že slíbenou dodávku západních tanků považuje za důkaz rostoucího "přímého zapojení" Spojených států a Evropy do 11 měsíců trvající války, což obě strany popírají.



- Zelenskij po posledních úderech vyzývá k dalším sankcím a dalším zbraním



Ve svém nočním projevu po čtvrtečních smrtících raketových úderech napříč vyzval Zelenskij k dalším sankcím vůči Rusku a k tomu, aby spojenci dodali Ukrajině více zbraní.



- Ukrajinští civilisté se ve čtvrtek utíkali schovat, když Rusko vypálilo přes celou zemi palbu raket a bezpilotních letounů, při níž zahynulo nejméně 11 lidí, den poté, co Kyjev získal od západních zemí příslib bojových tanků pro boj s invazí Moskvy.



Zelenskij řekl: "Ruská agrese může a měla by být zastavena pouze adekvátními zbraněmi. Nic jiného teroristický stát nepochopí. Zbraně na bojišti. Zbraně, které chrání naše nebe. Nové sankce proti Rusku, tj. politické a ekonomické zbraně. A zbraně právní - musíme ještě usilovněji pracovat na zřízení tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině."



- Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraškevyč ve čtvrtek kritizoval Mezinárodní olympijský výbor za to, že zvažuje povolit ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží.



- Ruské ministerstvo financí navrhlo zrušit omezení likvidity pro výdaje na "protikrizové" investice ze svého Fondu národního majetku (FNM) s odkazem na potřebu podpořit klíčová odvětví v náročných geopolitických podmínkách.



- Velká Británie doufá, že tanky Challenger 2, které dodává na Ukrajinu, dorazí do země koncem března, uvedl ve čtvrtek náměstek ministra obrany Alex Chalk.



. Ruské úřady ve čtvrtek označily nezávislý zpravodajský server Meduza za "nežádoucí organizaci", čímž fakticky zakázaly jeho působení v Rusku a zakázaly všem Rusům spolupracovat s Meduzou nebo jejími novináři.



- Devizové rezervy ukrajinské centrální banky budou na konci ledna činit zhruba 30 miliard dolarů, řekl ve čtvrtek novinářům podle agentury Reuters náměstek guvernéra Jurij Heletej.





- Zatčení vysoce postaveného agenta ukrajinské rozvědky obviněného ze špionáže pro Rusko zdůraznilo naléhavou potřebu očisty klíčové bezpečnostní služby země, uvedl bývalý zástupce šéfa této agentury.







Zdroj v angličtině ZDE

0