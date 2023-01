Současné Německo: "Civilní, posthrdinská, možná i pacifikovaná generace"

27. 1. 2023

Generační konflikt o tanky Leopard: Většina lidí ve věku 18 až 34 let je proti dodávkám na Ukrajinu. Sociolog říká: Pro ně je v případě eskalace v sázce víc – a už je unavují politici, kteří v případě pochybností rozhodují proti nim, upozorňuje Jan Alexander Casper.

Čím mladší jsou, tím méně Němci podporují dodávky tanků Leopard na Ukrajinu. Podle nejnovějšího trendu ARD-Deutschland se to týká 52 % lidí ve věku 18 až 34 let. Na druhou stranu, 37 % je pro dodání tanku. Většina věkových skupin nad 50 let je však pro vybavení ukrajinské armády tankem.

Makrosociolog Steffen Mau z berlínské Humboldtovy univerzity jako první na tuto skutečnost upozornil na Twitteru.

V rozhovoru pro Die Welt se Mau pokouší vysvětlit nesouhlas mezi generacemi: "Starší generace může mít více zkušeností s Bundeswehrem – prostřednictvím branné povinnosti – a s konfrontací vojenských bloků před rokem 1989, v mladší generaci taková zkušenost není." Ti mladší jsou naopak "civilní, posthrdinská, možná i pacifikovaná generace, která je na hony vzdálená myšlence dodávky tanků pro vojenský výcvik".

Sociolog Klaus Hurrelmann z berlínské Hertie School má podezření na jiné důvody. Spolu s výzkumníkem mládeže Simonem Schnetzerem zaznamenává emocionální stav německé mládeže již léta v "Trend Study: Youth in Germany".

Jejich poslední průzkum, zveřejněný v listopadu 2022, zjistil, že obavy z války na Ukrajině nahradily obavy ze změny klimatu coby nejnaléhavější problém mezi lidmi ve věku 14 až 29 let. 38 % se velmi nebo spíše obává, že se válka rozšíří do Evropy jako celku – větší skupina než ti, kteří říkají "nevím" nebo "spíše méně" nebo "velmi málo". Podle Hurrelmanna však pro vysvětlení rozdílu mezi mladými a starými v otázce tanků není rozhodující samotná starost. Jde dál.

Zejména rozdíl mezi generacemi jako "spíše pacifistický" versus "vojensky afinní" podle něj selhává: "Celá společnost je kritická k Bundeswehru, pacifistická byla po tři generace - takže to rozhodně není zvláštnost mladé generace."

Podle Hurrelmanna je rozdíl mezi generacemi, který je pro otázku tanku zásadní takovýto: "Okamžitý dopad – protože jako mladý člověk vím, že pokud se něco stane, budu se přímo zapojovat, budu muset nést důsledky velmi konkrétně." Podle Hurrelmanna se tento postoj mladé generace vrací přímo k jejich zkušenostem s pandemií koronaviru.

Hurrelmann si všímá "jizvy"

"Pandemie byla pro mladé lidi poučením. Všimli si, že jejich zájmy mají v krizové situaci menší váhu než zájmy jiných skupin," říká Hurrelmann: "Například zájmy pracujících lidí dostaly přednost, ale v pandemii byly v zásadě brány vážněji i zájmy starších lidí."

Co se zaseklo, bylo: "My mladší jsme to schytali nejvíc." To zanechalo jizvu, dojem: "Když přijde na věc, tak my mladí jsme na tom nejhůř. Politici se více zajímají o prosperitu a blahobyt starších lidí."

Otázka dodávky tanků znamená: I zde vláda rozhoduje o dodávce Leopardů proti dříve zaznamenané vůli mladší poloviny populace. A v případě eskalace a dříve nepravděpodobného scénáře zahrnujícího německé síly by to byla mladší populace, která by byla obzvláště postižena.

A proč jsou ti starší více nakloněni dodávkám tanků? "Moje intuice je," říká Hurrelmann, "lidé nad 50 let si myslí: Tohle všechno už mě neovlivňuje."

Podle Hurrelmanna však hrála roli v divergenci generací ve věci Leopardů také média: "Šíře používání médií, využití mnoha různých informačních nabídek, je vyšší u mladších lidí, protože online platformy zahrnují nejen nekonvenční, ale i konvenční média." Zároveň je zarážející, "jak malá různorodost názorů na téma "pro a proti dodávek zbraní" převládá v médiích, která jsou konzumována spíše homogenně a výhradně spíše staršími, na rozdíl od mládeže s jejich širokým použitím".

Jinými slovy, mohlo by se stát, že postoj předních médií, která mají tendenci argumentovat ve prospěch dodávek zbraní, bude mít silnější dopad na názor starších lidí – a že mladší budou také konzumovat podcasty, Instagram a streamy, které jsou skeptičtější. Možná také proto, že jejich tvůrci jsou mladší a sdílejí myšlenku, že jsou obzvláště zranitelní v případě eskalace.

Mladá ukrajinská žena volá vládu k zodpovědnosti

Krista-Marija Läbeová z Vitsche, sdružení mladých Ukrajinců v Berlíně, kteří bojují za německou podporu pro svou zemi, řekla deníku Die Welt: "Naši členové jsou také téměř všichni ve věku 18 až 34 let – a všichni jsou pro dodávku tanků Leopard."

Pětadvacetiletá žena vysvětluje váhání svých německých vrstevníků nedostatkem informací: Rozhodujícím faktorem je, kolik toho mladší vědí o kontextu ruské agresivní války. "Často se stává, že mladí lidé, kteří pozorně sledují zprávy z Ukrajiny, hlasují pro dodávky tanků, protože chápou jejich nutnost."

Důležitým faktorem je i komunikace kancléře Olafa Scholze (SPD): "Pokud kancléř vždy mluví jen o možné eskalaci, mnohé to znepokojuje. Pro nás jako ukrajinskou komunitu eskalace znamená, že Rusko zahajuje další velkou ofenzívu na Ukrajině. Aby ji mohla ukrajinská armáda odrazit a bránit se, potřebuje tanky."

Nyní, když jsou dodávány po dlouhém přešlapování tam a zpět, je podle Läbeové jedna věc obzvláště důležitá: "Aby to spolková vláda řádně zdůvodnila, aby to pochopili i lidé, kteří nejsou informováni o současném stavu války na Ukrajině."

Zdroj v němčině: ZDE

