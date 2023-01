Američané protestují proti nesmyslnému zabíjení lídí policií

28. 1. 2023

Protestující po celých USA žádají spravedlnost pro Tyra Nicholse, kterého zabiíla americká



Poté, co bylo zveřejněno video brutálního zbití, se lidé shromáždili, aby odsoudili násilí a zneužití moci.





Na videu zveřejněném v pátek pozdě večer je vidět, jak několik memphiských policistů opakovaně kope Nicholse do hlavy, bije ho pěstí do obličeje a mlátí obuškem.

Tyre Nichols se nechoval násilně ani se nijak nebránil. Není jasné, proč ho policie vytáhla z jeho automobilu a smrtelně ho zranila.



Policisté ani zdravotnický personál nezasáhli poté, co Nichols po těchto útocích nebyl schopen sedět ve vzpřímené poloze. Pět ze zúčastněných policistů bylo od policie propuštěno a obviněno z vraždy druhého stupně.



Pozor: Vysoce drastické záběry:







Protestující v Memphisu, kde došlo ke smrtelnému zbití, se v pátek večer nahrnuli na dálnici Interstate 55, která spojuje Tennessee a Arkansas, aby vyjádřili své rozhořčení nad videem a pokračujícím nepřiměřeným použitím síly memphiskou policií.

Tyre Nichols: Memphiská policie zveřejnila záběry ze smrtícího dopravního zastavení - video

"Téměř tři roky poté, co světem otřásla vražda George Floyda, jsme tady."





Jak na to poukázala reportérka britských Channel 4 News, k reformě americké policie však nedojde, protože většinu ve Sněmovně reprezentantů mají republikáni.









Zdroj v angličtině ZDE

V New Yorku se po zveřejnění videa na Times Square sešly desítky protestujících, kteří odsuzovali brutální zbití a policejní brutalitu obecně. "Jak se jmenuje? Tyre! Řekněte jeho jméno. Tyre!" skandovali demonstranti a v rukou drželi transparenty.Demonstranti se sešli také na městském náměstí Union Square a na terminálu Grand Central, kam policie vzhledem k očekávaným protestům omezila přístup.Několik menších skupin v Chicagu uspořádalo v reakci na brutální video shromáždění a vigilie, uvedl list Chicago Tribune.Skupiny o 10 až 20 lidech uspořádaly pokojné demonstrace před sídlem chicagského policejního oddělení ve čtvrti Bronzeville a v několika dalších obcích. "Už máme dost toho, že nás vraždí, dost toho, že nás bijí, dost toho, že nás pronásledují," řekl rabín Michael Ben Yosef, který se podle ABC 7 Chicago připojil k demonstrantům před sídlem policie.Na washingtonském náměstí Lafayette se v reakci na video sešlo téměř 100 lidí.Desítky protestujících pochodovaly také ve filadelfském Center City, kde organizátoři vystupovali proti videu a policejnímu násilí."Je to naprosto nechutné," řekla Talia Gilesová, organizátorka ze Strany pro socialismus a osvobození, během projevu na páteční demonstraci."Ukazuje to naprostou a zcela bezohlednou neúctu k lidskému životu. Ukazuje to skutečnost, že policie, bez ohledu na to, jaké je rasy, bude terorizovat lidi, protože k tomu je systém předurčen. Je určen k tomu, aby zneužíval svou moc proti občanům."K záběrům se vyjádřili představitelé občanských práv a upozornili na opakované případy policejní brutality vůči černochům.Reverend Al Sharpton ve svém sobotním prohlášení hovořil o dalším příkladu policejní brutality vůči černochovi."Opět jsme nuceni sledovat další hrůzné video, na kterém policisté brutální silou zabili černocha," uvedl Sharpton, který v sobotu vystoupí na shromáždění.