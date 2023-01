Rusko "by ohrožovala i okupovaná Ukrajina"

25. 1. 2023

Ukrajina zůstane existenční hrozbou pro Rusko, i když bude pohlcena v hranicích Ruské federace a bude tam existovat jako uznávaná entita, byť pod úplnou kontrolou Moskvy, tvrdí ruský nacionalistický komentátor Modest Kolerov. Ukrajina zůstane existenční hrozbou pro Rusko, i když bude pohlcena v hranicích Ruské federace a bude tam existovat jako uznávaná entita, byť pod úplnou kontrolou Moskvy,

Každá Ukrajina bude pro Rusko vždy hrozbou, i když celá Ukrajina bude v Rusku.

Kromě fatálního sebeobelhávání západních příznivců "kompromisu" s Kremlem tento postoj odhaluje ještě další věci. Na jedné straně je to jasný signál, že pravice v ruské metropoli je natolik přesvědčeni, že SSSR by se nerozpadl, kdyby Lenin nevytvořil svazové republiky, že nebude ochotna uznat žádnou bývalou sovětskou republiku jako samostatný subjekt, i když by spadal do ruských hranic.

A na druhé straně je to implicitní uznání něčeho, co ruští nacionalisté jinak vehementně popírají: Že Ukrajinci jsou natolik odlišní od Rusů, že by pro Moskvu představovali vážný problém, i kdyby byla dnešní Ukrajina pohlcena ruským impériem a podřízena centrální kontrole.

