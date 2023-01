Když chce být prezidentem naprostý mimoň

25. 1. 2023 / Karel Dolejší

čas čtení 5 minut

Na Hradě končí člověk, co sliboval čínské miliardy a „věděl“, že rozšířená ruská invaze na Ukrajinu je „výmyslem zpravodajských služeb“. Chce ho vystřídat osoba, která neví, jaké má ČR mezinárodní závazky a proč.

V nedělní debatě kandidát Babiš prohlásil , že „chce mír“ – a proto by napadenému Polsku neposlal na pomoc české vojáky. Předvedl tak nejnázornějším možným způsobem, že pokud jde o mezinárodní a bezpečnostní agendu, naprosto není v obraze.

Vzhledem k současné bezpečnostní situaci v Evropě je klíčovou rolí českých ozbrojených sil podílet se na odstrašování ruského útoku proti východnímu křídlu NATO. Úkol zahrnuje z české strany především připravenost v případě potřeby vyslat síly do Polska, v komplikovanějším a pochmurnějším scénáři pak na Slovensko. Avšak Polsko, které hraničí s ruskou exklávou Kaliningrad a s de facto Ruskem okupovaným běloruským „svazovým státem“, kde jsou rozmístěny početné ruské jednotky, je pro českou armádu v obraně Evropy potenciálním bojištěm číslo jedna.

Připravenost poslat vojáky do Polska naprosto nijak nesouvisí se „záměrem válčit“. Je tomu přesně naopak. Pokud Kreml nemůže pochybovat o tom, že by v případě napadení Polska musel čelit nejen samotné polské armádě, ale také kontingentům spojeneckých zemí neprodleně vyslaným na pomoc obráncům, plány na další územní výboje si rozmyslí.

Kdyby Moskva v minulosti uvěřila, že útok na Ukrajinu přinese masivní západní vojenskou pomoc a tvrdé ekonomické sankce, kvůli nimž se jen letos výkon ruského hospodářství propadne zhruba o 10 %, je velmi pravděpodobné, že by si i loňskou invazi dvakrát rozmyslela.

Pro úspěšné udržování míru ve vztazích s agresivními státy je klíčové nevzbudit nejmenší pochybnosti o vlastní připravenosti k obraně. A naopak: Jestliže takové pochybnosti vzbudíte, můžete stokrát tvrdit, že „chcete mír“ – objektivně to není to, čeho byste skutečně dosáhli.

Kdo povzbuzuje agresora zpochybňováním spojeneckých závazků a odhodlání bránit se agresi (jako to v minulosti udělal třeba bývalý šéf britských labouristů Corbyn), nikdy nezařídí žádné ukončení stávajících konfliktů – protože svět, ve kterém žijeme, tímto způsobem jednoduše nefunguje.

A co víc, takový politik dokonce ohrožuje mírové uspořádání i tam, kde ještě existuje – protože signalizováním nepřipravenosti k obraně svádí potenciálního agresora, aby zkusil štěstí.

V tuto chvíli existují jen velmi hypotetické scénáře, v nichž by Armáda České republiky musela přímo bránit české území. Jedním z nich by bylo povstání připravované v minulých letech proruskými milicemi, které se tu začaly organizovat pod pláštíkem „obrany před migranty“ a plánovaly vyhnat nebo vyvraždit západně orientovanou část českého obyvatelstva.

Druhým by bylo obsazení sousedních států nepřátelskými vojsky. Opakovaně v historii využívaný invazní koridor do Evropy přitom vede právě přes území sousedního Polska.

Česká republika má nepříliš početnou profesionální armádu a skromné aktivní zálohy, na velký ozbrojený konflikt vůbec není organizačně připravena. V případě, že by Polsko padlo, by se ČR se společnou hranicí v délce 762 km stala neubránitelnou – její ozbrojené síly by nestačily ani k obraně vlastního území.