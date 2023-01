Dva Švédové dostali přísné tresty kvůli špionáži pro Rusko

25. 1. 2023

čas čtení 4 minuty

Dva švédští bratři narození v Íránu byli ve čtvrtek odsouzeni k dlouhým trestům vězení za špionáž pro Rusko a jeho vojenskou zpravodajskou službu GRU po dobu deseti let - v největším případu špionáže ve skandinávské zemi za poslední desetiletí. Dva švédští bratři narození v Íránu byli ve čtvrtek odsouzeni k dlouhým trestům vězení za špionáž pro Rusko a jeho vojenskou zpravodajskou službu GRU po dobu deseti let - v největším případu špionáže ve skandinávské zemi za poslední desetiletí.

Starší ze dvou naturalizovaných Švédů – Peyman Kia – byl odsouzen na doživotí, zatímco jeho mladší bratr Payam Kia byl odsouzen na devět let a 10 měsíců. Stáli před okresním soudem ve Stockholmu, kde čelili obvinění ze špionáže za to, že mezi 28. zářím 2011 a 20. zářím 2021 společně pracovali na předávání informací Rusku.

Doživotní trest ve Švédsku obecně znamená minimálně 20 až 25 let vězení. Anton Strand, právní zástupce Peymana Kii, řekl, že jeho klient se proti rozsudku odvolá, zatímco právník mladšího bratra Björn Sandin řekl, že ještě nebylo rozhodnuto, zda se odvolá.

Soud v rozsudku uvedl, že "je nade vší pochybnost, že bratři společně a po konzultacích, bez povolení a ve prospěch Ruska a GRU, získali, předali a zpřístupnili informace" cizí mocnosti za účelem poškození švédské bezpečnosti.

Stockholmský okresní soud uvedl, že Peyman Kia "byl hybnou silou jejich společného zločinu", zatímco zapojení Payama Kii "mělo menší relativní význam".

Starší bratr "plně chápal škodlivé účinky – získal, předal a sdělil informace Rusku, což představuje hlavní hrozbu pro švédskou bezpečnost," uvedl soud, aby vysvětlil doživotní trest.

"Po vyhodnocení důkazů okresním soudem je jasné, že některé kousky skládačky chybí, a že proto nebylo možné získat plnou jistotu, co se stalo," řekl hlavní soudce Måns Wigén. Ale "obrázek toho, co se stalo, je dostatečně jasný na to, aby obžalovaní byli pohnáni k odpovědnosti," řekl Wigén. Motivem byly peníze.

Pokud jde o rozsah zločinu, Peyman Kia získal asi 90 dokumentů, zatímco Payam Kia získal přibližně 65 dokumentů, řekl Wigén.

"Zveřejnění těchto dokumentů by mohlo zvláště poškodit švédskou bezpečnost," řekl na tiskové konferenci.

"Byli odsouzeni za velmi závažné zločiny proti švédskému zpravodajskému a bezpečnostnímu systému," řekl Per Lindqvist, hlavní státní zástupce Národní bezpečnostní jednotky.

Během celého procesu, který se konal za zavřenými dveřmi, oba muži jakékoliv provinění popírali. Velká část předložených důkazů a materiálů z předběžného vyšetřování je tajná.

V letech 2014 až 2015 pracoval dvaačtyřicetiletý Peyman Kia pro švédskou domácí zpravodajskou službu, ale také pro ozbrojené síly země. Švédští prokurátoři tvrdí, že údaje, které poskytli Rusům, pocházejí od několika úřadů v rámci švédské bezpečnostní a zpravodajské služby, známé pod zkratkou SAPO.

Peyman Kia údajně pracoval pro zahraniční obrannou zpravodajskou agenturu ozbrojených sil, známou ve Švédsku pod zkratkou MUST, a podle švédských médií spolupracoval s přísně tajnou jednotkou v rámci agentury, která se zabývala švédskými špiony v zahraničí.

Peyman Kia byl zatčen v září 2021 a jeho bratr v listopadu 2021. Oba popřeli jakékoli provinění, řekli soudu jejich obhájci.

Payam Kia, 35, pomohl svému bratrovi a "rozebral a rozbil pevný disk, který byl později nalezen v odpadkovém koši", když byl jeho bratr zatčen, podle obžaloby, kterou získala agentura The Associated Press.

V roce 2017 bylo zahájeno předběžné vyšetřování poté, co SAPO začala být vůči bývalému zaměstnanci podezřívavá a měla podezření, že ve švédské zpravodajské komunitě existuje krtek.

"Je to něco, co se nesmí stát, ale o čem my jako bezpečnostní služba víme, že se může stát," řekla šéfka SAPO Charlotte von Essen. "Rusko je jednou ze zemí, které pro Švédsko představují největší bezpečnostní hrozbu. Každý den dochází k útokům a aktivitám, ke krádeži informací za účelem posílení zájmů tohoto státu."

Případ je považován za jeden z nejškodlivějších případů špionáže ve švédské historii, protože muži sestavili seznam všech zaměstnanců SAPO.

Jeden z největších švédských špionážních skandálů se odehrál během studené války, když Stig Bergling, švédský bezpečnostní důstojník, který pracoval jak pro SAPO, tak pro ozbrojené síly, prodal tajemství Sovětskému svazu. V roce 1979 byl za podobné obvinění odsouzen k doživotnímu vězení a později během výkonu trestu utekl a v roce 1994 se dobrovolně vrátil do Švédska. Zemřel ve své rodné zemi v lednu 2015.

Zdroj v angličtině: ZDE

0