Mléko z žaludku krávy bude volit Babiše!

25. 1. 2023

čas čtení 10 minut

Po sérii našich proti-StB-áckých článků zde a zde a zde a zde se konečně jednomu z našich předních členů rozsvítilo a pochopil, kde tentokrát leží ta opravdu upřímná pravda a láska a geniální převzdělaná mysl a podpoří svým hlasem geniálního dobrodince národa, Andreje Dobrodince Lidumila Babiše…

Po sérii našich proti-StB-áckých článkůse konečně jednomu z našich předních členů rozsvítilo a pochopil, kde tentokrát leží ta opravdu upřímná pravda a láska a geniální převzdělaná mysl a podpoří svým hlasem geniálního dobrodince národa, Andreje Dobrodince Lidumila Babiše…©www.trikohned.cz

Ale dejme slovo přímo jemu, dejme slovo jeho upřímnému pokání a prozření, díky čestnému postoji BL "Audiatur et altera pars" (to je latinsky Andreji) věříme, že si tuto jeho křehkou niterní zpověď budete moci právě teď zde přečíst…

Zde je onen hluboký příběh tohoto napraveného ovečáka:

Než budete číst dál, prosím, podívejte se na to, co mne tak hrubě dezorientovalo a obrátilo proti samotnému Svatému Dobrodinci (Babišovi).

Skupina jakýchsi holobradých drzých fracků, jistě poštvaná vládní garniturou, pražskou kavárnou, chuligánským Hutkou, Zelenským, duchem Václava Havla, NSA, CIA, FBI, THC, CBD a hlavně Kalouskem, hrubě znevážila důstojnost našeho Dobrodince a způsobila, že v televizi vypadal jako úplný idiot, což je otázka, zda teď ještě neurážím naše nemocné slabomyslné spoluobčany, kteří možná vědí, že Slunce a Měsíc tedy opravdu nejsou planety…

Krátký sestřih tohoto hnusného desecratedovani, infensusiace, sacrilegegace či až přímo synkretismické sacrilegiumizace (to je cizí řeči Andreji…) našeho Dobrodince musíte určitě vidět zde:



https://youtu.be/ASbMqbIwMDU



Musíte vidět než budete číst dál, protože bez zhlédnutí tohoto krátkého videa byste nikdy nepochopili hloubku mých citů k Dobrodinci…

Vy holobrádci, kteří jste ještě nikdy ani nepodojili, natož nežaludkovali, žádnou krávu a nanejvýš tak rozeznáte dobytka, když se před Vás postaví, zesměšňujete ubohého Andreje a a tím i jeho rodinu, která musí čelit mnoha pomluvám, například i té, ve které se se zlovolně a falešně traduje, že:

Když Andrejově mamince sousedka radila, ať pomluvám o Andrejově nevzdělanosti čelí tím, že synkovi koupí encyklopedii, Andrejova maminka prý odvětila, že se bojí, že Andrej je tak blbej, ze by se na tom nenaučil jezdit….

A vyšlo a jim to! Na krátkou dobu jsem uvěřil, že nás Andrej Dobrodinec Lidový Babiš je nevzdělaný vymaštěný jedinec a navíc estébácký špicl…

Ale, nyní, v době po-prvni-kolové volební kampaně jsem prohlédl…

Už ten Dobrodincův billboard:







Ze nás náš Dobrodinec Andrej nezatáhne do války!!!

Dobrodinec tedy nepůjde a nevyhlásí nikomu válku! Juchu, radujme se!

No, on to ten zlý generál Pavel neudělá také, ale nebude při tom upřímný, bude se ohánět nějakou přihlouplou lživou výmluvou, jako, žo on umí číst, že ví, že prezident žádnou válku podle ústavy a zákona ani vyhlásit nemůže, protože to je na parlamentu, ale, kdo by mu to ale věřil…

Vždyť generál musí být úplně blbej a neschopnej, když si, na rozdíl od našeho Dobrodince, zatím ani nestihl poctivou prací vydělal těch mizerných 108 miliard… (Kdo to ještě nevíte, nás Andrej Svatý Dobrodinec Babiš má majetek 108 miliard korun, který si, samozřejmě, celý vydělal poctivou prací!)

Tenhle generálský surovec by nás přece okamzire zatáhl do války minimálně s Kunrundi, Lichánem a Dolní Voltou! (No hledej na tý mapě líp, Andreji…)





Úplně mu to kouká z vočí…

No, ale podívejte se, naproti tomu na tohohle našeho Andreje Lidového Dobrodince, ten s náma bude stát ve frontách na úřadech práce, bude s náma trpět zimou a oblíkat se z darů armády spásy!

Vždyť, podívejte, žádná generálská uniforma, dokonce žádné normální slušné oblečení… Vytahaný rolák, volezlý hubertus a santusácká čepice… K tomu přiblblé dobromyslné zatlemeni a člověk hned vidí, že se náš Dobrodinec s námi, svými trpícími poddanými, upřímně identifikuje…







No, nedali byste mu korunu…



V jednom z minulých článků v BL jsme Svatého Andreje Dobrodince vyzývali, at nám dá to mléko za 10 korun, co ho v tom videu dětem slibuje, že ho to do voleb bude stát jen nějaké miliontiny jeho majetku, ale nedal…

Já si nejdřív myslel, že náš Dobrodinec je lakomý, ale, když teď vidím ten jeho lidový upřímný kukuč v tom hubertáku a lidové čepičce, tak vím, že Dobrodinec má jiný plan…

Náš dobrodinec čeká, až bude opravdu zima a až nám Rus zavře plyn úplně…

Tak jako Pablo Escobar zatopil kdysi v krbu svazky bankovek, když v Kolumbii o topivo nouze byla…







A jejich Dobrodince Pabla pak zobrazovali se svatozáří!





Tak nás při nedostatku zemního plynu Svatý Andrej Dobrodinec Babiš plánuje zahřát pálením svých poctivě vydělaných peněz v pecích elektáren…





Jeho, jistě poctivě vydělaných, 108 miliard, pokud by to vybral v tisícovkách, je asi 80 plně naložených třítunových náklaďáků. Naložených Dobrodincovými poctivě vydělanými papírovými tisicovkami… No, tím bude moci hezky dlouho papírovým palivem zásobovat slušně velkou teplárnu…



©barpe.cz

A svatozář jistě nemine ani Dobrodince Andreje!



No a teď už jsem měl v očích právě nefalšované slzy…

A najednou se v televizi dozvídám, že teď si Dobrodinec navíc sám sobě, vlastně, čo to vravjem, někdo pro něj, nebo, sem to popleta, někdo jemu, poslal nějaký výhrůžný dopis…



A chudák, chudák, chudák Andrej, on nám těmi penězi nemůže zatopit, on je bude potřebovat na svou ochranu…

Náš Dobrodinec, čistý lidový člověk, si totiž všiml, že ho někdo nemá rád a bojí, bojí se…

Vždyť na svou ochranu by si náš Dobrodinec za své poctivě vydělané peníze mohl koupit třeba jen pouhých 3 273 tanků Tomáš…

Tři tisíce dvě stě sedmdesát tři těžkých bitevních tanků by si Svatý Andrej Lidový Dobrodinec Babiš mohl koupit za své, jistě poctivě vydělané, peníze!







Na JEDEN JEDINÝ takovýhle tank Tomáš pro Ukrajinu se Andreji, po tom, co v televizi viděli rozbombardovaná ukrajinská města a mrtvé ukrajinské ženy a děti, tvoji poddaní, teda tvoji voliči, skládali po korunách… Kolik tanků jsi Ukrajině koupil Andreji ze svých sto osmi miliard, tedy ze sto osmi tisici milionů, korun ty? No, ušetříme tě počítání, máš Andreji jen na 3 273 tanků Tomáš, to by přece s průběhem Putinovi války vůbec nehlo a žádné životy žen a dětí nezachránilo…

Ale, víš Andreji, ono hlo a zachránilo. Podle estonské rozvědky zde má rusko jestě 3 000 bojeschopných tanků. Andreji, ty bys mohl jen za své soukromé, jistě poctivě vydělané, peníze koupit Ukrajincům víc tanků, než kolik jich teď proti nim celkem můžou Rusové nasadit…



Andreji, když tak vidíš ty záběry rozbombardovaných ukrajinských měst, nic to s tebou nedělá…? Ale pro toho pejska z útulku, co ses s ním nechal fotit a co ho prý vezmeš na hrad, pro toho bys zaplakal, vid…





A lidé si naivně myslí, že o výsledku války se rozhoduje v první řadě hrdinstvím a v žádné řadě lakotou!





No fakt, nedali byste mu korunu… On tu Vaši korunu fakt pak bude potřebovat, až těch 80 náklaďáku tisícovek v teplárně pro nás protopí a jako vrchol všeho pak vezme na hrad toho ubohýho pejska…





No může pak někdo z nás nevolit našeho lidového dobrodince Andreje!!!





Andreji, dobrý, fakt dobrý, možná snad sázíš na vysbírání posledních nerozhodnutých voličských dementů v národě. Inu, uvidíme, kolik jich tak dementních opravdu je. Tví kamarádi z StB, u které jsi byl konfidentem, co nás mlátili při výsleších, ti tehdy u nás "předplatili" tenhle článek, tak si toho važ.





Tolik niterní zpověď našeho "dizidenta mezi dizidenty" (Andreji, to neřeš…) a pokračujeme zprávami o činnosti nás zbylých tmářů, kteří si zvolení estébáckého špicla za prezidenta nepřejeme.





Dotázali jsme se pana Hutky, zda by nám ze své písničky nedovolil použít jeho, dnes již kultovní, slogan "MOCNÁ JE ZBRAŇ, MOCNĚJŠÍ JE PRÁVO", ano, to je ten, který nám všem tak moc dodával sílu, když jsme tu všichni spolu trpěli pod StB a jejich udavači… Že by nám ten slogan pomohl proti zvolení StBáckého konfidenta prezidentem.





Pan Hutka obratem a, troufáme si říci, velmi rád, souhlasil.





Obratem jsme vyrobili toto tričko a ukázali ho panu Hutkovi:





©www.trikohned.cz



A očekávali jsme pochvalu a nadšenou reakci…

Inu, nebyla, pan Hutka nám řekl něco v tom smyslu, že Babise na sebe prostě nevezme a to v žádné podobe…

Inu, asi nejsme ve svých citech tak osamoceni…



Chytl se az druhý design, který má ted, když toto píšeme, pan Hutka na sobě někde na svém dnešním koncertě:





©www.hutka.cz ©www.trikohned.cz



(oboje a ještě mnoho dalších proti-Babišovských triček můžete získat na www.BARPE.cz , tato "proti-Babišovská" trika rádi distribuujeme jen za cenu materiálu pro jejich výrobu jako náš příspěvek pro to, aby byl u nás prezidentem zvolen slušný člověk)





©www.trikohned.cz



S úctou a přáním krásného večera pod svitem Planety Měsíce,



za iniciativu "Mléko z žaludku krávyTM www.AgroBlb.cz ",





Barbora Peitzová

(Všechny naše texty, jak zde tak na www.agroblb.cz , jsou kolektivním dílem celé iniciativy, tvůrcem grafiky a provozovatelkou domén a výrobcem nevýdělečných modelů politických triček s potiskem neziskově distribuovaných na www.barpe.cz (tj. za cenu 119 Kč) je fyzická osoba Barbora Peitzová, email AgroBlb@tiscali.cz





P.S. Také nechcete za prezidenta konfidenta StB? Tak přestante nadávat v hospodě a pomozte nám. Jsme skupina starochů se špatnou zkušeností s StB, která se spontánně sešla, aby pomohla slečně Peitzové po tom, co se do konfidenta pustila uplně sama, stále častěji přezdívaní "Sněhurka a sedm starochů"… Potřebujeme hlavně grafiky (i amatéry), viz. http://www.agroblb.cz/grafici.htm a také se nám moc hodí tvůrci textů.









0