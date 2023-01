Virchowovo Slezsko a současná Česká republika

26. 1. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Když slavný německý lékař, někdy přezdívaný jako „papež medicíny“, Rudolf Virchow byl v polovině 19. století ve Slezsku, aby zkoumal tamní epidemii tyfu, všiml si nejen hrozných následků této epidemie, ale označil také jasně její příčinu: politika. Podle něj lékem na to, co se tehdy dělo ve Slezsku, nebyla ani tak medicína sama jako boj s chudobou, nevzdělaností a špatnými pracovními podmínkami.

Virchow žádal, a zmiňuje přitom pokrok republikánské Francie, pro lidi plnou a neomezenou demokracii. Stěžoval si na starou feudální aristokracii, obvinil ale také novou plutokracii, že nevnímá pracující jako lidské bytosti. Tvrdil, že příčinou hladu a nemocí, smrti a beznaděje je systémově vyvolaná bída a nevzdělanost.

Dnes žijeme v roce 2023 a musíme si na Virchowa opět vzpomenout, když čteme, že v Česku lidé trpí významně více závažnými nemocemi a umírají významně dříve v těch regionech, kde je více chudoby, exekucí, kde lidé kvůli nízkému vzdělání nemohou vykonávat pro své zdraví méně rizikovou práci. Jsou to tvrdá data. Nejde už o hrůzy epidemie tyfu z 19. století, nejde už o umírání hlady, o tu hrůzu starého světa, který mnozí považují za baštu mravnosti, víry a normálnosti, nicméně vzhledem k našim moderním standardům je to pořád hodně zlé. A jde to zcela proti slibům vlády a tzv. demokratických politiků obecně, že dají chudým regionům šanci.

Článek na Seznamu shrnuje data pod výmluvným titulkem: Za chudobu se v Česku platí rakovinou. Cituji:

„Zcela jednoduše: lidé žijící v chudších regionech, s vyšší nezaměstnaností, četnějšími exekucemi či nižší úrovní vzdělanosti statisticky častěji trpí onkologickými či kardiovaskulárními onemocněními a dříve umíraji. Pochmurná realita se přitom potvrzje s každou další várkou dat.“

Kdo ví, jaký závěr by nad těmito údaji udělal Virchow dnes. Možná by uvažoval nad tím, zda tato podoba demokracie není nějak nefunkční, nota bene kdyby věděl, že lidé z postižených regionů svého času volili Miloše Zemana, který se postavil za exekutory, který hájil právo na držení zbraně a kouření v restauracích. Šli tak vlastně sami proti sobě, ale zřejmě měli dobrý pocit, že mohou dát najevo svůj hněv a naštvat „pražskou kavárnu“. Politici, kteří to myslí s demokracií vážně, by měli právě pracovat na tom, aby demokracie – jak si ti představovall Virchow – znamenala skutečnou pomoc pro lidi v chudobě, v exekucích, v nevzdělanosti.







Virchowova zpráva

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1698167/

Zpráva na Seznamu:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-kde-se-v-cesku-za-chudobu-plati-rakovinou-224114

























