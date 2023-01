Natálka Kudrikovà se po zvolení nového prezidenta Petra Pavla přece jistě dočká přijetí na Hradě...

26. 1. 2023 / Pavel Veleman

čas čtení 4 minuty

Bývalý voják demokratické země přece vždy chrání nejvíce ty, na kterých se spáchalo strašné zlo…. "Jak odcházelo mládí…Byl jsem čtyřikrát nebo snad pětkrát na švédském filmu Tančila jedno léto….V tom filmu bylo všechno "to ono", "všechen ten rajc mládí", který jsem tak miloval a který jediný měl pro mě cenu - a mne už pomalu odcházel." (Jan Zábrana, Celý život, 1980) Nikdy bych před deseti lety nevěřil, jak přímá volba prezidenta může být tak neskutečně ubohá, sprostá, zbytečná, vyprázdněná. Bez důležitých témat, které tuto zemi čekají. Média ještě přilévají pod kotel hnusu benzín. Teď poslouchám diskusi na Primě, strašná prázdnota všeho, kafemlejnek stále toho samého, absolutní parodie na diskusi.



Ukazuje se, že tento pokleslý cirkus, který vítáme jako oživení povánoční nudy jednou za pět let - fakticky vůbec nepomáhá demokracii, ale opět vede k dalšímu vytěsnění opravdových problémů v této zemi, nenávistí ještě více rozdělí společnost. A jen pohleďte na ten obrovský český lyrismus, který se mění v kýč, kdy se lidé dojimaji sami sebou (Milan Kundera).

Sázkové kurzy, se již dostaly k jasnému vítězi, kurz 1:10 je v takové výši, že to ví i pan Andrej, který vlastně již odpískal kontaktní kampaň. To, co předvedl Babiš v posledních 10 dnech, vstoupí do dějin politologie jako snad rekordně nenepovedenější kampn. Je neuvěřitelné sledovat bývalého předsedu vlády, který je absolutně bez hodnotového měřítka, lež a pravda pro něho jedno jest

Strašení uprchlíky před pěti lety vyšlo Zemanovi z důvodu jeho určité politické inteligence a Babišův tým zkusil napodobnit tento, již tehdy odporný tah také vyvoláváním strachu, když to tehdy vyšlo Zemanovi. Babiš se však úplně utrhl ze řetězu. A proto prohraje.



Petr Pavel to měl s tímto kandidátem-klaunem celkem snadné, ale opravdová realita této země v výrazně se zhoršujících sociálních poměrech zústala úplně mimo diskurs.



A tak znovu vyzývám pana Petra Pavla, aby v případě svého zvolení, dal jasný signál nového demokratického prezidenta této země k důležitému kroku. Dokážete nás překvapit ? Pozvede opravdovou dětskou mučednici této dobyna Hrad a odsoudíte tak rasismus? Ta dívka prochází peklem života i za naši pohodlnost. Troufám si tvrdit, že dějiny českého zla, rasismu, fašismu a nacismu se opravdu realizovaly v té strašné noci útoku na toto tehdejší miminko.

Ne, nechci čtenáře srdceryvně dojímat, toto opravdu nesnáším, ale po článku o slečně Natálii, které měla docela ohlas - jsem se kvůli této statečné, skromné, nenápadné dívce a její rodině k tomuto tématu znovu vrátil. Opravdu by bylo z pozice morální obhajoby minulosti pana Pavla, aby ukázal svoji sílu, otevřeně se postavil proti rasismu a zajímal se skutečně o těžký osud hrdinky dnešní doby, která má celý život před sebou a potřebuje životní podporu ze strany prezidenta i státu.

Ne, to není dát kytici k pomníku zemřelých a uzavřených životů, toto by byla ukázka opravdového otřeseni ze zločinu na životu, který se stále probouzí. Máme se zajímat o budoucnost mladých lidí právě na příkladu slečny Natálie, kterou jsme nedokázali ochránit před sadisty. Ano, před těmi sadisty, kteří se budou snažit brzy dostat propuštění z věznice domů.

Ať nám všem nový, budoucí prezident - tak silně podobný svojí minulolostí i přítomností většině obyvatel této země - ukáže opravdovou občanskou statečnost.

























0