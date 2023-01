Dezinformace proti Pavlovi: systematicky, profesionálně a v souladu s Babišovou lživou rétorikou

A to je právě nejbližší možné vodítko ke zdůvodnění, proč se tak děje. Andrej Babiš, Pavlův protikandidát ve druhém kole prezidentských voleb, na tiskové konferenci u příležitosti vyhlášení výsledků prvního kola zaútočil na svého protikandidáta v několika směrech. Jednak tvrzením, že je vládním kandidátem, ačkoliv to není pravda, dále poukazoval na jeho vojenskou kariéru, přičemž Babiš sám sebe vykreslil jako „mírotvůrce“, a dokonce se pustil do pomlouvání Pavla v souvislosti s jeho komunistickou minulostí, přičemž sám sebe popsal jako „hodného estébáka, který bojoval proti zlým rozvědčíkům“ (nutno dodat, že v té době ještě nebyl Petr Pavel ani v kurzu, který dostudoval až v demokratických poměrech).