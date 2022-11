Ochránci klimatu varují před „zelenými dezinformacemi“

10. 11. 2022

čas čtení 3 minuty

Zpráva zveřejněná v úterý během konference OSN o klimatu COP27 tvrdí, že nevládní subjekty, které nadále investují do fosilních paliv, odlesňování a dalších činností, jež zhoršují stav klimatické nouze, nemohou tvrdit, že dosahují čisté nulové hodnoty emisí uhlíku, informuje web commondreams.org.

Zpráva s názvem Na integritě záleží byla zveřejněna skupinou odborníků OSN na vysoké expertní úrovni (HLEG) a byla načasována na celosvětový summit o klimatu v egyptském Šarm aš-Šajchu.



Skupina HLEG byla na začátku tohoto roku pověřena generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem, aby vypracovala přísnější a jasnější standardy pro závazky nestátních subjektů - včetně podniků, investorů, měst a regionů - k nulovým čistým emisím - a urychlila jejich plnění.



"Stále více vlád a nestátních subjektů se zavazuje k bezemisnímu přístupu - a to je samozřejmě dobrá zpráva," řekl Guterres při představování zprávy. "Problémem je, že kritéria a měřítka pro tyto závazky čistých nulových emisí mají různou úroveň přísnosti a mezery dostatečně široké na to, aby jimi projel dieselový kamion," soudní Guterres.



"Musíme být nulově tolerantní k ekologickým fake news," pokračuje Guterres. "Dnešní zpráva expertní skupiny je návodem, jak zajistit důvěryhodné a odpovědné závazky čisté nulové spotřeby. Řekněme, jak to je. Používání falešných "čistě nulových" závazků k zakrytí masivní expanze fosilních paliv je odsouzeníhodné. Je to naprostý podvod. Tato toxická zástěrka by mohla náš svět svrhnout z klimatického útesu. Tento podvod musí skončit "



"Naléhavě potřebujeme, aby všechny podniky, investoři, města, státy a regiony dodržovaly své sliby o nulových čistých emisí," dodal Guterres. "Nemůžeme si dovolit pomalé kroky, falešné kroky nebo jakoukoli formu "greenwashingu"."



Někteří odborníci však vyjádřili skepsi a zopakovali tvrzení, že čistá nula je formou greenwashingu.



"Tato analýza se jen dotkla povrchu toho, jak hluboce konfliktní jsou tyto 'net-zero' iniciativy," uvedla v prohlášení Sara Shaw, koordinátorka mezinárodního programu klimatické spravedlnosti a energetiky organizace Friends of the Earth International. "Vykresluje obraz toho, že nejde jen o snahu znečišťovatelů vybudovat si 'zelenou důvěryhodnost', ale o to, jak se staví do pozice, která jim umožňuje bránit politickému pokroku."



Vedoucí právnička Centra pro mezinárodní právo životního prostředí Hana Heineken ve svém prohlášení uvedla, že "oceňujeme snahu HLEG potlačit všudypřítomný greenwashing společností vyrábějících fosilní paliva, finančníků a dalších korporátních subjektů, které využívají rétoriku nulové čisté hodnoty, aby zamaskovali svou činnost, které ničí klima jako obvykle."



"Skupina HLEG správně vyzvala k tomu, aby závazky a cíle čisté nuly zahrnovaly okamžité ukončení expanze fosilních paliv, žádné odlesňování a rychlé ukončení využívání fosilních paliv v souladu s cestou nepřekročení nebo omezeného překročení 1,5 °C," pokračovala s odkazem na ambicióznější cíl oteplování stanovený v Pařížské klimatické dohodě. "Výzva k podobným omezením financování a investic je chvályhodná."



"Abychom tento cíl splnili, vyžaduje to rázné snížení emisí již nyní," dodala Heineken, "a to neponechává žádný prostor pro spekulativní technologie odstraňování uhlíku nebo kompenzace, které pouze oddalují potřebná opatření v oblasti klimatu."



Celý článek v angličtině ZDE

0