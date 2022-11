Herec Sean Penn dal v Kyjevě Zelenskému svého Oskara

9. 11. 2022

čas čtení < 1 minuta

Řekl, že se bude cítit daleko silněji, pokud ten Oskar bude u Zelenského v Kyjevě. "Až vyhrajete tuto válku, můžete mi ho zase vrátit..."



This video published by President Volodymyr Zelensky shows his meeting with U.S. actor Sean Penn in Kyiv.



According to Zelensky, Penn left his Oscar award in Ukraine, which will remain there "until Ukraine's victory" as a symbol of belief in such an outcome. pic.twitter.com/r2LAAoOaku