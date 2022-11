Pokračující úsilí Pentagonu na vyzbrojení Ukrajiny bude mít v čele tříhvězdičkového generála v Německu

11. 11. 2022

Tříhvězdičkový generál povede nové velitelství armády v Německu, které bude zahrnovat asi 300 příslušníků amerických služeb odpovědných za koordinaci bezpečnostní pomoci pro Ukrajinu, řekl tento týden vysoký představitel americké armády, informuje John Vandiver. Tříhvězdičkový generál povede nové velitelství armády v Německu, které bude zahrnovat asi 300 příslušníků amerických služeb odpovědných za koordinaci bezpečnostní pomoci pro Ukrajinu, řekl tento týden vysoký představitel americké armády,

Minulý pátek bylo oznámeno vytvoření Bezpečnostní asistenční skupiny Ukrajina neboli SAGU, která bude mít základnu na velitelství americké armády pro Evropu a Afriku ve Wiesbadenu.

Nyní bude muset být do jeho čela nominován a potvrzen generálporučík. Cílem je spustit provoz do začátku roku 2023.

V neděli The New York Times uvedl, že generálporučík Antonio Aguto Jr., který řídí velitelství první americké armády v Rock Island Arsenal v Illinois, je považován za hlavního kandidáta na nové místo.

Asistenční skupina má pokračovat v práci 18. výsadkového sboru armády, který se nedávno přesunul do Severní Karolíny poté, co přijel do Německa a Polska v době ruské invaze na Ukrajinu koncem února.

Šéf 18. výsadkového sboru generálporučík Christopher Donahue mezitím zůstane ve Wiesbadenu, aby pokračoval v organizaci výcviku a vyzbrojování ukrajinských sil, zatímco vzniká SAGU.

Zřízením specializovaného ústředí zaměřeného na podporu Ukrajiny Pentagon zavádí organizaci, která má plnit to, co se považuje za dlouhodobou misi.

Velitelství ve Wiesbadenu má být obsazeno personálem z různých vojenských složek, což z něj činí vševojskovou operaci. Služební turnusy jsou zpočátku plánovány na šest měsíců až rok, ale jsou možné i delší.

"Záleží na službě a jednotlivci," řekl představitel americké armády. "Bude to případ od případu a ne, že jedna velikost se hodí na vše."

Podpůrnou misi na Ukrajině zatím plní pracovníci americké armády v Evropě a Africe.

Výcvik ukrajinské armády není nic nového pro USA, které na Ukrajině léta střídaly konvenční a speciální operace jako součást úsilí o modernizaci armády této země.

Ale americké síly byly staženy z Ukrajiny před totální ruskou invazí. Od té doby americké a další spojenecké jednotky cvičily ukrajinský personál v Německu i jinde.

Wiesbaden se ukázal jako klíčový pro pokračující snahy dostat na Ukrajinu zbraně v hodnotě miliard dolarů, včetně mobilního raketového systému známého jako HIMARS.

V srpnu byla do Wiesbadenu přemístěna zbrojní logistická buňka z velitelství amerického evropského velitelství ve Stuttgartu.

Organizace SAGU tvořená desítkami států zařizuje logistiku, řeší úkoly, jak dostat na Ukrajinu vše od střel Stinger a houfnic přes drony až po dalekonosné dělostřelectvo.

