Německo: Firma Elmos po zákazu prodeje Číně spolkovým kabinetem zkoumá právní kroky

11. 11. 2022

Spolkový kabinet zakázal prodej čipů společnosti Elmos se sídlem v Dortmundu čínskému investorovi – ale společnost se nechce vzdát tak snadno. Starosta Dortmundu se obává zrušení trojciferného počtu pracovních míst. Spolkový kabinet zakázal prodej čipů společnosti Elmos se sídlem v Dortmundu čínskému investorovi – ale společnost se nechce vzdát tak snadno. Starosta Dortmundu se obává zrušení trojciferného počtu pracovních míst.

Po zastavení prodeje výroby čipů čínským investorům chce společnost Elmos se sídlem v Dortmundu prozkoumat právní kroky. "Elmos pečlivě přezkoumá obdržené oznámení, a to i s ohledem na to, zda došlo k významnému porušení práv stran," uvedla společnost ve středu. Prodej by udržitelně posílil výrobu polovodičů v Německu.

Spolková vláda již dříve zakázala prodej čínskému investorovi. Německá tisková agentura se to ve středu dozvěděla z vládních kruhů. Podle informací agentury DPA kabinet zakázal i další čínskou investici.

Handelsblatt uvedl, že spolková vláda chtěla zakázat akvizici bavorské společnosti ERS Electronic čínským investorem. ERS Electronic je globálně působící společnost v odvětví polovodičových zařízení.

V případě Elmosu navrhl spolkový ministr hospodářství Robert Habeck (Zelení), aby kabinet zakázal akvizici čínskou společností. Akvizice továrny na čipy by představovala hrozbu pro veřejný pořádek a bezpečnost v Německu, uvedlo v úterý ministerstvo hospodářství. "Mírnější prostředky" než zákaz – například podmínky – nejsou vhodné k eliminaci nebezpečí.

Na konci loňského roku oznámila společnost Elmos se sídlem v Dortmundu záměr prodat výrobu čipů v Dortmundu svému švédskému konkurentovi Silexu za celkovou částku kolem 85 milionů eur. Silex je dceřinou společností čínské Sai Group.

Habeck v úterý ve Stuttgartu řekl, že na oblasti kritických odvětví, jako jsou polovodiče a čipy, by se mělo pohlížet se zvláštní citlivostí. "To znamená, že bychom měli rozumně předpokládat, že čínské investice tam mají větší překážky, které je třeba překonat - a pro mě to zahrnuje Elmos." Zelený politik znovu varoval před nechráněnou otevřeností pro zahraniční investory v Německu.

Primátor Dortmundu se obává o pracovní místa v případě zrušení

Starosta Dortmundu Thomas Westphal (SPD) kritizoval, že zákaz podnikání by v Dortmundu postavil 225 pracovních míst na pokraj propasti. "To by nebyl případ prodeje - nyní musí Elmos přemýšlet, jak postupovat." Čipy vyráběné v Dortmundu jsou starou technologií, kterou Elmos již nemůže použít pro svou vlastní produktovou řadu. Výroba destiček, která je nyní na prodej, je naopak důležitá pro lékařské testovací přístroje, jejichž čipy jsou založeny na starší technologii.

Nedávno kabinet rozhodl, navzdory odporu několika ministerstev a na naléhání kancléře Olafa Scholze (SPD), že čínská skupina Cosco může převzít 24,9 % podíl v terminálu v přístavu Hamburk - místo plánovaných 35 %. Několik ministrů, včetně Habecka, chtělo účast úplně zakázat. Kancléř zdůraznil, že nešlo o prodej přístavu, ale "pouze" o účast na jediném terminálu.

Habeck plánuje obecně ztížit přebírání německých společností v klíčových technologiích, například čínskými investory, jak bylo řečeno v kruzích ministerstva. Měla by se snížit jednostranná závislost a zabránit odlivu klíčových technologií.

Zdroj v němčině: ZDE

