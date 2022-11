Ruská agrese na Ukrajině: Moskva vyhlásila nové "dočasné hlavní město" Chersonské oblasti poté, co Ukrajina dobyla Cherson

12. 11. 2022

čas čtení 11 minut

- Dočasným správním městem Chersonské oblasti byl vyhlášen Heničesk



Heničesk, přístavní město na Azovském moři, je okupován od 27. února. Nachází se velmi blízko hranic s Krymskou oblastí, ale ve značné vzdálenosti od města Cherson a řeky Dněpr.



- Americký prezident Joe Biden poděkoval kambodžskému premiérovi Hun Senovi za jeho kritické vyjádření k válce na Ukrajině.



- Zahraniční zpravodaj televize Sky Alex Rossi a jeho tým jsou zřejmě prvními zahraničními novináři, kteří se dostali do města Cherson od jeho znovudobytí ukrajinskými silami.



Rossiho po stažení ruských vojsk vítaly na předměstí města davy euforických ukrajinských civilistů.

- Turecko je odhodláno usilovat o mírový dialog mezi Ruskem a Ukrajinou, uvedl v sobotu podle tureckých médií prezident Recep Tayyip Erdogan.



"Pracujeme na tom, jak zde vytvořit mírový koridor, podobně jako jsme měli koridor pro obilí," citoval Erdogan novináře při letu z Uzbekistánu.



Prezident uvedl, že nebude navrhovat konkrétní časový rámec pro případné prodloužení dohody o obilném koridoru - jejíž platnost vyprší na konci příštího týdne -, ale řekl, že chce, aby fungovala "co nejdéle".



Erdogan rovněž ocenil odolnost Ruska vůči tlaku Spojených států a jejich spojenců, uvedla agentura Reuters. Podle jeho slov: "Rusko není obyčejný stát, je to mocný stát. Západ, zejména Amerika, samozřejmě na Rusko téměř bezmezně útočí. Proti tomu všemu se Rusko samozřejmě brání."



- Britský umělec Banksy odhalil své nejnovější dílo na ukrajinské budově poškozené ruským bombardováním.









Dne 11. listopadu 2022 ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že jejich stahování z Chersonu bylo dokončeno. Ruské síly v rámci tohoto procesu s vysokou pravděpodobností zničily silniční a železniční mosty přes řeku Dněpr. K dokončení stahování došlo pouhé dva dny po jeho oznámení. Je pravděpodobné, že proces stahování začal již 22. října 2022, kdy Ruskem dosazení činitelé v Chersonu vyzvali civilisty k opuštění města.





- Na náměstí Svobody poblíž sídla regionální správy byla poprvé od 2. března, kdy město připadlo Rusku, vztyčena ukrajinská vlajka. Další je vyvěšena před městským velitelstvím národní policie.





- Zelenskij prohlásil, že město je "naše" a že se jedná o "historický" den pro zemi poté, co Rusko oznámilo dokončení svého stažení z hlavního města regionu. V prohlášení na své stránce na Telegramu uvedl, že lidé v Chersonu se nikdy nevzdali naděje a dodal: "Naděje je vždy oprávněná - a Ukrajina vždy vrací své."





Anonymní umělec z Bristolu, jehož díla se prodávají za miliony liber, zveřejnil na Instagramu obrázek uměleckého díla, gymnasty, který dělá stojku uprostřed trosek v Boroďance, městě severně od hlavního města Kyjeva, které bylo rozbombardováno ruskými bombami a poté obsazeno.Spekulace o tom, že Banksy je v zemi, se rozšířily poté, co se v ukrajinských městech včetně Kyjeva objevila řada nástěnných maleb.Další z nich zobrazovala dvě děti, které používají kovovou past na tanky jako houpačku.Bansky na Instagramu zveřejnil tři snímky nástěnné malby s jednoduchým popiskem "Boroďanka, Ukrajina".Boroďanka patřila spolu s Bučou, Irpinem a Hostomelem k městům nejvíce zasaženým ruským bombardováním, než byla v dubnu osvobozena. Ukrajinští vyšetřovatelé našli desítky masových hrobů, kde byla pohřbena těla umučených a zabitých civilistů. Moskva v obydlených oblastech Boroďanky používala kazetovou munici, kazetové bomby a extrémně silné neřízené bomby, které zničily desítky budov.Od té doby se město stalo středem rekonstrukčních prací a v důsledku škod způsobených boji bylo zbořeno několik věžákůVe zpravodajské zprávě se uvádí:V brífinku se dále uvádí, že stažení ruských jednotek z Chersonu přináší Rusku "značnou škodu na jeho pověsti":L"Je pravděpodobné, že Ukrajina znovu získala rozsáhlé oblasti Chersonské oblasti na západním břehu řeky Dněpr a že její síly nyní z velké části kontrolují samotné město Cherson. Je pravděpodobné, že se Rusko stále pokouší evakuovat síly z jiných oblastí oblasti přes řeku do obranyschopných pozic na východním břehu."Apeloval na lidi, aby "to brali s pochopením. Jedná se o vynucené kroky k udržení rovnováhy v energetické soustavě".Šéfové OSN jednali s ruskými představiteli o černomořských dohodách o vývozu obilí a hnojiv, a to osm dní před vypršením platnosti jedné z dohod.Jednání probíhala za zavřenými dveřmi v Ženevě a skončila v pátek odpoledne.Ukrajina je jedním z největších světových producentů obilí a ruská invaze zablokovala 20 milionů tun obilí ve svých přístavech, dokud nebyla dohodnuta dohoda o bezpečném průjezdu.Dvě dohody zprostředkované OSN a Tureckem byly podepsány 22. července.První z nich měla umožnit vývoz ukrajinského obilí zablokovaného ruskou válkou v zemi; druhá měla umožnit vývoz ruských potravin a hnojiv navzdory západním sankcím uvaleným na Moskvu po její invazi.Stodvacetidenní černomořská obilná iniciativa končí 19. listopadu a OSN usiluje o její prodloužení o jeden rok.Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba v sobotu obvinil ruské inspektory z "tiché sabotáže" a uvedl, že záměrně protahují povolení dodávek."Rusko by mělo - musí - přestat hrát se světem hladové hry," řekl.Moskva však zatím neřekla, zda bude souhlasit s obnovením jakékoli dohody.V projevu na summitu Sdružení národů jihovýchodní Asie v Kambodži Kuleba uvedl, že boj za osvobození země bude pokračovat."Vyhráváme bitvy na místě. Ale válka pokračuje," řekl novinářům v Phnompenhu.Již dříve Kuleba uvedl, že chápe, že "každý si přeje, aby tato válka skončila co nejdříve. My jsme rozhodně ti, kteří si to přejí více než kdokoli jiný... Ale dokud válka pokračuje a my vidíme, že Rusko mobilizuje další brance a přiváží na Ukrajinu další zbraně, budeme samozřejmě i nadále počítat s vaší trvalou podporou".Bílý dům v sobotu uvítal to, co se podle něj jeví jako "mimořádné vítězství" Ukrajiny při znovudobytí města Cherson od ruských okupantů, informovala agentura AFP.Poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan v rozhovoru s novináři, který doprovázel prezidenta Joea Bidena na summit Aseanu v Kambodži, řekl:"Vypadá to, že Ukrajinci právě dosáhli mimořádného vítězství, když jediné regionální hlavní město, které Rusko v této válce obsadilo, je nyní zpět pod ukrajinskou vlajkou - a to je docela pozoruhodná věc."Sullivan uvedl, že ruský ústup bude mít "širší strategické důsledky", včetně zmírnění dlouhodobé hrozby ze strany Ruska pro další města na jihu Ukrajiny, jako je Oděsa."Je to velký okamžik a je to zásluha neuvěřitelné houževnatosti a dovednosti Ukrajinců, podpořených neúnavnou a jednotnou podporou Spojených států a našich spojenců.Ukrajinské síly při postupu na jih osvobodily 41 osad, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj.Ministerstvo obrany uvedlo, že jeho evakuace byla dokončena v pátek v 5 hodin ráno moskevského času. Ministerstvo uvedlo, že na západní straně řeky nezůstala žádná vojenská technika ani vojáci.Objevily se však zprávy o tom, že někteří ruští vojáci zůstali na Ukrajině a převlékli se do civilního oblečení nebo se utopili při pokusu o útěk. Zpravodajská jednotka ukrajinského ministerstva obrany vyzvala ruské vojáky, aby se vzdali.Po ústupu došlo k novému významnému poškození nedaleké velké přehrady Nová Kachovka, uvedla americká společnost Maxar, která provádí satelitní snímkování.uvedl vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře.