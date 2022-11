Ruská agrese na Ukrajině: : Kyjevské síly se blíží k Chersonu, získávají zpět desítky měst na jihu

11. 11. 2022

- Podle svědků z Moskvy to nevypadá, že by se Vladimír Putin obával, že prohrává. Zřejmě počítá s tvrdou zimou na Ukrajině, jíž budou postiženy miliony lidí, protože Putin jim zničí bombardováním infrastrukturu. Putin také předpokládá, že zima a drahota odradí západní země od podpory Ukrajiny. Je trpělivý a předpokládá, že jeho útok proti Ukrajině je běh na dlouhou míli, a Západ nebude mít výdrž.







"Zkáza od pátého do prvního patra. Zatím jsou známi dva mrtví a dva zranění. Záchranné složky pokračují v pátrací a záchranné operaci," uvedl.







❗️У Миколаєві російська армія вдарила ракетою по багатоповерхівці



Є загиблі та поранені.



Деталі: https://t.co/SmckSX7VVK pic.twitter.com/JE9a72ggMH — Громадське радіо (@HromadskeRadio) November 11, 2022

Když do Íránu přiletělo ruské letadlo se 140 miliony eur v hotovosti a kořistí západních zbraní, výměnou za íránské bezpilotní letouny, znamenalo to novou etapu v sedmiletém spojenectví dvou nepravděpodobných kamarádů.Dodávka hotovosti a zbraní byla údajně uskutečněna v srpnu poté, co Rusko obdrželo první dodávky bezpilotních letounů na podporu své války na Ukrajině. Jednalo se o první známý příspěvek Íránu k ruské ofenzívě v Evropě. Pouto mezi oběma zeměmi však vzniklo na jiném válkou zpustošeném kontinentu, na Blízkém východě.Starosta města Alexandr Senkevič uvedl, že byla ostřelována obytná čtvrť města, což si vyžádalo dva mrtvé a dva zraněné.