Světová média: Je načase jednat

15. 11. 2022

čas čtení 5 minut

Tento komentář vyzývající světové lídry k akci v souvislosti s klimatickou krizí dnes zveřejnilo více než 30 mediálních organizací ve více než 20 zemích





Změna klimatu je globální problém, který vyžaduje spolupráci všech států. Proto dnes více než 30 novin a mediálních organizací z více než 20 zemí zaujalo společné stanovisko k tomu, co je třeba udělat. Čas se krátí. Mnoho bohatých zemí místo toho, aby se zbavilo fosilních paliv a přešlo na čistou energii, znovu investuje do ropy a plynu, nedokáže dostatečně rychle snížit emise a dohaduje se o výši pomoci, kterou jsou ochotny poslat chudým zemím. To vše v době, kdy se planeta řítí k bodu, odkud není návratu - kdy se klimatický chaos stane nezvratným. Změna klimatu je globální problém, který vyžaduje spolupráci všech států. Proto dnes více než 30 novin a mediálních organizací z více než 20 zemí zaujalo společné stanovisko k tomu, co je třeba udělat. Čas se krátí. Mnoho bohatých zemí místo toho, aby se zbavilo fosilních paliv a přešlo na čistou energii, znovu investuje do ropy a plynu, nedokáže dostatečně rychle snížit emise a dohaduje se o výši pomoci, kterou jsou ochotny poslat chudým zemím. To vše v době, kdy se planeta řítí k bodu, odkud není návratu - kdy se klimatický chaos stane nezvratným.





Od klimatického summitu OSN v Glasgow, který se konal před dvanácti měsíci v COP26, země slíbily, že udělají pouze jednu padesátinu toho, co je potřeba k udržení teploty na úrovni 1,5 °C oproti předindustriálnímu období. Žádný kontinent se letos nevyhnul extrémním klimatickým katastrofám - od záplav v Pákistánu po vlny veder v Evropě a od lesních požárů v Austrálii po hurikány v USA. Vzhledem k tomu, že k nim došlo v důsledku zvýšených teplot o přibližně 1,1 °C, může svět očekávat, že přijdou ještě mnohem horší.



Vzhledem k tomu, že se mnoho zemí snaží snížit svou závislost na Rusku, zažívá svět "zlatou horečku" v oblasti nových projektů na fosilní paliva. Ty jsou považovány za dočasná opatření v oblasti zásobování, ale hrozí, že planetu uvrhnou do nevratných škod. To vše zdůrazňuje, že lidstvo musí skoncovat se svou závislostí na fosilních palivech. Kdyby se obnovitelná energie stala normou, neexistovala by žádná klimatická nouze.



Nejchudší lidé na světě ponesou hlavní tíhu zkázy způsobené suchem, táním ledovců a neúrodou. Ochrana těchto skupin před ztrátou životů a živobytí bude vyžadovat peníze. Podle jedné vlivné zprávy potřebují rozvojové země 2 biliony dolarů ročně, aby snížily své emise skleníkových plynů a vyrovnaly se s klimatickým kolapsem.



V bohatých zemích dnes žije jen každý osmý člověk na světě, ale jsou zodpovědné za polovinu skleníkových plynů. Tyto země mají jasnou morální povinnost pomoci. Rozvojové země by měly dostat dostatek peněz, aby mohly řešit nebezpečné podmínky, které jen málo způsobily - zejména v době, kdy hrozí celosvětová recese.



Bohaté země by měly splnit slib dříve přislíbených finančních prostředků - například 100 miliard dolarů ročně od roku 2020 - a dát tak najevo, že to myslí vážně. Jako minimum je třeba uzákonit neočekávanou daň z kombinovaných zisků největších ropných a plynárenských společností - podle odhadů za první tři měsíce letošního roku téměř 100 miliard dolarů. Organizace spojených národů správně vyzvala k tomu, aby se tyto peníze použily na podporu nejzranitelnějších. Taková daň by však byla pouze začátkem. Chudé země mají také dluhy, které jim znemožňují zotavit se z katastrof souvisejících s klimatem nebo se chránit před katastrofami budoucími. Věřitelé by měli být velkorysí při odepisování půjček těm, kteří jsou v první linii klimatické nouze.



Tato opatření nemusí čekat na koordinovanou mezinárodní akci. Země by je mohly provádět na regionální nebo národní úrovni. Kumulativní emise jednotlivých států musí být základem jejich odpovědnosti jednat. Soukromé financování sice může pomoci, ale je na velkých historických emitentech, aby peníze poskytli.



Vyřešení krize je v dnešní době je jako let na Měsíc. Dostat se na Měsíc se podařilo během deseti let, protože na to byly věnovány obrovské prostředky. Podobný závazek je zapotřebí i nyní. Hospodářská krize však snížila ochotu bohatých zemí utrácet a hrozí, že se planeta ocitne v pasti závislosti na fosilních palivech v důsledku obranných akcí velkých podniků. Přesto během pandemie centrální banky po celém světě snižovaly výdaje států tím, že skupovaly dluhopisy svých vlastních vlád. Biliony dolarů potřebné k řešení ekologické nouze vyžadují, aby se takové radikální myšlení vrátilo.





Není čas na lhostejnost nebo sebeuspokojení; naléhavost okamžiku je na nás. Rámcová úmluva OSN o změně klimatu musí být o síle argumentů, nikoliv o argumentech moci. Klíčem k udržení konsensu v Egyptě je nedovolit, aby spory o obchod a válku na Ukrajině zablokovaly globální klimatickou diplomacii. Proces OSN nemusí být dokonalý. Poskytl však národům cíl, jak zachránit planetu, který je třeba v Cop27 sledovat, aby se odvrátilo existenční riziko pro lidstvo.







Zdroj v angličtině ZDE

0