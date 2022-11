Co kdyby křesťané vzali příklad svatého Martina vážně?

14. 11. 2022 / Václav Hořejší

čas čtení < 1 minuta

Zaujal mě krátký, ale velmi důležitý článek Borise Cveka. Svatý Martin dává krásný příklad všem nám křesťanům, ale téměř nikdo ho nenásleduje. Co kdyby to aspoň 50% křesťanů vzalo vážně, a každý si vzal na starost nějakého chudáka protloukajícího se od jedné nuzné výplaty k druhé (a případně ještě škrceného nějakou exekucí) a systematicky mu pomáhal, aby se z toho vyhrabal - třeba tak, že by mu každý měsíc věnoval ne polovinu, ale třeba jen desetinu své slušné mzdy? Svatý Martin prostě vzal vážně Ježíšova slova „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.”







0