Tak se zase rychle uklidníme...

16. 11. 2022 / Karel Dolejší

Pentagon nepotvrdil, že by zaznamenal přílet ruské rakety na polské území. První snímky z místa tragédie v Przewodówě, kde zemřeli dva lidé, ukazují podle OSINT analytiků trosky střely protiletadlového systému S-300. Vzhledem ke vzdálenosti ruských postavení těchto zbraní v Bělorusku je prakticky jisté, že se jednalo o ukrajinskou střelu. Zda se obsluha případně snažila sestřelit zbloudilou ruskou střelu s plochou dráhou letu, nebo jak vlastně k neštěstí došlo, se teprve dozvíme.

Hodně naznačuje i fakt, že ke klidu a vyčkání na výsledky vyšetřování, které zatím nepřinesly "nezvratný důkaz" o útoku ruskou raketou, vyzval i polský nacionalistický prezident Andrzej Duda.



Tak či tak, je extrémně nepravděpodobné, že by střelba Ukrajinců na polské území byla záměrná. Co se týče prozatím nedokázaných teorií o stíhání ruské střely s plochou dráhou letu, ty se až do dalšího nehodí šířeji komentovat.

Polsko neaktivuje čl. 5 Charty NATO o společné obraně, ale čl. 4, který znamená mezinárodní konzultace. Výsledkem může být společné politické prohlášení na podporu Polska, rozhodnutí kolektivně posílit polskou protivzdušnou obranu, atd. Žádné zatažení NATO do války na Ukrajině z konzultací nevyplývá.

V každé válce umírají lidé - a v každé umírají zbytečně nevinní. Někdy v důsledku zlovůle, jindy kvůli chybě či omylu. Bohužel, hranice je jen čára na mapě. Čas od času válečné zlo přeteče přes tuto čáru. Připomene se nám, jak je nepříjemně blízko.

V tuto chvíli není možno s jistotou říci, kdo zavinil smrt dvou polských farmářů. Jednu jistotu však přece jen máme: Konečnou politickou odpovědnost za jejich úmrtí nese ten, kdo se svévolně rozhodl rozpoutat válku proti Ukrajině.

