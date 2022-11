Ruský voják žádající o azyl v Madridu odsoudil "zločinnou" válku na Ukrajině

18. 11. 2022

čas čtení 5 minut



Nikita Čibrin tvrdí, že během více než čtyřměsíčního nasazení na Ukrajině ani jednou nevystřelil ze zbraně



Příslušník ruských ozbrojených sil, který se zúčastnil invaze na Ukrajinu, požádal po přistání v Madridu o politický azyl, zjistil deník Guardian.



Sedmadvacetiletý Nikita Čibrin uvedl, že na Ukrajině strávil více než čtyři měsíce jako příslušník 64. samostatné gardové motostřelecké brigády, jednotky obviněné z březnového spáchání válečných zločinů v Kyjevské oblasti.



Chibrin přistál ve španělské metropoli v úterý a byl zadržen v letištním imigračním centru. V telefonickém rozhovoru z letiště ve středu večer Čibrin popřel, že by se podílel na údajných válečných zločinech své jednotky, a uvedl, že během svého pobytu na Ukrajině nevystřelil "ani jednou". Příslušník ruských ozbrojených sil, který se zúčastnil invaze na Ukrajinu, požádal po přistání v Madridu o politický azyl, zjistil deník Guardian.Sedmadvacetiletý Nikita Čibrin uvedl, že na Ukrajině strávil více než čtyři měsíce jako příslušník 64. samostatné gardové motostřelecké brigády, jednotky obviněné z březnového spáchání válečných zločinů v Kyjevské oblasti.Chibrin přistál ve španělské metropoli v úterý a byl zadržen v letištním imigračním centru. V telefonickém rozhovoru z letiště ve středu večer Čibrin popřel, že by se podílel na údajných válečných zločinech své jednotky, a uvedl, že během svého pobytu na Ukrajině nevystřelil "ani jednou".



Řekl, že by rád o svých zkušenostech z Ukrajiny vypovídal před mezinárodním soudem. "Nemám co skrývat," řekl. "Je to zločinná válka, kterou začalo Rusko. Chci udělat všechno pro to, aby to skončilo."



Čibrin řekl, že se rozhodl uprchnout z Ruska poté, co v červnu dezertoval od své jednotky na Ukrajině. Podle Čibrina řekl svým velitelům o svém nesouhlasu s válkou 24. února, v první den invaze. Čibrin říká, že poté, co promluvil, byl zbaven své hodnosti armádního mechanika a následně byl pověřen manuálními pracemi.



"Vyhrožovali mi vězením. Nakonec se velitelé rozhodli, že mě využijí jako uklízeče a nakladače. Byl jsem umístěn mimo bojiště," řekl o svém pobytu na Ukrajině.



Čibrin poskytl dokumenty a fotografie, které dokládají, že byl na Ukrajině umístěn u 64. samostatné gardové motostřelecké brigády.



Maxim Grebenjuk, právník, který vede moskevskou organizaci Vojenský ombudsman, uvedl, že ho Čibrin kontaktoval v létě. Grebenjuk uvedl, že Čibrin hovořil o svém nesouhlasu s tím, co Kreml nazývá "speciální vojenskou operací", a o svém přání nebojovat na Ukrajině.



Čibrin je druhým známým ruským vojákem, který po účasti na invazi uprchl ze země. V srpnu deník Guardian přinesl rozhovor s Pavlem Filatjevem, bývalým ruským výsadkářem, který uprchl ze země poté, co napsal paměti kritizující válku.



Čibrin se narodil v Jakutsku na východní Sibiři a do ruské armády vstoupil v létě 2021. "Nemyslel jsem si, že se budu účastnit nějaké války," řekl a jako důvod svého rozhodnutí vstoupit do armády uvedl finanční potíže.



Čibrin řekl, že poprvé vstoupil se svou jednotkou na Ukrajinu 24. února, když překročil běloruskou hranici. "Netušili jsme, že budeme bojovat na Ukrajině," řekl. "Všichni jsme byli podvedeni."



Čibrin strávil první měsíc invaze ve vesnici Lypivka, 30 mil západně od Kyjeva. Během tohoto období je Čibrinova brigáda obviňována z poprav civilistů v Buči a Andrijevce, dvou vesnicích poblíž Lypivky.



Ruský investigativní web iStories již dříve zveřejnil přiznání vojáka, který patřil k Čibrinově jednotce a který se na kameru přiznal ke střelbě a zabití civilisty v ukrajinském městě Andriivka, vzdáleném necelých pět kilometrů od Lypivky.



Poté, co ukrajinští představitelé identifikovali 64. samostatnou motostřeleckou brigádu jako jednotku, která obsadila Buču, jí ruský prezident Vladimir Putin udělil čestný titul "gardová" a pochválil jednotku za "velké hrdinství a odvahu".



Čibrin tvrdil, že během svého působení v Lypivce nebyl svědkem žádné střelby, ale uvedl, že jeho jednotka běžně rabovala ukrajinské domy. "Rabovali všechno, co tam bylo. Pračky, elektroniku, všechno," řekl.



Dodal, že mezi jeho spolubojovníky se "rozšířily zvěsti", že se členové jeho jednotky podíleli na sexuálním násilí a zabíjení civilistů. OSN již dříve uvedla, že Rusko používá znásilňování a sexuální násilí jako součást své "vojenské strategie" na Ukrajině.



Ruské jednotky byly v březnu nuceny ustoupit z předměstí ukrajinského hlavního města. Čibrin uvedl, že jeho jednotka byla vyslána do města Buhajvka v Charkovské oblasti na severovýchodě země.



Morálku ve své jednotce po celou dobu svého působení na Ukrajině popsal jako "extrémně nízkou", což potvrzuje rozsáhlé zprávy médií, které ruskou armádu vykreslují jako armádu sužovanou problémy s morálkou. "Každý se snažil najít způsob, jak z armády odejít. Ale naši velitelé nám vyhrožovali, že nás zastřelí, pokud dezertéři odejdou."



Uvedl, že 16. června se mu podařilo uprchnout z Ukrajiny tak, že se ukryl v nákladním autě, které mířilo do Ruska pro zásoby potravin.



Po nějaké době kontaktoval síť pro lidská práva Gulagu.net, která Čibrinovi pomohla opustit Rusko začátkem tohoto měsíce. Vladimir Osečkin, vedoucí sítě Gulagu.net, to potvrdil.



Chibrin uvedl, že doufá, že ve Španělsku získá politický azyl, a jako důvod uvedl svůj veřejný nesouhlas s válkou a nebezpečí pro své zdraví, pokud by byl poslán zpět do Ruska.



Ve čtvrtek večer byl Čibrin propuštěn z imigračního centra na letišti v Madridu. Uvedl, že bude umístěn v dočasném útulku pro uprchlíky ve španělském hlavním městě, zatímco úřady budou řešit jeho žádost o azyl.





Mluvčí španělského ministerstva vnitra se k případu odmítl vyjádřit s odkazem na pravidla mezinárodní ochrany a riziko možného pronásledování žadatelů.







Zdroj v angličtině ZDE

0