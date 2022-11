Ke kapitalismu a klimatu

19. 11. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Stejně jako Karel Dolejší si myslím, že pokud máme zastavit klimatickou katastrofu, musíme to udělat v kapitalismu, dokonce bych, jako skalní zastánce kapitalismu, řekl, že právě tento systém nám dává možnosti inovací a technologického rozvoje jako žádný jiný. Ostatně dnes je kapitalismus i v Rusku a Číně. A právě Rusko a Čína otevírají jinou otázku: jaký vlastně ten kapitalismus má být?

V západním světě se zásluhou tvrdé kritiky kapitalismus celkem kultivoval a dostal do podoby všeobecného blahobytu, vzdělanosti, svobody a rozvoje. Jako příklad si můžeme vzít skandinávské země: i jejich hospodářství stojí na kapitalismu.

Už dlouho si myslím, že zastánci kapitalismu by měli líbat ruce Marxovi a dělnickému hnutí, ale nejen jim, za to, že kapitalismus zachránili. Kapitalismus je tvárný a lze jistě diskutovat o jeho parametrech, o danění tzv. externalit nebo o danění vysokých zisků, o zákonech právního státu na ochranu našich životů před klimatickou katastrofou. Můžeme vést také debatu o tom, jak efektivně povzbudit inovace. V kapitalismu se kupříkladu podařilo zvrátit zvětšování ozónové díry, aniž bychom přišli o lednice. Staré technologie musely ustoupit pokroku. V kapitalismu se na ropnou krizi 70. let reagovalo rozvojem jaderné energetiky.

Plýtvat energií na hledání a pokusy o realizaci něčeho lepšího, než je kapitalismus, je právě v nouzové situaci, v níž se nacházíme, nesmysl. Můžeme ale zcela prakticky uvažovat o lepším kapitalismu, než je ten dnešní, o kapitalismu, který by různými způsoby motivoval lidi k tomu, abychom se dokázali vyhnout klimatickému peklu. Chtěl bych věřit tomu, že pokud někdo dnes kvůli klimatu kritizuje kapitalismus, přispěje tím nakonec právě k jeho vylepšení a přežití lidstva na této planetě, podobně jako kapitalismu i lidstvu pomohl Karl Marx.

0