V Británii byl konečně propuštěn šéf bytového fondu v městě Rochdale po smrti dvouletého Awaaba Ishaka v důsledku vystavení plísním

19. 11. 2022

Gareth Swarbrick byl propuštěn čtyři dny poté, co koroner zjistil, že dvouletý chlapec Awaab zemřel v důsledku chronického vystavení plísním.



Šéf pronajímatele sociálního bydlení v plesnivém bytě, v němž zemřel Awaab Ishak, byl propuštěn po několika dnech rostoucího tlaku ze strany rodiny dvouletého chlapce, ministrů a poslanců.



Gareth Swarbrick, který ve čtvrtek vydal vzdorovité prohlášení, v němž odmítl odejít z funkce, byl v sobotu propuštěn představenstvem společnosti Rochdale Boroughwide Housing.



"Představenstvo přijalo rozhodnutí odvolat Garetha Swarbricka z funkce výkonného ředitele RBH s okamžitou platností," uvedl pronajímatel v prohlášení. "Nyní budeme pracovat na jmenování externího dočasného výkonného ředitele."

Vyhazov přišel v době, kdy se aktivisté z řad nájemníků chystali shromáždit na vigilii ve 14 hodin před úřadem městské rady v Rochdale, kde hodlali požadovat Swarbrickovo odvolání a naléhat na pronajímatele, aby byl obviněn ze zabití.





Swarbrick, který pobíral plat 157 000 liber ročně (366 000 Kč měsíčně), však ve čtvrtek odmítl odstoupit a prohlásil: "Alison Tumiltyová, předsedkyně bytového sdružení, mu vyslovila důvěru.

Rodiče Awaaba, Faisal Abdullah a Aisha Aminová, uvedli, že pronajímatel, který se stará o více než 12 000 domů, nepochopil "závažnost situace", a řekli: "Musí být vyvozena odpovědnost a musí být vidět, že je vyvozena."

"I když je to pomalé, je to správné rozhodnutí, pokud má mít RBH nějakou šanci obnovit důvěru svých nájemníků," řekl Tony Lloyd. "Ale vzhledem k tomu, že domy RBH jsou stále postiženy plísní, musím se ptát, co dělala a děláí správní rada v období od Awaabovy smrti?" dodal.







V úterý koroner zjistil, že příčinou úmrtí tohoto batolete v roce 2020 bylo vystavení přetrvávající černé plísni na stěnách pronajatého rodinného domu vb městě Riochdale. Firma vlastníci byt opakovaně odmítala provést nápravu a plíseň sváděla na "životní styl ubytované rodiny".V úterý koronerka Joanne Kearsleyová rozhodla, že "poutavé, živé a roztomilé" dvouleté dítě zemřelo v důsledku dlouhodobého působení plísní v bytě své rodiny a jeho smrt by měla být "rozhodujícím momentem" pro britský sektor bydlení.Koupelna neměla okno, ventilátor nefungoval efektivně a okno z kuchyně, která neměla mechanickou ventilaci, se otevíralo do společné chodby. Awaabovu otci bylo řečeno, aby to sám "vymaloval", jenže plíseň se po vymalování vždy znovu objevila, a rodina původem ze Súdánu si stěžuje, že se stala obětí rasových předsudků.Rozsudek vyvolal zuřivou reakci vlády a Michael Gove, státní tajemník pro sociální otázky, bydlení a komunity, prohlásil, že "je neuvěřitelné", že Swarbrick zůstal ve funkci.V pátek poslanec za Rochdale, labourista Tony Lloyd, prohlásil, že Awaabově smrti se "dalo předejít a je neodpustitelná" a že výkonný ředitel "lpí na své funkci, což není v pořádku".V sobotu se v prohlášení představenstva RBH, ale i jejího zastupitelského orgánu, jehož členy jsou nájemníci, uvádí: "Naše původní instinkty byly takové, aby Gareth zůstal, provedl naši organizaci tímto těžkým obdobím a provedl nezbytné změny, ale všichni uznáváme, že to již není udržitelné."Vládní zdroj vyhození šéfa bytového úřadu přivítal: "Vítáme, že Gareth Swarbrick byl odvolán za své hluboké selhání ve funkci výkonného ředitele RBH, ale RBH a její představenstvo stále musí zodpovědět velmi závažné otázky. Proč ho plně podpořili po zprávě koronera a ještě před 24 hodinami? A proč nedokázali odpovědět na základní otázky týkající se stavu jejich bytového fondu? Ministr pro sociální otázky se bude o RBH i nadále velmi pozorně zajímat a v případě potřeby se nájemníků zastane."Společnost RBH uvedla: "Koronerka konstatovala, že RBH v důsledku tragického úmrtí Awaaba už provedla změny. Pod novým vedením bude RBH pokračovat v zavádění těchto změn a v dalším zlepšování našich domů a komunikace s nájemníky.""Jsme odhodláni sdílet se sektorem sociálního bydlení poznatky o vlivu vlhkosti, kondenzace a plísní na zdraví a podporovat změny v celém sektoru. Budeme spolupracovat s dalšími agenturami na místní i národní úrovni a s ústřední vládou při zavádění širších změn, které doporučila koronerka."Jako organizace hluboce litujeme úmrtí Awaaba a jsme zdrceni, že k němu došlo v jednom z našich domů. Musíme zajistit, aby se to už nikdy nemohlo opakovat. Jeho smrt musí být varovným signálem pro všechny v oblasti bydlení, sociální péče a zdravotnictví."Awaab zemřel v prosinci 2020, ale teprve tento týden Chris Clarkson, konzervativní poslanec za Middleton, pod který spadá i část obvodu Rochdale, odhalil, že voliči žijící v jiné nemovitosti RBH snášeli stěny "pokryté černou plísní", kvůli níž jejich lékař dospěl k závěru, že dvě děti "vážně onemocněly".