Překvapení: Rishi Sunak je stejně ideologicky zaujatý a nekompetentní maniak jako čtyři předchozí konzervativní britští premiéři

22. 11. 2022

čas čtení 6 minut

Nový britský nevolený "premiér" Rishi Sunak vystoupil v pondělí před Konfederací britského průmyslu. Bylo to naprosté fiasko. Posuďte, jak jeho vystoupení vidí komentátor John Crace:



Mystic Rish! předpovídá odvážnou budoucnost



Premiér vzkázal podnikatelům, že vše, co musí udělat, aby z brexitu "vytěžili co nejvíce", je "jít vpřed a inovovat"



Pozitivní důsledky. Roky strávené proměnou malého jmění ve velké ve finanční firmě Goldman Sachs naučily Rishiho Sunaka, jak mluvit na konferenci Konfederace britského průmyslu. Rish! umí mluvit jazykem učebnic managementu.



Na druhou stranu. Většina toho, co premiér říkal, byly naprosté nesmysly. Svým způsobem stejně bezmyšlenkovité jako ty jeho předchůdce. A než si většina delegátů uvědomila, že jim neřekl nic hodnotného - a rozhodně nic, co by opravdu chtěli slyšet -, byl už dávno pryč z konferenčního centra v Birminghamu. Pozitivní důsledky. Roky strávené proměnou malého jmění ve velké ve finanční firmě Goldman Sachs naučily Rishiho Sunaka, jak mluvit na konferenci Konfederace britského průmyslu. Rish! umí mluvit jazykem učebnic managementu.Na druhou stranu. Většina toho, co premiér říkal, byly naprosté nesmysly. Svým způsobem stejně bezmyšlenkovité jako ty jeho předchůdce. A než si většina delegátů uvědomila, že jim neřekl nic hodnotného - a rozhodně nic, co by opravdu chtěli slyšet -, byl už dávno pryč z konferenčního centra v Birminghamu.





Přesto byl alespoň Tony Danker, generální ředitel Konfederace britského průmyslu, spokojený. "Nejste na místě jako premiér," nadchl se poté, co Sunak přednesl svůj desetiminutový monolog plný žargonu na téma "Bude to stačit?". "Měl byste být jedním z nás." Rish! vypadal nadšeně. Není nic, co by měl raději než to, že ho někdo obdivuje. Být přijat. Být milován. Bylo těžké poznat, kdo z nich je víc oklamaný. Sunak tím, že si představoval, že řekl něco důležitého. Nebo Danker tím, že byl zaslepený blbostmi. Až se probere, možná si uvědomí, že premiér jeho požadavky zcela ignoroval.



Danker zahájil konferenci krátkým úvodním projevem, v němž se zdál být s vládou v naprostém rozporu. To, co Spojené království nyní nutně potřebuje, je více imigrace. Podniky prostě nemají lidi, aby mohly být plně produktivní. Aby rostla ekonomika. A Sunakův státní rozpočet z minulého týdne se touto životně důležitou nutností vůbec nezabýval. Podíl obchodní výměny na vytváření HDP je žalostný. Všichni v EU na tom jsou lépe. Jako výzva Sunakovi to těžko mohlo být jasnější. Konzervativci ovšem zakázali volný pohyb obyvatelstva z EU do Británie.



Jen Rish! vystoupil na pódium, zcela ho ignoroval. Sunak, který vypadal a zněl jako desetiletý kluk, kterého pustili na kurz MBA, přednesl projev, v němž se jen okrajově zmínil o každodenní realitě moderního podnikání. "Vím, že je to těžké," začal, než slíbil, že bude odvážný, radikální a rozhodný. Což ve skutečnosti vůbec nebyl.



To, co podle Sunaka potřebujeme, jsou inovace. Jen to povede k růstu ekonomiky. Inovace sníží inflaci. Inovace sníží daňové zatížení. Byl to samozřejmě čirý nesmysl. Dokonce zoufalý. Poslední šance. Není možné, aby samotné inovace pomohly Spojenému království překonat několik příštích let recese.



Odvětví služeb a veřejné služby se neuzavírají ani nerozpadají kvůli nedostatku robotů. To, po čem volají, je více zaměstnanců. A ne jen přistěhovalců s doktoráty na zlatá víza. Potřebujeme také normální lidi, kteří chtějí pracovat.



Ale Rish! byl na koni. Nové brexitové svobody nám umožní více inovací. Nedokázal však říct, co jsou ty brexitové svobody. Z velké části proto, že zatím je nikdo nekvantifikoval. V Sunakově světě je brexit něco, v co musíte prostě pevně věřit.



Nigel Farage věřil v brexit, protože nemohl vystát pohled na Východoevropany, kteří dělají práci, kterou Britové dělat nechtějí. Odsouzenec Boris Johnson (policie ho shledala vinným za porušování covidového lockdownu a pokutovala ho) věřil v brexit, protože dospěl k závěru, že je to nejjednodušší způsob, jak se může stát premiérem. Sunak je spíš purista. Věří v brexit, protože si skutečně myslí, že to bude dobré pro ekonomiku. A kdyby měl více zvídavé mysli, možná by se zastavil a položil si otázku, proč je ekonomika šest let poté, co si Spojené království odhlasovalo odchod z EU, v nejhorším stavu ze všech zemí G7.



Místo toho se však Rish! rozhodl honit přelud. Pokračovat ve snění o snu. Tak moc si přeje, aby existovaly výhody brexitu, že se nakonec přece ty výhody musí projevit. Stačí být jen trpělivý. A protože mu docházejí jakékoli skutečné, hmatatelné výhody, na které by mohl sázet, přešel k mystice. Inovace v něčem dosud neznámém odemknou odvážnou budoucnost brexitu.







Rish! slíbil, že bude inovovat, aby se britské zdravotnictví stalo světovou špičkou. Pro začátek by stačilo jen, kdyby se přestalo rozpadat. Nebo možná jen doufá, že všechny přiměje k odchodu do soukromého sektoru.

Pak se naplno rozjel. "Vy, obchodníci, jste inovátoři. Vy jste ti, kdo musí říkat vládě, co má dělat," zpíval. Jenže Konfederace britského průmyslu mu přece přesně řekla, co chce. Chtějí inovovat pomocí větší imigrace. Jenže Sunak jim velmi hlasitě řekl, že to nedovolí. Musejí změnit své předbrexitové myšlení. Jděte vpřed a inovujte. Tak.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

213

"Bez dovedností inovovat nebude žádná inovace," uzavřel mystický Rish! a dodal: Proto musíme zakázat "ilegální přistěhovalectví". Cože?Média se nedala tak snadno uklidnit. Co je špatného na větší imigraci? Proč o tom mluvit ideologicky, když podniky potřebují více zaměstnanců? "Protože," řekl Sunak. Protože být ideologický znamená být brexitér. Když podniky jen zavřou oči a budou inovovat, naučí se fungovat samy. Octli jsme se v posthumánním světě. Takže to, co skutečně potřebujeme, je zabránit příchodu do země všem migrantům, protože pro to lidé hlasovali.Rish! šel ještě dál. Uzavřít dohodu s EU by nebylo žádnou ctí. Nikdy se nepřizpůsobíme žádnému nařízení z Bruselu. I kdyby to bylo v našem vlastním zájmu. Brexit znamená snášet čisté utrpení. Znovu objevit svou bytostnou britskost. Nesmíme s nikým uzavírat žádné obchodní dohody. Protože dohodnout se na něčem s cizinci je projevem slabosti.