Částečný seznam masových přestřelek ve Spojených státech v roce 2022

24. 11. 2022

Nejsmrtelnější masovou střelbou v zemi se letos stal masakr, při němž 24. května na základní škole v texaském Uvalde zahynulo 19 dětí a dva učitelé. Stalo se tak deset dní poté, co bylo v supermarketu v Buffalu zastřeleno deset lidí.

Neexistuje shoda na tom, co se považuje za masovou střelbu. Různé skupiny definují masovou střelbu v závislosti na okolnostech, jako je počet obětí, zda jsou oběti zabity nebo zraněny a zda ke střelbě dochází na veřejném místě. Nezisková výzkumná skupina Gun Violence Archive definuje masovou střelbu jako střelbu, při níž byly zabity nebo zraněny nejméně čtyři osoby, píše New Yiork Times.

Do poloviny listopadu letošního roku Gun Violence Archive napočítala nejméně 606 případů masové střelby. Z těchto střelných útoků si 20 vyžádalo pět a více obětí.

V loňském roce skupina zaznamenala 692 případů masové střelby, přičemž 28 z nich si vyžádalo čtyři a více obětí.

Zde je částečný seznam masových střeleb v letošním roce:

22. listopadu: Chesapeake, stát Virginia.



V obchodním domě Walmart bylo podle úřadů zabito nejméně šest lidí. Útočník byl podle policie nalezen mrtvý.



20. listopadu: Colorado Springs, stát Colorado.



Při střelbě v nočním klubu LGBTQ bylo zabito nejméně pět lidí a 18 jich bylo zraněno. Střelec byl zraněn a převezen do nemocnice.



13. listopadu: Charlottesville, stát Virginia.

Tři studenti Virginské univerzity byli zabiti a dva zraněni, když střelec po výletu na představení ve Washingtonu zahájil palbu v garáži.



13. října: Raleigh, Severní Karolína.



Střelec zabil nejméně pět lidí včetně policisty mimo službu. Útoky přilákaly do obytné čtvrti poblíž Neuse River Greenway velký počet strážců zákona.



7. září: Memphis, Tennessee



Memphis byl fakticky uzavřen během několikahodinového pátrání po devatenáctiletém střelci, který zabil čtyři lidi a část násilností přenášel v přímém přenosu na Facebooku. Během dne došlo k několika přestřelkám a krádežím aut.



17. července: Greenwood, Indiana.



Dvacetiletý střelec zahájil střelbu ve výdejně jídla v obchodním centru, kde zabil tři lidi a další dva zranil. Po několika minutách útoku byl střelec, identifikovaný jako Jonathan Douglas Sapirman, smrtelně postřelen náhodným svědkem.



4. července: Highland Park.



21letý Robert E. Crimo III byl několik hodin po střelbě v Highland Parku na předměstí severně od Chicaga vzat do vazby a obviněn ze sedmi vražd prvního stupně. Sedm lidí bylo zabito a desítky dalších osob ve věku od 8 do 85 let byly zraněny.



Policie uvedla, že střelec vylezl s puškou na střechu a začal pálit do davu shromážděného na průvod na 4. července.



30. června: Newark.



Devět lidí bylo zastřeleno a zraněno při incidentu, který podle policie zřejmě souvisel s ukradeným autem. Nejmladší oběti bylo 17 let a nejstarší 68 let. Všichni byli ošetřeni v místních nemocnicích.



20. června: Harlem.



Při ranní střelbě na oblíbeném piknikovém místě byl zabit 21letý vysokoškolský basketbalista a osm lidí bylo zraněno.



Po prudkém nárůstu během pandemie začal počet střeleb v New Yorku klesat, i když je stále vyšší než před pandemií.



4. června: Filadelfie.



Při střelbě v centru Filadelfie byli podle policie zabiti tři lidé a 12 jich bylo zraněno. Policie uvedla, že na jednoho ze střelců vystřelil policista, ale nebylo jasné, zda byl střelec zasažen.



Dalších šest lidí bylo zabito a desítky zraněny při několika dalších střelbách během stejného víkendu, mimo jiné v Arizoně, Jižní Karolíně, Tennessee a Virginii.

1. června: Tulsa, Oklahoma.



V lékařské budově vedle nemocnice svatého Františka v Tulse ve státě Oklahoma bylo zastřeleno několik lidí a pět jich bylo usmrceno, jak uvedla tulská policie. Policie sdělila, že střelec pravděpodobně spáchal sebevraždu.



24. května: Uvalde, Texas

Střelec zabil 19 dětí a dva učitele na základní škole Robb v texaském Uvalde, asi 80 mil západně od San Antonia.



Strážci zákona smrtelně postřelili střelce, identifikovaného jako osmnáctiletého Salvadora Ramose, ale až déle než hodinu poté, co vešel do školy, což vyvolává otázky, zda by bylo možné zachránit lidské životy, kdyby polisté zasáhli dříve.



15. května: Laguna Woods, Kalifornie.



Střelec zabil jednoho člověka a vážně zranil další čtyři členy tchajwanského presbyteriánského kostela v Irvine v kalifornském Laguna Woods. Členové sboru, který pořádá bohoslužby v ženevském presbyteriánském kostele, střelce přemohli a spoutali, čímž zabránili dalšímu krveprolití.



14. května: Buffalo.



Střelec ozbrojený útočnou zbraní zabil v supermarketu Tops v převážně černošské části Buffala 10 lidí a další tři zranil, jak uvedly úřady.



Podezřelý, osmnáctiletý Payton S. Gendron, je běloch a všech deset mrtvých byli černoši. Před útokem Gendron zveřejnil na internetu téměř dvousetstránkový rasistický výlev. Svou vinu přiznal. V případě odsouzení mu hrozí doživotí.



13. května: Milwaukee.



Při střelbě v centru Milwaukee v oblíbené noční čtvrti, která se nachází jen několik bloků od arény, kde o několik hodin dříve skončil zápas play-off NBA, bylo podle úřadů zraněno nejméně 16 lidí.



12. dubna: Brooklyn.



Střelec zahájil palbu v přeplněném voze metra během ranní špičky a zranil 10 lidí, což je nejhorší útok v newyorském metru za poslední desetiletí. Více než desítka dalších lidí byla rovněž zraněna, někteří se dusili kouřem ze dvou zařízení, která podle policie střelec odpálil předtím, než začal střílet. Nikdo nebyl zabit.



Podezřelý Frank R. James byl následující den zatčen a obviněn z provedení teroristického útoku na systém hromadné dopravy. V případě odsouzení mu hrozí doživotní vězení.





Celý text v angličtině ZDE

