Rusové: Kdo to zavinil a co dělat?

25. 11. 2022

Zdá se, že ruské elity, které se cítí ohroženy, se kolem Kremlu stále více konsolidují. Obyvatelstvo ale zůstává příliš atomizované na to, aby přišlo s jakoukoli protikonsolidací, která by mohla zpochybnit postavení držitelů moci, píše Dmitrij Michajličenko. Zdá se, že ruské elity, které se cítí ohroženy, se kolem Kremlu stále více konsolidují. Obyvatelstvo ale zůstává příliš atomizované na to, aby přišlo s jakoukoli protikonsolidací, která by mohla zpochybnit postavení držitelů moci,

Toto jsou dva z osmi základních sociálních a politických procesů a faktorů, které dnes působí v Rusku. Dalších šest je následujících:

Za prvé, existuje všeobecný strach z budoucnosti, kdy stále více lidí žije ze dne na den a zkracuje své časové horizonty, pokud jde o plánování. Ti, kteří se cítí obzvlášť špatně, buď opouštějí zemi, nebo jdou do vnitřní emigrace a vyhýbají se i sociálním sítím, které používali k vyjádření svých pocitů.

Za druhé, již došlo k militarizaci společenského vědomí, k něčemu, co podporuje konformismus a ochotu žít v rámci realit definovaných držiteli moci. To, co tyto struktury chtějí, je tedy mnohem více určující, než co si může přát samotná populace.

Za třetí, kult mobilizovaných způsobil, že se se nyní lidé více zaměřují na pomoc těm, kteří byli mobilizováni do války, než na poskytování sociální pomoci chudým. To může mít dalekosáhlé důsledky, protože veteráni budou od Moskvy očekávat mnohem více, než dostávali v minulosti.

Za čtvrté, došlo k postupné ztrátě rozmanitosti jak v myšlení, tak v obchodech. Lidé si zvykají na menší rozsah myšlenek a na méně možností, když jdou nakupovat, což je obnovení toho, co platilo za sovětských časů. Tento trend také vede k větší nesnášenlivosti pro každého, kdo se liší od normy.

Za páté, protože Rusové mají stále těžší život, je pro ně také stále obtížnější žít svobodně a myslet nezávisle. To již platí pro většinu populace, včetně milionů důchodců, matek s velkým počtem dětí a také těch, na které život vrhl jakýkoli stín.

A za šesté, kvůli všem problémům Rusové stále častěji hledají obětní beránky. Některé z nich dodají úřady; ale Rusové si nezávisle vymyslí své. Toto hledání ještě více ztíží sociální interakci a spolupráci mezi obyvatelstvem.

